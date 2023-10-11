Как начать экспорт и импорт в системе ФТС в 2023 году

В России экспорт и импорт осуществляются с применением информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС). Регистрация в системе обязательна для всех участников внешнеэкономической деятельности.

Расскажем, как организовать импорт и экспорт малому бизнесу в России, что нужно использовать, какие документы потребуется оформить для ФТС, а также рассмотрим новые ограничения.

Кто может работать в ФТС в 2023 году

Производить экспорт и импорт через систему ФТС могут индивидуальные предприниматели и организации. Правовые основы для этой деятельности определены в законе № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003.

Согласно правилам ФТС, при внешнеторговой деятельности необходимо вести бухгалтерский учёт. Существует особенность для ИП, применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН).

В соответствии с законодательством от полного бухучета они освобождены. Но при осуществлении внешнеторговых сделок вести бухгалтерию для ФТС нужно в обязательном порядке.

Это позволяет контролировать движение денежных средств, планировать расходы и учитывать налог на добавленную стоимость (НДС). При проведении таких сделок риск возникновения штрафных санкций и иных взысканий со стороны налоговой или Федеральной таможенной службы (ФТС) значительно возрастает.

Что понадобится в первую очередь для импорта и экспорта через ФТС

Вся внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) осуществляется через личный кабинет ФТС. Предприниматели, руководители и сотрудники не смогут зарегистрироваться и работать в ФТС без квалифицированной электронной подписи (КЭП). Получить её можно только в специализированных организациях — удостоверяющих центрах (УЦ). Вести импорт и экспорт в РФ без КЭП не получится.

ИП или руководитель юридического лица обращаются в УЦ ФНС или к доверенному лицу налоговой. Можно выбрать любое подходящее отделение ведомства. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, ИНН и сертифицированный токен.

Руководителю филиала (представительства) иностранной организации, помимо прочего, необходимо представить документы компании-юрлица: ИНН, сведения КПП и НЗА. Клиенты обслуживаются в порядке очереди по графику выбранного филиала, поэтому рекомендуем выделить на посещение дополнительное время.

Обратите внимание, что вести экспорт и импорт нельзя с КЭП, которая получена через Госуслуги или Госключ. Такая подпись не будет работать в ФТС.

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Для ИС ФТС работники могут получить только квалифицированную электронную подпись физического лица. Их выдают уже не в налоговой, а в УЦ, которые имеют аккредитацию Министерства цифрового развития.

Адрес организаций, имеющих право выдавать КЭП, указан на сайте Минцифры. Достаточно скачать список и выбрать ближайший удостоверяющий центр. КЭП физического лица позволяет вести экспорт и импорт в системе ФТС только с машиночитаемой доверенностью.

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Как работать по новым правилам в ФТС

С 1 сентября 2023 года в ФТС вступили в силу новые правила работы для сотрудников организаций и доверенных лиц. Дело в том, что сертификат КЭП физлица не привязан к конкретному работодателю. Поэтому, чтобы вести импорт или экспорт в ИС ФТС от имени ИП или руководителя, на представителя создают машиночитаемую доверенность (МЧД). Нужно зайти в личный кабинет Таможенной службы (ФТС) и воспользоваться сервисом «Доверенности МЧД». Её загружают в систему единоразово.

Новые правила не коснулись работников, которые имеют сертификаты КЭП сотрудника организации, сертификаты которых созданы до 1 сентября 2023 года.

МЧД в системе ФТС им понадобятся после 31 августа 2024 года, когда такие подписи перестанут действовать и получить их будет нельзя. В этом случае на сотрудника будет нужно оформить новую КЭП для ФТС, но на физическое лицо.

