Кто и как помогает бизнесу в 2023 году

Бизнес постоянно сталкивается с трудностями, такими как экономические кризисы, эпидемии, нестабильность рынка или изменения в законодательстве. Однако на помощь предпринимателям приходят различные государственные и частные субсидии, налоговые льготы, кредиты и другие финансовые инструменты. Они могут существенно облегчить экономическое положение компании.

В данной статье мы расскажем, какие субсидии предусмотрены для бизнеса, как их получить и какие преимущества они могут дать вашей компании.

Материальная помощь

Материальная помощь помогает бизнесу увеличить потенциал, расширить деятельность и достичь новых высот в своей отрасли. Также денежная поддержка служит инструментом для борьбы с безработицей.

Субсидии за новых работников

Субсидии могут получить работодатели, которые занимаются наймом определённых категорий сотрудников, среди которых:

молодые граждане, не достигшие 30 лет;

люди, имеющие статус безработного.

Программа субсидированного найма существует с 2021 года. Данную меру поддержки могут применять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Работодатель получает 3 выплаты после первого, третьего и шестого месяца работы нового сотрудника. Выдаёт их СФР.

Каждая выплата равна одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В 2023 году один МРОТ составляет 16 242 рубля.

Для получения помощи необходимо выполнить 2 условия:

Найти кандидата через общероссийскую базу вакансий «РАБОТА РОССИИ».

Подать соответствующее заявление в СФР через месяц после принятия нового сотрудника.

Субсидирование МСП при размещении бумаг на бирже

Программа субсидирования МСП при размещении бумаг на бирже является поддержкой для малого и среднего бизнеса. Действует до 2024 года.

Представители МСП могут получить до 1,5 млн рублей за частичную компенсацию затрат на выпуск акций и облигаций и до 70% за выплаты по купонам.

Чтобы стать участником программы, нужно пройти специальный отбор. Сделать это можно 2 раза за год — до 1 июля и до 1 октября календарного года.

На поддержку могут рассчитывать только те предприниматели, чьи компании содержатся в Едином реестре субъектов МСП.

Гранты для молодых предпринимателей

Государственная поддержка молодых предпринимателей помогает им начать свой бизнес, получить необходимый опыт и озвучить свои идеи. Это помогает не только предпринимателям, но и экономике страны в целом.

Гранты выдают организациям и ИП, которые основаны гражданами от 14 до 25 лет. При этом если речь идёт о юридическом лице, то во владении у гражданина должна быть доля в компании свыше 50%.

Действительно, открыть ИП или организацию можно в столь раннем возрасте. Если есть письменное согласие обоих родителей, несовершеннолетний подросток может стать предпринимателем в 14 лет.

Если органами опеки или судом проведена процедура эмансипации и подросток признан дееспособным, ему разрешено открыть ИП или юридическое лицо с 16 лет.

Чтобы открыть ИП или ООО понадобится квалифицированная электронная подпись. Для ускоренного выпуска рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Специалисты УЦ «Калуга Астрал» помогут сэкономить время на получение электронной подписи и настройку рабочего места, а пройти идентификацию и получить подпись вы сможете через филиалы нашего партнёра — УЦ «Основание».

В рамках поддержки молодым предпринимателям предоставляется финансовая помощь от 50 до 100 тысяч рублей на запуск или развитие своего бизнеса.

Те, кто планирует заниматься деятельностью в арктической зоне, могут рассчитывать на 1 миллион рублей. Это связано с тем, что освоение Арктики является одним из приоритетных направлений развития экономики России.

Потратить деньги можно на оплату аренды, ремонта, подключения коммуникаций, коммунальных платежей, услуг связи, рекламы, материалы и сырьё.

Нельзя купить недвижимость или автомобиль. Также запрещено тратить грант на обязательные платежи, налоги и процентные кредиты.

Чтобы получить денежную помощь, нужно:

Пройти обучение в региональном центре «Мой бизнес» или в Корпорации малого и среднего предпринимательства.

Подготовить заявку на участие в отборе, разработать бизнес-план и вместе с другими документами подать их в центр «Мой бизнес».

Специалисты центра проверят документы, примут их и передадут в региональный департамент экономики на рассмотрение.

Заявка проходит отбор и переходит на рассмотрение в региональный департамент экономики, где принимается решение о выделении денежных средств.

После утверждения заявки и подписания договора с государственным органом предприятие получает финансовую помощь, которая может быть направлена на развитие бизнеса.

Гранты для туристического бизнеса

Ростуризм объявил о грантовой программе для 48 регионов России, которые планируют развивать туризм и улучшать инфраструктуру в этом направлении.

Гранты будут предоставляться на создание и развитие пляжей на берегах морей, озёр и рек, создание кемпингов и автокемпингов, приобретение туристического оборудования, разработку новых маршрутов и проектов, связанных с туризмом.

Суммы грантов неодинаковы и составляют от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Больше информации о программе можно найти на официальном сайте Ростуризма.

