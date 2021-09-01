Онлайн-регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса — обязательная процедура для юрлиц и ИП (Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). За последние годы процесс регистрации в значительной мере упростился — в особенности это связано с развитием электронного документооборота. Сейчас, чтобы открыть ИП или компанию, можно подготовить и подать в ФНС необходимые документы через интернет. Более того, существуют специальные сервисы, позволяющие пройти регистрацию в режиме «одного окна».

В статье мы расскажем о том, какие средства регистрации бизнеса существуют сегодня, а также о преимуществах онлайн-регистрации.

Порядок регистрации бизнеса

Прежде чем подойти к основному вопросу, следует разобраться в порядке прохождения регистрации ИП и компании, который действует в настоящее время.

Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрены схожие схемы и одинаковые сроки. Отличаются лишь состав пакета документов, необходимых для регистрации, и размеры госпошлины.

Чтобы пройти регистрацию, предпринимателю нужно заполнить заявление по форме Р21001 и подать вместе со всеми собранными документами в налоговый орган по месту прописки. Подать заявление и документы также можно через МФЦ. Кроме того, потребуется уплатить государственную пошлину в размере 800 рублей. Вся процедура постановки ИП на учёт занимает пять рабочих дней.

Процесс регистрации юридического лица будет посложнее. Если учредителей два и более, первым делом нужно провести собрание, на котором будет поставлен вопрос об избрании главы организации, руководящих органов, совета директоров, установить размер уставного капитала, выбрать адрес регистрации и так далее. Мероприятие также нужно запротоколировать.

Затем, в соответствии с положениями ст. 12 Федерального закона № ФЗ-14, необходимо утвердить устав. Если фирма планирует вести деятельность в специфической сфере (например, торговля алкогольными напитками, охрана и тому подобное) для составления устава лучше воспользоваться услугами специалистов.

Далее нужно заполнить заявление на регистрацию. Для регистрации юрлиц предусмотрена форма Р11001. Её единственное отличие от формы для регистрации ИП заключается в том, что Р11001 содержит дополнительные разделы. В заявлении необходимо указать выбранную систему налогообложения. Если этого не сделать, фирма будет на ОСНО по умолчанию.

Документы с заявлением можно подать ФНС при личном визите, либо через своего доверенного представителя с нотариально заверенными данными и подписями. Размер госпошлины при регистрации юридического лица — 4 тысячи рублей. Как и в случае с ИП регистрация занимает пять рабочих дней.

Способы регистрации

Подать документы для регистрации можно не только на бумаге при личном обращении в ФНС, но и в электронном виде. В этом случае для заверения документов потребуется квалифицированная электронная подпись.

При онлайн-регистрации бизнеса подготовленные электронные документы можно представить через МФЦ или портал Госуслуги. Кроме того, на официальном сайте Федеральной налоговой службы действует сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», позволяющий подготовить и подать документы в электронном виде непосредственно в ФНС.

Для регистрации ИП ФНС разработала мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Процесс происходит в несколько этапов и не занимает много времени. Однако налоговый орган всё же придётся посетить на следующий день, чтобы подписать готовые документы и завершить процедуру регистрации.

Помимо государственной онлайн-регистрации, существуют различные сервисы, позволяющие зарегистрировать бизнес в режиме онлайн. Такие сервисы предлагают подготовку документов без участия заявителя, выпуск электронной подписи и открытие расчётного счёта у банка-партнёра. Всё это входит в один пакет услуг.

Если электронной подписи нет, зарегистрировать бизнес можно через нотариуса. Его услуги обойдутся в сумму от 1 000 рублей, госпошлина не оплачивается. Срок прохождения регистрации через нотариуса — от 3 дней.

Преимущества онлайн-регистрации

Первое и очевидное преимущество онлайн-регистрации — не нужно платить госпошлину. Согласно п. 3 ст. 333.35 НК, за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей государственная пошлина не уплачивается, если документы направлены в электронной форме.

При заполнении документов на регистрацию нужно быть очень внимательным, поскольку любая, даже самая незначительная ошибка, зачастую приводит к отказу в приёме документов. А госпошлину придётся оплачивать повторно. Чтобы избежать сложностей, можно привлечь специалистов, но их услуги тоже требуют денежных вложений — заплатить придётся от 2 до 10 тысяч рублей. В то же время сервис для онлайн-регистрации на сайте ФНС разработан таким образом, что подсказки позволяют избежать ошибок, поэтому проблемы с приёмом документов не возникнет.

Помимо этого, государственная онлайн-регистрация имеет следующие преимущества:

документы в регистрирующий орган подаются удалённо и без посредников;

подать заявление и документы на обработку можно в любой момент;

ПО для подготовки документов предоставляется бесплатно.

Сервисы онлайн-регистрации

Регистрация через государственный сервис на сайте ФНС позволяет не только подготовить документы режиме онлайн, но и получить решение о постановке на учёт в налоговой без посещения ИФНС. Такой способ потребует обязательного наличия электронной подписи.

С помощью программы «Подготовка пакета электронных документов для государственной регистрации» (ППЭДГР) пользователь формирует пакет необходимых для регистрации документов (транспортный контейнер) для отправки в налоговый орган.

Документы для регистрации сначала нужно подготовить в бумажном виде, затем отсканировать и подписать с помощью электронной подписи.

Заявление формируется непосредственно в самой программе. Для этого пользователь:

выбирает вид заявителя — ИП или ЮЛ;

выбирает форму заявления — Р21001 для ИП и Р11001 для ООО;

указывает способ получения результатов регистрации — лично, по почте или через представителя по доверенности;

указывает полное наименование ЮЛ или ФИО ИП;

заполняет данные о заявителях — при регистрации организации указываются сведения об учредителях;

прикрепляет к заявлению документы (устав, решение учредителей, гарантийное письмо от арендодателей).

После этого сформированное заявление с документами направляются в ФНС через сервис на сайте ведомства.

ИП может пройти регистрацию не только на сайте ФНС, но и в мобильном приложении «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Для этого на экране авторизации нужно нажать кнопку «Зарегистрировать ИП».

Далее пользователю необходимо заполнить заявление на открытие ИП, сделать селфи, сфотографировать также вторую и третью страницу паспорта, чтобы прикрепить фотографии к заявлению, а также выбрать вид деятельности, которым будет заниматься ИП и систему налогообложения.

Однако при регистрации через приложение придётся оплатить госпошлину — 800 рублей.

После регистрации поступит уведомление о том, что заявление принято. Чтобы завершить регистрацию, заявителю необходимо на следующий день прийти в местное отделение ИФНС с паспортом. Если на следующие день не получается, у заявителя есть 30 дней, чтобы явиться в отделение инспекции. Регистрация будет завершена в день явки.

Заключение

Для регистрации ИП или ЮЛ сегодня не обязательно посещать налоговую, поскольку существует несколько вариантов онлайн-регистрации, включая подачу документов через Госуслуги, государственный сервис на сайте ФНС, а также сторонние сервисы, предлагающие целый пакет дополнительных услуг.

Онлайн-регистрация бизнеса — это быстро и без государственной пошлины, что позволяет потратить время и средства на другие, не менее важные для бизнеса вещи.