Как малому бизнесу начать импортировать

Малому бизнесу, занимающимся импортом товаров в системе ФТС в 2023 году, рекомендуется следовать следующим ключевым шагам:

Исследуйте рынок. Определите потенциальные товары и страны-поставщики, которые могут быть интересны для вашего бизнеса и кто готов экспортировать в РФ. Изучите порядок работы в ИС ФТС, таможенные и валютные правила, требования к импортируемым товарам, а также новые ограничения. Найдите надёжных поставщиков. Проведите исследование рынка и выберите проверенные организации с хорошей репутацией. Обратите внимание на качество, цены и условия доставки. Зарегистрируйтесь в качестве импортера. Авторизуйтесь в ИС ФТС, получите соответствующие разрешения и регистрации для ведения внешнеторговой деятельности. Обратитесь в региональные органы Росстандарта для получения необходимых сертификатов соответствия. Установите контрактные отношения. Заключите контракт с поставщиком, в котором укажите все условия поставки и оплаты товара. Важно учесть все юридические аспекты и быть готовым к возможным спорам или разногласиям. Ознакомьтесь с правилами ФТС. Подготовьте необходимую документацию, такую как товарно-транспортные накладные, коммерческие счета и сертификаты соответствия. Последуйте правилам ФТС, процедурам и выполняйте все необходимые требования и формальности. Рассмотрите вопрос финансирования. Имейте в виду возможные финансовые риски при импорте товаров, связанные с колебаниями валютного курса и издержками таможенного оформления. Рассмотрите финансовые инструменты, такие как форфейтинг, факторинг или банковские гарантии, чтобы обезопасить свои платежи. Обращайтесь за помощью к специалистам. Если вы не имеете достаточного опыта или знаний в области импорта и экспорта, рекомендуется обратиться к специалистам в области внешнеэкономической деятельности, таможни и права.

Что такое параллельный импорт

Федеральная таможенная служба (ФТС) предоставляет необходимые условия, чтобы участники ВЭД могли вести параллельный импорт в России. Это легальный способ ввоза товаров на рынок одной страны через третьи страны или через неофициальных посредников.

Это означает, что продукты, например, брендовые товары, косметика, фармацевтические препараты, могут быть закуплены в другой стране и проданы в стране импорта без разрешения или сотрудничества с официальными дистрибьюторами на рынке импортирующей страны.

Правительству было выгодно легализовать параллельный импорт, так как это способствует росту экономики в условиях сегодняшней политической обстановки. Данная мера была реализована через Федеральную таможенную службу (ФТС).

Основная причина, по которой компании применяют параллельный импорт, это санкции или разница в ценах на одни и те же товары в разных странах.

В первом случае продукцию никто не экспортирует на Российский рынок, она просто недоступна. Во втором бывает, что тот же товар продается по более низкой цене в одной стране, чем в другой. И компании используют эту разницу в ценах, закупая товары там, где они дешевле, и перевозя их на рынок, где они дороже.

Параллельный импорт может представлять проблему для официальных дистрибьюторов и производителей, так как они теряют контроль над ценами и рынком.

Однако с точки зрения потребителей, параллельный импорт позволяет получить необходимые товары. Поэтому правительство и Таможенная служба (ФТС) реализуют данную возможность. Важно отметить, что все товары, которые ввозятся данным способом, должны быть легальными и соответствовать необходимым стандартам качества и безопасности.

Какие документы нужны импортеру

Для проведения импорта товаров импортеру могут потребоваться следующие документы:

Контракт с поставщиком — это основной документ, который устанавливает условия поставки товаров между импортёром и поставщиком. Он должен содержать информацию о стоимости товаров, условиях поставки, сроках поставки, условиях оплаты и другие важные детали. Инвойс (счет на оплату) — документ, который содержит информацию о стоимости товаров, объёме, единице измерения и другие данные, необходимые для оплаты товаров поставщику. Упаковочный лист — содержит в себе данные о содержимом упаковок, весе, габаритах и о других характеристиках товаров. Он помогает упаковщикам и таможенной службе (ФТС) определить, что находится в каждой упаковке и какие товары должны быть проштампованы и оформлены. Транспортная накладная — подтверждает отправку товаров поставщиком и содержит информацию о маршруте, транспортной компании, номере грузового места, количестве упаковок и других деталях. Кроме вышеперечисленных, могут потребоваться и другие документы в зависимости от конкретных требований Таможенной службы (ФТС) и других органов контроля. Например, это могут быть экспортная декларация, платёжные документы, сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность и т.п.

