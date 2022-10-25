Электронная подпись для иностранных граждан и руководителей филиалов иностранных компаний

Это следует из 18 статьи «Об электронной подписи» № 63-ФЗ. С помощью ЭЦП иностранцы и зарубежные компании могут удалённо взаимодействовать с государственными органами и партнёрами.

Подробно расскажем о том, как получить ЭЦП для иностранных граждан и какие документы для этого потребуются.

Для чего иностранцу электронная подпись

Электронная подпись позволяет иностранному гражданину вести деятельность на территории РФ, находясь при этом за её пределами в любой точке мира. ЭЦП наделяет иностранца такими же возможностями, как и лицо с российским гражданством — исключает личное присутствие при подписании документов.

Электронная подпись для иностранного гражданина позволяет:

совершать сделки;

получать услуги;

сдавать отчётность;

осуществлять юридически значимый электронный документооборот;

участвовать в электронных торгах;

управлять средствами на банковских счетах.

Какие документы потребуются иностранному гражданину

Для получения ЭЦП иностранному гражданину необходимо обратиться в удостоверяющий центр, который аккредитован Минцифры (список аккредитованных УЦ размещён на сайте ФНС) со следующим пакетом документов:

Паспорт, выданный родной страной гражданина . Каждую страницу документа переводят и заверяют у нотариуса. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) . Номер получают в местном отделении ПФР. В пенсионный фонд приносят паспорт, его заверенный перевод и анкету формы АДВ-1. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) . Номер выдают в налоговой, по месту регистрации гражданина или его недвижимости. Для ФНС требуется паспорт с заверенным переводом и регистрация по месту пребывания.

Документы представляют в аккредитованный удостоверяющий центр. УЦ выдаёт иностранному гражданину квалифицированную электронную подпись (КЭП) физического лица.

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Если иностранец — высококвалифицированный специалист

Высококвалифицированных специалистов из других стран привлекают для работы на территории РФ. Их нанимают для деятельности, касающейся узкой направленности. Особенность трудоустройства и правовой статус таких граждан регулирует закон № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года.

При нахождении на территории РФ иностранный гражданин имеет один из статусов: временно пребывающий или временно проживающий.

Временно пребывающий гражданин не имеет разрешения на временное проживание и вид на жительство. А срок его пребывания ограничен визой или безвизовым порядком в 90 суток. Он не может зарегистрироваться в Пенсионном фонде и получить СНИЛС. А без страхового номера аккредитованный удостоверяющий центр подпись выдать не сможет.

Если гражданин имеет разрешение на временное проживание, он может получить КЭП, так как регистрируется в ПФР и получает СНИЛС. При оформлении электронной подписи у такого лица проблем не возникнет.

Что делать, если у юридического лица в РФ руководитель — иностранный гражданин

Если директор юридического лица сам является иностранным гражданином, то подпись ему выдаёт ФНС. При себе необходимо иметь носитель и документы:

Паспорт, выданный родной страной гражданина . Каждую страницу документа переводят и заверяют у нотариуса. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) . Номер получают в местном отделении ПФР. В пенсионный фонд приносят паспорт, его заверенный перевод и анкету формы АДВ-1. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) . Номер выдают в налоговой, по месту регистрации гражданина или его недвижимости. Для ФНС требуется паспорт с заверенным переводом и регистрация по месту пребывания. Устав компании или иные документы, дающие право на управление организацией.

Как получить подпись представителю иностранной организации (руководителю филиала иностранной организации)

Для того чтобы выдать подпись руководителю филиала иностранной организации, необходимо сначала проверить, является ли филиал резидентом. Тем, кто является, выдаётся квалифицированная электронная подпись на директора как на сотрудника. Для выдачи такой подписи необходимы документы:

Паспорт, выданный родной страной гражданина . Каждую страницу документа переводят и заверяют у нотариуса. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) . Номер получают в местном отделении ПФР. В пенсионный фонд приносят паспорт, его заверенный перевод и анкету формы АДВ-1. Нотариально заверенная доверенность , выданная руководителем иностранной организации. А также нотариально заверенный перевод документа, подтверждающего полномочия руководителя фирмы (устав, приказ, протокол собрания акционеров и т.п.). ИНН руководителя филиала как физического лица и ИНН самой организации . По полному списку необходимых документов и действиях, клиента проконсультируют наши менеджеры.

Если иностранная компания — резидент, но её нет в реестре представительств иностранных компаний

Компании необходимо собрать перечень документов и с ним обратиться в УЦ для получения подписи на директора как на сотрудника:

Документ о формировании филиала иностранного ЮЛ в России. Свидетельство о регистрации филиала. Документ о назначении руководителя головной организации с нотариальным переводом на русский язык. Доверенность руководителя головной организации на руководителя филиала ( либо с полномочиями на обращение в УЦ, либо нотариальную генеральную доверенность с переводом ). Заявление на выпуск ( может подписать директор филиала ).

Важно! Если выпуск ЭП на сотрудников, то необходимы доверенности на сотрудников, выданные руководителем филиала. Но тогда доверенность на руководителя филиала должна содержать право передоверия.