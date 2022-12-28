Сальдо ЕНС в 2023 году

Для перехода на новый порядок к 1 января налоговики сформируют по каждому налогоплательщику начальное сальдо расчётов ЕНС.

Расскажем, что это такое, как формируется и как с ним работать.

Как ФНС формирует сальдо ЕНС на 01.01 2023

В статье 1 закона от 14 июля 2022 года № 263 содержится следующее определение:

«Сальдо единого налогового счёта представляет собой разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, и денежным выражением совокупной обязанности».

Другими словами, сальдо ЕНС – это разница между переплатами и недоимками. Поэтому начальное сальдо налоговики будут формировать на основании имеющихся у них по состоянию на 31 декабря 2022 года сведений о суммах:

неисполненных налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, авансовых платежей и т. д. – то есть недоимок;

излишне уплаченных и излишне взысканных налогов, авансовых платежей и т. д. – то есть переплат.

Сальдо налогового счёта может быть положительным, нулевым или отрицательным.

Положительное сальдо означает, что сумма на ЕНС больше существующей на сегодняшний день совокупной налоговой обязанности. Нулевое сальдо значит, что остатка денег на ЕНС нет, но нет и начислений, которые нужно оплатить сегодня. Отрицательное сальдо – это недоимка, на которую в большинстве случаев начисляются пени. Значит, надо как можно быстрее пополнить ЕНС.

Какие переплаты и недоимки не учитываются в сальдо ЕНС

В начальном сальдо учтут все долги, кроме тех, у которых на конец года:

истёк срок давности в три года,

есть решение об оспаривании взыскания в суде.

Если сумма недоимки существенная – лучше не ждать автоматического списания, а обратиться в суд с заявлением о признании задолженности безнадежной. В заявлении необходимо указать долги, которые истекают в 4 квартале 2022 года.

Недоимки, которые останутся до 1 января 2023 года, учтут при формировании начального сальдо ЕНС.

Переплаты – всё те же налоги, взносы и пошлины, которые уплатили больше нужного. Переплаты также сложат вместе, кроме тех, которым на 31 декабря будет больше трех лет.

Как налогоплательщику распорядиться положительным сальдо ЕНС

Раньше переплату по налогу или другому виду платежа налогоплательщик мог вернуть или зачесть в счёт, например, недоимки по другому платежу. С 2023 года понятие зачёта (возврата) сумм излишне уплаченных налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов заменяется новым понятием – «распоряжение суммой денежных средств, формирующей положительное сальдо ЕНС».

Теперь будет учитываться не переплата по отдельному налогу, а общая сумма переплаты, возникшая у плательщика по всем его платежам в бюджет (за некоторыми исключениями). Поэтому правильнее будет говорить о наличии положительного сальдо ЕНС, а не о переплате.

Суммой денежных средств, формирующей такое сальдо, налогоплательщик может распорядиться несколькими способами:

оставить сумму на ЕНС;

зачесть её в счёт отдельных платежей – например, в счёт исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога;

вернуть её.

Для зачёта или возврата суммы необходимо подать заявление.

Как зачесть или вернуть переплату при положительном сальдо ЕНС

Если налогоплательщик решил зачесть положительное сальдо ЕНС, ему необходимо заполнить заявление на специальном бланке, утверждённом ФНС. Отправить такое заявление следует по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Как можно зачесть положительное сальдо ЕНС (подп. 5 п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 78 новой редакции НК) В счёт исполнения обязанностей другого лица по уплате налогов В счёт исполнения решений налоговых органов, указанных в подп. 10-11 п. 5 и подп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК, либо погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подп. 2 п. 7 ст. 11.3 В счёт исполнения предстоящей обязанности по уплате налога

Срок зачёта положительного сальдо ЕНС – не позднее дня, следующего за днём поступления от налогоплательщика заявления. Если средств на ЕНС недостаточно для того, чтобы выполнить заявленный зачёт в полном объёме, налоговики зачтут эти средства частично.

Чтобы вернуть на свой банковский счёт средства с ЕНС (положительное сальдо), в различных ситуациях потребуются разные виды документов:

Что нужно для возврата положительного сальдо ЕНС (подл. 5 п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 79 новой редакции НК) Заявление о возврате сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо по ЕНС, отправленное в ИФНС по установленной форме на бумаге или в электронной форме по каналам ТКС или через личный кабинет налогоплательщика Заявление о возврате излишне уплаченных сумм НДФЛ, уплачиваемого в соответствии со ст. 227.1 НК, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, представленного в произвольной форме Решение ФНС о возмещении (полностью или частично) НДС в соответствии со ст. 176.1 НК

Проект приказа об утверждении форм о зачёте и возврате положительного сальдо ЕНС пока проходит согласование.

На возврат денежных средств отводится два дня:

один день на отправку в Федеральное казначейство поручения на возврат средств – время отсчитывается с момента получения заявления от налогоплательщика;

один день на исполнение этого поручения казначейством.

Раньше на возврат излишне уплаченной суммы отводился целый месяц.

Как обеспечить положительное сальдо ЕНС

Проверить, пришло ли вам извещение от ФНС о состоянии расчётов с бюджетом. Рассылка проводилась по ТКС либо в личный кабинет налогоплательщика – юрлица или ИП. В извещении указаны непогашенные налоговые обязательства или переплаты, которые у вас есть. Если такое сообщение не пришло, его нужно запросить. Внимательно изучить извещение: если вы не согласны с какими-либо данными, необходимо запросить акт сверки, чтобы установить причины расхождений. Разобраться с переплатами и недоимками. Переплаты «старше» трёх лет нужно вернуть или зачесть в счёт будущих налогов, иначе они сгорят. Недоимки «младше» трёх лет нужно погасить или, если сумма существенная, обратиться в суд с заявлением о признании задолженности безнадёжной. Впоследствии необходимо следить за тем, чтобы на ЕНС к 28 числу, когда налоговая будет списывать деньги на налоги, их было достаточно для погашения совокупной обязанности.

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