Эти меры помогут регионам привлечь больше отдыхающих, создать новые рабочие места в этой отрасли.

Льготное кредитование

Льготное кредитование на развитие бизнеса

Представители малого бизнеса могут получить заём со сниженной процентной ставкой от 2,5 до 4% на срок до 10 лет и направить деньги на различные нужды.

Деньги можно потратить на покупку производственной площадки, проведение капитального ремонта зданий и помещений, закупку оборудования, запуск новой линии по производству продукции и т.д.

Приоритет для получения льготного займа имеют компании, работающие в области логистики, переработки сельхозпродукции и отельного бизнеса. Подходят не только начинающие бизнесмены, но и опытные предприниматели с уже развивающимися проектами.

Льготные кредиты на развитие бизнеса — это выгодный инструмент для развития малого бизнеса. Компании получают финансовую поддержку, расширяют свои возможности и конкурентные преимущества на рынке.

Кредиты по выгодной ставке от Корпорации МСП

Корпорация МСП предлагает программу по кредитованию для индивидуальных предпринимателей и организаций. В рамках помощи бизнес получает кредит на сумму от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей на срок до 3 лет.

Выданные средства можно потратить на реконструкцию и модернизацию основных средств, пополнение оборотных средств, рефинансирование прошлых займов и т.д.

В случае если кредит нужен для иных целей, сумма может составлять до 50 миллионов рублей.

Банк самостоятельно определяет процентную ставку для предоставления кредита. Однако есть определённые ограничения. Она не должна быть выше установленной ключевой ставки Банка России.

Для малого бизнеса недопустимо превышение на 4 процентных пункта, а для микропредприятий и самозанятых — на 4,5 п.п. Список подходящих банков представлен на сайте Корпорации МСП.

Налоговые льготы

0% НДС для туристического бизнеса

С 1 июля 2018 года в России действует специальная налоговая ставка 0% НДС для туристического бизнеса на территории РФ.

Услуги по организации поездок, путешествий, включая транспортные, проживание, питание, экскурсии, туры на территории России освобождаются от уплаты НДС. Льготный режим налогообложения действует 5 лет.

Такое решение правительства было принято для стимулирования внутреннего туризма и развития туристической инфраструктуры в России. Этот эксперимент введён только на территории РФ и не распространяется на туристические услуги за границей.

Благодаря данной инициативе туроператоры и турагентства привлекают туристов, а стоимость путешествий для конечных потребителей снижается. Отдых внутри России становится более доступным для населения.

Ускоренное возмещение НДС

С 1 января 2023 года предприниматели возмещают НДС в упрощённом порядке. Контрольная проверка налоговой и предоставление банковской гарантии или поручительства не требуется.

Если возврат НДС превышает сумму уплаченных за год налогов и взносов, тогда понадобится обеспечительный платёж в виде гарантии или поручительства.

Схема возврата состоит из следующих шагов

Подача декларации по НДС и заявления на возмещение в налоговую.

Проверка документов в ФНС.

Получение данных о предпринимателе и перевод денег налогоплательщику от Казначейства.

Действие каждого этапа осуществляется в течение 5 дней. В общем, возврат средств занимает не более 11 дней вместо 3 месяцев, как было раньше.

Подать декларацию по НДС можно в электронном виде. Рекомендуем использовать онлайн-сервис Астрал.ЭДО. Он позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами без дублирования на бумаге.

Другие виды поддержки

Мораторий на проверки

Данная мера поддержки реализована Минэкономразвитием.

В ней предусмотрено, что до конца 2023 года валютных и плановых неналоговых проверок не будет. Мораторий на проверки относится к кассовым операциям, учёту выручки и использованию кассовой техники.

Стоит обратить внимание, что внеплановые проверки ФНС по-прежнему возможны. Визит налоговой стоит ожидать, если существуют подозрения о нарушениях в работе компании или ведомство получило жалобы от сотрудников или клиентов.

Поэтому важно правильно вести учёт и соблюдать все требования закона, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Для отправки отчётности в налоговую рекомендуем сервис Астрал Отчёт 5.0. С его помощью вы можете сдавать отчёты с любого ПК и из любой точки мира при наличии интернета.

Инициатива Банка России

Помимо доступных кредитов, Банк России разработал дополнительные меры поддержки на 2023-2024 гг. В планах:

распространение льготной программы на факторинг — для увеличения доступных и эффективных источников финансирования;

расширение возможностей бизнеса по использованию небанковских источников финансирования;

предоставление представителям МСП доступа к сервису «Знай своего клиента» — проверка контрагентов позволяет снизить риски и предотвратить неблагоприятные сделки;

снижение транзакционных издержек с помощью приёма оплаты через Систему быстрых платежей.

Все эти шаги помогают компаниям преодолевать сложности и расширять свои возможности, что способствует росту их бизнеса. Также множество мер поддержки позволяют будущим предпринимателям начать работу на новом рынке с минимальными затратами.

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