Электронные подписи

Личная идентификация при выпуске электронных подписей

Вне зависимости от того, где и какая подпись будет применяться, безопасность сделки или действия, подтверждаемого электронной подписью, должна быть гарантирована. И один из шагов на пути к безопасной работе с ЭП – идентификация пользователей при выпуске подписи.

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Личная идентификация при выпуске электронных подписей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое идентификация и для чего она нужна

Цели получения электронной подписи могут быть разными: участие в закупках, работа на госпорталах, портале ФТС, в системах Рособрнадзора, ЕГАИС, внутренних ЭДО, регистрация онлайн-кассы и другие. Причем для подписания документов от лица организации необходима квалифицированная электронная подпись, а для заверения от имени работника – достаточно неквалифицированной. Но без идентификации личности не обойтись в любом случае.

Идентификация – это проверка личности заявителя, что получателем электронной подписи действительно является физическое лицо, указанное в заявке и приложенных к ней документах, чтобы исключить мошенничество при работе с ЭП.

Требование об идентификации закреплено в п. 1 ст. 18 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

Как пройти идентификацию пользователя

Прохождение идентификации пользователя возможно такими способами:

  • при личном присутствии владельца электронной подписи;

  • удаленная идентификация пользователя через Госуслуги в отношении получения УНЭП.

В первом случае владельцу электронной подписи необходимо прийти в удостоверяющий центр с паспортом, СНИЛС и заявлением на выпуск ЭП:

  • Финансовые участники рынка проходят идентификацию и получают КЭП в Центробанке.

  • Работники бюджетных учреждений – в Казначействе.

  • ИП и директора компаний – в УЦ ФНС и ее доверенных лицах.

  • Сотрудники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в аккредитованных Минцифры удостоверяющих центрах.

Сотрудник удостоверяющего центра сделает копии документов и сфотографирует заявителя вместе с разворотом второй страницы паспорта. После идентификации, проверки и сохранения документов нужно ознакомиться с сертификатом, а затем получить токен с подписью.

Во втором случае для идентификации личности работодатель направляет данные сотрудника через УНЭП в Единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Система автоматически находит учетную запись пользователя на Госуслугах, и в его личный кабинет на портале приходит уведомление о выпуске НЭП.

Если пользователь подтверждает свою личность и выпуск УНЭП, то считается, что удаленная идентификация личности пройдена, и сервис выпустит ему электронную неквалифицированную ЭП.

Сложности с идентификацией и выпуском электронных подписей

Для компаний с большим штатом работников, в обязанности которых входит подписание электронных документов, выпуск подписи с предшествующей ему идентификацией часто затруднителен, так как занимает много времени и создает дополнительные затраты.

Также необходимоотслеживать не только срок действия подписи и заблаговременно готовить новую, но и перевыпускать при смене личных данных работника.

Неготовность электронной подписи для внутренних целей компании приводит к риску невыполнения в срок работ с последующим срывом производственных планов и т. п.

Как избежать проблем с идентификацией при выпуске электронных подписей

Есть несколько вариантов удобного получения ЭП, в зависимости от потребностей клиента:

Компания сможет отслеживать выпуск новых подписей, управлять ранее выпущенными КЭП для сотрудников, контролировать сроки действия, будет экономить деньги на бумаге и картриджах, а главное – оперативно выпускать подписи.

До 1 июня 2023 года действует акция: компании могут на год подключиться к КЦР Калуга Астрал за полстоимости.

  • API для массового выпуска усиленных неквалифицированных подписей – сервис, который легко интегрируется с сервисами других вендоров и самописными системами и предназначен для выпуска и управления подписями работников. Прошедший обучение и получивший права и обязанности доверенного лица УЦ сотрудник будет готовить запрос на формирование подписи в корпоративной информационной системе с указанием реквизитов документов работника. Предусмотрен выпуск подписей различных форматов, в том числе с фиксацией даты и времени подписания (метка доверенного времени).

Идентификация личности будет проходить через портал Госуслуги без посещения офиса удостоверяющего центра. Работнику в личный кабинет на Госуслугах придет запрос, который необходимо подтвердить, предварительно проверив данные.

Подписание документов будет осуществляться через e-mail или sms-подтверждение, установка специальных программ не требуется, подписывать документы УНЭП можно с любого гаджета.

  • Минимизировать временные затраты на выпуск УКЭП можно с помощью услуги Подключение КЭП ФНС «под ключ». Это, во-первых, сервис для идентификации в одном из офисов Калуга Астрал, в котором открыто подразделение доверенного лица УЦ ФНС – АО «Аналитический центр». Сотрудники филиала проведут идентификацию, подберут подходящий USB – носитель (токен) и выпустят сертификат УЦ ФНС. А, во-вторых, специалисты настроят рабочее место пользователя для работы с УКЭП и установят КриптоПро.

  • Астрал-ЭТ – сервис для выпуска электронных подписей для участия в торгах, работы на государственных порталах и ЭДО. Выпуск подписи занимает один рабочий день и осуществляется по паспорту и СНИЛС. Для продления ранее полученной подписи повторный визит для идентификации не нужен: заявление заполняется в личном кабинете пользователя и подписывается его действующей подписью.

  • 1С – ЭТП – сервис аналогичный предыдущему, только с использованием интерфейса 1С или сайта 1c-etp.ru.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8JuFFP

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