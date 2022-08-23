Изменения в КоАП. Какие выгоды для бизнеса и кадров

В Кодекс об административных правонарушениях регулярно вносятся поправки. На сей раз нововведения коснулись не только уточнения или ужесточения правил. Изменения КоАП в 2022 году оказались даже на руку работодателям, поскольку наказания за кадровые нарушения пересмотрели в их пользу.

Предупреждение вместо штрафа

Согласно закону от 14 июля 2022 года № 290-ФЗ, с 25 июля 2022 года послабление, при котором наказание в случае кадровых нарушений ограничивалось предупреждением, теперь распространяется не только на малый и средний бизнес, но и на прочие компании, а также их должностных лиц. С этого момента любые организации вместо назначения штрафа могут отделаться предупреждением от инспектора, даже если статья КоАП не предусматривает такого варианта.

Условие льготы — отсутствие административных нарушений в течение 12 месяцев. Однако в законе не уточняется, как будет учитываться повторное нарушение: по одной и той же статье КоАП или по разным статьям.

Несмотря на то, что предупреждение вместо штрафа должно назначаться инспектором без заявления со стороны нарушителя, рекомендуется сообщить проверяющему о том, что вы допустили нарушение впервые, поэтому имеете право на льготу. Предварительно убедитесь, что у компании нет непогашенных административных наказаний.

При заполнении протокола об административном правонарушении в графе для замечаний следует указать: «Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, совершило административное правонарушение впервые». Предоставлять какие-либо доказательства не придётся — инспектор сам должен проверить этот факт.

В случае назначения штрафа, при условии, что нарушений ранее не было, можно обжаловать решение проверяющего, обратившись сначала к вышестоящему инспектору, затем в суд. Доказывать опять же ничего не потребуется — это проверяющему придётся объяснять суду, по каким причинам он не заменил штраф работодателю предупреждением.

В случае некоторых правонарушений уплатить штраф всё равно придётся, независимо от того, впервые ли они совершены. Например, за предоставление в МВД недостоверных сведений об иностранных гражданах в целях миграционного учёта (ст. 19.27 КоАП). Если не уведомить госорганы о приёме на работу госслужащего, занимающего или занимавшего ранее должность из специального перечня, утверждённого указом Президента от 21 июля 2010 года № 925 (ст. 19.29 КоАП).

Минимальные штрафы

Теперь, если в статье КоАП для штрафа предусмотрен минимальный размер, инспекция обязана оштрафовать нарушителя именно на минимальную сумму.

Чтобы штраф был минимальным, работодатель должен устранить нарушение, а также предотвратить его последствия либо возместить причинённый ущерб. Всё это важно сделать до того, как проверяющий вынесет решение о назначении наказания за выявленное нарушение.

Новое основание для признания штрафа незаконным

Теперь инспекторы, обнаружившие нарушение при проведении проверки, не участвуют в рассмотрении дела и не принимают решение о назначении штрафа. Если инспекция нарушит это правило, то работодатель вправе оспорить выписанный штраф и обратиться с жалобой в суд. В этом случае наказание будет признано незаконным.

Поэтому в случае выявления нарушения рекомендуется проследить за тем, чьи подписи стоят в протоколе проверки и в постановлении по делу об административном нарушении.

Увеличен срок возможной отсрочки по уплате штрафа

Период, на который исполнение штрафа может быть отсрочен, увеличили с одного месяца до шести. Чтобы получить льготу, необходимо обратиться в суд или в инспекцию труда.

Только без уважительных причин отсрочку не дадут. Вам придётся привести убедительные доказательства того, что ваша организация не может своевременно исполнить постановление об административном правонарушении.

Например, в связи с тем, что у компании серьёзные финансовые проблемы из-за санкционных ограничений.

Когда можно выплатить лишь половину штрафа

Чтобы получить это послабление, работодателю необходимо заплатить в течение 20 дней с момента принятия инспекцией труда постановления о штрафе.

Новое правило действует также в том случае, если к ответственности привлекается руководитель или кадровик. Таким образом, чем скорее работодатель уплатит штраф, тем выгоднее для него будет.

Разрешения от инспекции или каких-то дополнительных действий для выплаты лишь 50% от штрафа не требуется. Главное, уложиться в срок. Однако нужно учесть, что если сумма будет меньше половины штрафа, а 20 дней пройдут, нарушителю грозит ответственность за просрочку.

Льгота распространяется практически на все случаи кадровых нарушений. Однако есть исключения: при нарушении правил уведомления о приёме на работу госслужащего, занимающего должность из специального перечня, и в случае предоставления в МВД недостоверных сведений о сотруднике-иностранце. Заплатить половину штрафа получится почти за все кадровые нарушения. В этих двух ситуациях штраф придётся заплатить в полном размере.

Обязательная проверка перед рассмотрением дела об административном правонарушении

Ранее для того чтобы открыть дело об административных правонарушениях, проверяющим было достаточно самостоятельно выявить нарушение или получить информацию о нарушении из жалобы либо от других госорганов. Теперь перед рассмотрением дела инспекция обязана провести проверку, которая позволит установить достоверность информации. Инспектор должен убедиться в том, что кадровое нарушение действительно есть. По результатам проверки он составит акт, затем уже откроет дело.

В случае несоблюдения этого правила работодатель вправе обжаловать открытое дело. Если проверяющий не сможет подтвердить того, что проверка проводилась, суд или Роструд признают действия инспекции незаконными и отменят дело.

Если работодатель переведёт кадровое делопроизводство в электронный формат, пройти проверку трудовой инспекции и предоставить ей все необходимые кадровые документы будет ещё проще, чем при ведении документов на бумаге.

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