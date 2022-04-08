Отчет о прослеживаемых товарах: вспоминаем главное

До 25 апреля включительно компании и ИП, у которых в I квартале 2022 года были операции с прослеживаемыми товарами, должны подать в налоговую специальный отчет. Напомним основные моменты, связанные с его сдачей (постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров»).
Новая отчетность о прослеживаемых товарах
С июля прошлого года импортные товары из Правительственного перечня являются прослеживаемыми, то есть их оборот на территории РФ контролирует ФНС. В этот перечень входят, в частности, холодильники, морозильники, стиральные машины, автопогрузчики, компьютерные мониторы, детские коляски и автокресла. На сайте ФНС есть сервис, помогающий проверить, подлежит ли конкретный товар прослеживаемости.
Читайте подробнее о Национальной системе прослеживаемости.
К операциям с прослеживаемыми товарами относятся, например, их покупка (даже для собственных нужд), продажа, безвозмездное получение или передача. Компании и ИП, у которых были такие операции, независимо от режима налогообложения обязаны:
1. Выставлять электронные счета-фактуры при продаже таких товаров другим организациям и ИП. Покупатели должны их принимать через оператора ЭДО, даже если они не являются плательщиками НДС.
В счете-фактуре на отгрузку надо указывать РНПТ (регистрационный номер партии товаров). Если же прослеживаемые товары реализованы физлицам для личных нужд, самозанятым, на экспорт либо в страны ЕАЭС (Белоруссия, Киргизия, Армения, Казахстан), выставлять электронные счета-фактуры не обязательно.
Важно! Если при реализации прослеживаемого товара счет-фактура ошибочно был выставлен на бумаге, это не будет основанием для отказа в вычете НДС. Так говорит ФНС.
2. Сдавать в ИФНС в электронном виде определённую отчетность, а именно:
- уведомление о ввозе в Россию прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС;
- уведомление о перемещении прослеживаемых товаров — при их экспорте из РФ в страны ЕАЭС;
- отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами. О нём и пойдёт речь дальше.
Кто заполняет отчет о прослеживаемости
Отчетность подают:
- неплательщики НДС: те, кто применяет УСН, работает на патенте или освобожден от обязанностей плательщика НДС по ст. 145 НК. Они указывают в отчёте все операции с прослеживаемыми товарами;
- плательщики НДС. Но они заполняют отчет, только если операции с прослеживаемыми товарами не отражаются в НДС-декларации. К примеру, если товар передан в производство или на переработку.
В отчет не включаются операции при импорте прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС или при экспорте в эти страны. Ведь такие операции отражаются в названных выше уведомлениях о ввозе или перемещении.
Когда и как сдается отчет
Его нужно сдавать не позднее 25-го числа месяца, следующего за прошедшим кварталом, по утвержденному ФНС формату, только в электронном виде через оператора ЭДО, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью.
Кстати, электронную отчетность по прослеживаемым товарам нужно хранить не менее 5 лет. Распечатывать ее необязательно.
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Особенности заполнения отчета
Код квартала. В шапке отчета указывается код квартала, за который сдаётся отчет. У него могут быть только такие значения:
- 21 (I квартал);
- 22 (II квартал);
- 23 (III квартал);
- 24 (IV квартал).
То есть при сдаче отчета за I квартал 2022 года пишем код 21. Кстати, такая же кодировка применяется при заполнении НДС-декларации.
Обособленные подразделения
В отчет надо включать операции с прослеживаемыми товарами как головного подразделения компании, так и ее российских ОП. При этом в строках 4—4б отчёта указываются наименование, ИНН и КПП головного подразделения.
Коды операций
Для каждой операции, отражаемой в отчете, предусмотрен свой код, который проставляется в графе 3. Вот самые распространенные коды операции по приобретению / получению или реализации / передаче прослеживаемых товаров.
Учтите, что пока нет никаких штрафов за несдачу или просрочку со сдачей отчета о прослеживаемых товарах или уведомлений по операциям с прослеживаемыми товарами. Санкции планируют ввести только с 1 июля 2022 года. Но, учитывая текущую ситуацию, есть большой шанс, что этот срок еще отодвинут.
Если же вы только готовитесь к работе с прослеживаемыми товарами, то учтите, что вам непременно нужно будет организовать электронный документооборот. Для этого прекрасно подойдет Астрал.ЭДО.