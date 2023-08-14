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ЕНП (единый налоговый платеж)

Сверка по ЕНС в 2023 году

Одним из способов уточнить свои налоговые обязательства, узнать сумму списаний и зачислений на ЕНС, корректность распределения ЕНП в счет оплаты обязательных платежей, является сверка расчетов с бюджетом. Разберем, как в 2023 году проводится эта процедура, в какой срок и что изменилось в текущем году.
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Сверка по ЕНС в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

ЕНС и сверка принадлежности сумм ЕНП. Изменения 2023 года

Сверка данных, имеющихся в налоговой, с данными налогоплательщика существовала и ранее. Но до 2023 года это процедура называлась сверкой расчетов с бюджетом. А в 2023 году так называется сверка принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и признаваемых в качестве ЕНП. 

Суть одна и та же, но названия разные:

  1. Налогоплательщик обращается в ФНС по месту учета с заявлением о проведении сверки. 

  2. Налоговая изучает имеющиеся у нее данные и составляет акт, который направляет налогоплательщику.

  3. Организация или ИП изучает этот документ и вносит при необходимости свои корректировки. 

  4. Далее налоговая вместе с налогоплательщиком определяют, на чьей стороне допущена ошибка.

Изменения в 2023 году процедура сверки расчетов претерпела незначительные:

  • Изменилось название самой процедуры и акт, который формируется по итогам ее проведения.

  • Сокращен срок проведения процедуры — с 10 дней до 3 или 5 максимум (в зависимости от способа подачи заявления на сверку).

  • Появилась возможность проведения сверки по нескольким КБК (выборочно). Ранее это можно было сделать только по одному коду или по всем, вместе взятым.

Что такое ЕНС и для чего нужна сверка

ЕНС или единый налоговый счет — это инструмент, который разработала ФНС и ввела в действие в 2023 году.

Он представляет собой некую копилку, куда налогоплательщик перечисляет деньги в счет оплаты налога или другого обязательного платежа, а ИФНС их оттуда списывает при наступлении срока уплаты.

Деньги, которые зачисляются на ЕНС, называются единым налоговым платежом. 

Сверка по ЕНС нужна для того, чтобы узнать:

  • Сколько денег было зачислено и списано с единого счета.

  • Корректно ли налоговая разнесла эти деньги. 

  • Когда и в какой сумме был возврат по налогу. 

  • Точный размер сальдо на конкретный период времени.

  • В счет какого конкретно платежа была списана сумма с ЕНС и ее точный размер. 

Порядок проведения сверки в 2023 году

Кардинальных изменений в порядке проведения сверки в 2023 году не проводилось. Она, как и раньше, состоит из несколько шагов.

Шаг 1. Подача заявления

Заявление на сверку можно подать следующими способами:

  • На бумаге — по форме, приведенной в письме ФНС от 29.12.2022 АБ-4-19/17879.

Заявление в бумажной форме можно направить заказным письмом по почте, лично отнести в налоговую инспекцию или отправить в ФНС через МФЦ.

  • В электронном виде — с использованием формата, утвержденного письмом ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7.

Передача заявления в электронном формате осуществляется через операторов ТКС или в личном кабинете налогоплательщика с использованием электронной подписи.

Услугу по получению КЭП в ФНС «под ключ» предоставляет Калуга Астрал в офисах, в которых открыто подразделение ДЛ УЦ ФНС — «Аналитический центр». Заявка отправляется дистанционно, а специалисты УЦ сами проводят идентификацию, подбирают подходящий USB-носитель (токен) и выпускают новый сертификат, в соответствии с последними требованиями закона.

В заявлении на сверку налогоплательщик должен указать:

  • Свои данные.

Для организаций — ИНН/КПП, название компании.

Для ИП — ИНН и ФИО.

  • Код ИФНС.

Необходимо указать код налоговой инспекции по месту постановки на учет налогоплательщика.

  • Период сверки.

Если период в заявлении указан не будет, сверку налоговая проведет с 1 января текущего года по дату подачи заявления.

  • КБК.

На титульном листе потребуется указать, по каким КБК необходимо провести сверку: по всем или по отдельным. Если данные необходимо получить только по некоторым кодам, их перечень необходимо привести на второй странице заявления.

  • Способ получения акта.

Выбрать можно один из трех способов: в налоговой инспекции, в которую направлено заявление, в МФЦ или по почте.

Обратите внимание, что в самом заявлении почтовый адрес налогоплательщика нигде не приводится. ИФНС направит акт по адресу, имеющемуся у неё в базе.

Шаг 2. Получение акта сверки

После того как налоговая получит заявление, она обязана будет в течение 1 рабочего дня его зарегистрировать. 

Срок направления налогоплательщику акта сверки:

  • 3 рабочих дня — с даты регистрация заявления, направленного в электронной форме.

  • 5 рабочих дней — с даты регистрации заявления, направленного на бумаге.

Шаг 3. Сверка данных

После получения акта необходимо сверить данные, которые указаны в нем, с информацией, имеющейся у налогоплательщика. В случае расхождения сведений нужно внести свои замечания в столбец 3 разделов 1 и 2, после чего направить акт с корректировкой в адрес налоговой инспекции.

После получения акта с замечаниями налоговая должна проверить информацию и предоставить налогоплательщику ответ в течение 30 календарных дней с даты регистрации. 

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