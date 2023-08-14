Сверка по ЕНС в 2023 году

Одним из способов уточнить свои налоговые обязательства, узнать сумму списаний и зачислений на ЕНС, корректность распределения ЕНП в счет оплаты обязательных платежей, является сверка расчетов с бюджетом. Разберем, как в 2023 году проводится эта процедура, в какой срок и что изменилось в текущем году.

ЕНС и сверка принадлежности сумм ЕНП. Изменения 2023 года

Сверка данных, имеющихся в налоговой, с данными налогоплательщика существовала и ранее. Но до 2023 года это процедура называлась сверкой расчетов с бюджетом. А в 2023 году так называется сверка принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и признаваемых в качестве ЕНП.

Суть одна и та же, но названия разные:

Налогоплательщик обращается в ФНС по месту учета с заявлением о проведении сверки. Налоговая изучает имеющиеся у нее данные и составляет акт, который направляет налогоплательщику. Организация или ИП изучает этот документ и вносит при необходимости свои корректировки. Далее налоговая вместе с налогоплательщиком определяют, на чьей стороне допущена ошибка.

Изменения в 2023 году процедура сверки расчетов претерпела незначительные:

Изменилось название самой процедуры и акт, который формируется по итогам ее проведения.

Сокращен срок проведения процедуры — с 10 дней до 3 или 5 максимум (в зависимости от способа подачи заявления на сверку).

Появилась возможность проведения сверки по нескольким КБК (выборочно). Ранее это можно было сделать только по одному коду или по всем, вместе взятым.

Что такое ЕНС и для чего нужна сверка

ЕНС или единый налоговый счет — это инструмент, который разработала ФНС и ввела в действие в 2023 году.

Он представляет собой некую копилку, куда налогоплательщик перечисляет деньги в счет оплаты налога или другого обязательного платежа, а ИФНС их оттуда списывает при наступлении срока уплаты.

Деньги, которые зачисляются на ЕНС, называются единым налоговым платежом.

Сверка по ЕНС нужна для того, чтобы узнать:

Сколько денег было зачислено и списано с единого счета.

Корректно ли налоговая разнесла эти деньги.

Когда и в какой сумме был возврат по налогу.

Точный размер сальдо на конкретный период времени.

В счет какого конкретно платежа была списана сумма с ЕНС и ее точный размер.

Порядок проведения сверки в 2023 году

Кардинальных изменений в порядке проведения сверки в 2023 году не проводилось. Она, как и раньше, состоит из несколько шагов.

Шаг 1. Подача заявления

Заявление на сверку можно подать следующими способами:

На бумаге — по форме, приведенной в письме ФНС от 29.12.2022 АБ-4-19/17879.

Заявление в бумажной форме можно направить заказным письмом по почте, лично отнести в налоговую инспекцию или отправить в ФНС через МФЦ.

В электронном виде — с использованием формата, утвержденного письмом ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7.

Передача заявления в электронном формате осуществляется через операторов ТКС или в личном кабинете налогоплательщика с использованием электронной подписи.

Услугу по получению КЭП в ФНС «под ключ» предоставляет Калуга Астрал в офисах, в которых открыто подразделение ДЛ УЦ ФНС — «Аналитический центр». Заявка отправляется дистанционно, а специалисты УЦ сами проводят идентификацию, подбирают подходящий USB-носитель (токен) и выпускают новый сертификат, в соответствии с последними требованиями закона.

В заявлении на сверку налогоплательщик должен указать:

Свои данные.

Для организаций — ИНН/КПП, название компании.

Для ИП — ИНН и ФИО.

Код ИФНС.

Необходимо указать код налоговой инспекции по месту постановки на учет налогоплательщика.

Период сверки.

Если период в заявлении указан не будет, сверку налоговая проведет с 1 января текущего года по дату подачи заявления.

КБК.

На титульном листе потребуется указать, по каким КБК необходимо провести сверку: по всем или по отдельным. Если данные необходимо получить только по некоторым кодам, их перечень необходимо привести на второй странице заявления.

Способ получения акта.

Выбрать можно один из трех способов: в налоговой инспекции, в которую направлено заявление, в МФЦ или по почте.

Обратите внимание, что в самом заявлении почтовый адрес налогоплательщика нигде не приводится. ИФНС направит акт по адресу, имеющемуся у неё в базе.

Шаг 2. Получение акта сверки

После того как налоговая получит заявление, она обязана будет в течение 1 рабочего дня его зарегистрировать.

Срок направления налогоплательщику акта сверки:

3 рабочих дня — с даты регистрация заявления, направленного в электронной форме.

5 рабочих дней — с даты регистрации заявления, направленного на бумаге.

Шаг 3. Сверка данных

После получения акта необходимо сверить данные, которые указаны в нем, с информацией, имеющейся у налогоплательщика. В случае расхождения сведений нужно внести свои замечания в столбец 3 разделов 1 и 2, после чего направить акт с корректировкой в адрес налоговой инспекции.

После получения акта с замечаниями налоговая должна проверить информацию и предоставить налогоплательщику ответ в течение 30 календарных дней с даты регистрации.

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