Виды таможенных платежей ФТС

При импорте товаров могут применяться следующие виды таможенных платежей:

Ввозная таможенная пошлина — плата, которая взимается на ввозимые товары в страну исходя из их стоимости, количества или веса. Ставка пошлины определяется таможенным тарифом страны импорта и может варьироваться в зависимости от категории товаров и страны происхождения. Ввозной НДС — налог на добавленную стоимость, который взимается на стоимость ввозимых товаров. Ставка НДС может также определяться в зависимости от страны и вида товаров. Таможенный сбор — за таможенное оформление товаров и предоставление услуг Таможенной службы (ФТС). Размер сбора может зависеть от стоимости товаров или иметь фиксированную ставку. Акциз — специальный налог, который взимается на определённые виды товаров, такие как алкогольные напитки, табак и автомобили. Ставки акциза устанавливаются законодательством страны импорта. Каждая страна имеет свои специфические правила и задачи в отношении таможенных платежей, и могут быть дополнительные платежи, такие как экологический сбор или санитарный сбор, которые могут быть применимы в конкретных случаях. Для получения точной информации о таможенных платежах рекомендуется обратиться в Таможенную службу (ФТС) или специалистам по таможенной логистике.

Как начать экспортировать

Обратите внимание, что согласно новым правилам нельзя экспортировать товары в недружественные страны. Их список определен постановлением Правительства №313.

Чтобы начать экспортировать товары из России в 2023 году, важно соблюдать следующие рекомендации:

Исследуйте рынок. Проведите исследование рынка, чтобы определить потенциальный спрос на ваш товар за рубежом. Изучите ограничения на экспорт, найдите страны-импортёры, анализируйте конкурентов и их предложение, изучите местные законы и требования к импорту. Ознакомьтесь с порядком работы в ИС ФТС. Сертифицируйте товары. Убедитесь, что ваши экспортные товары соответствуют требованиям международных стандартов качества и безопасности. В некоторых случаях может потребоваться получение сертификатов соответствия или других документов. Получите необходимые разрешения. Зарегистрируйтесь в системе Таможенной службы (ФТС), проверьте, требуется ли экспортируемому товару специальное разрешение или лицензия на экспорт в конкретную страну. При необходимости обратитесь в соответствующие ведомства для получения разрешений. Определите логистику. Разработайте оптимальную логистическую схему для экспортной доставки товаров за рубеж. Учитывайте санкции, стоимость перевозок, сроки, требования к упаковке и процедуры ФТС. Оформите необходимые документы. Составьте все необходимые бумаги для экспорта, такие как коммерческие счета, счета-фактуры, таможенные декларации и другие. Постройте партнерские отношения. Разработайте стратегию привлечения партнёров и дистрибьюторов за рубежом, с которыми можно установить долгосрочное сотрудничество в рамках экспорта. Обратитесь за поддержкой. Используйте поддержку и консультации специалистов по экспорту или внешнеэкономической деятельности. Например, вы можете обратиться в Малый бизнесовый фонд или Министерство экономического развития России для получения информации и содействия.

Какие документы нужны экспортеру

При экспорте товаров экспортеру чаще всего требуется представить следующие документы:

Экспортный контракт или счет-фактура — основной документ, который определяет условия и детали сделки между экспортёром и импортёром. Коммерческий инвойс — официальный счёт на оплату товаров, включающий подробную информацию о товарах, их количестве, цене, общей стоимости и условиях поставки. Упаковочный лист (packing list) — документ, содержащий информацию о том, как товары были упакованы, включая размеры и вес упаковок, количество товаров в каждой упаковке и общий вес и объём груза. Транспортные документы — в зависимости от способа транспортировки, могут требоваться различные документы, такие как накладные, воздушные накладные, железнодорожные накладные, морские краткие информационные свидетельства (BL) и другие. Таможенные документы — для прохождения процедур ФТС могут потребоваться документы, такие как таможенная декларация, сертификат соответствия, сертификаты происхождения товаров, лицензии и разрешительные документы. Документы по страхованию — если товары страхуются при экспорте, нужны страховые полисы или сертификаты страхования. Дополнительные документы — в зависимости от характеристик товаров и требований импортёра, могут потребоваться сертификаты качества, санитарные или фитосанитарные сертификаты, сертификаты о происхождении товаров и т.д.

Как малому бизнесу на УСН учитывать расходы на НДС, связанные с импортом и экспортом

Согласно правилам Таможенной службы (ФТС), для малого бизнеса, работающего на УСН, учет расходов на НДС, связанных с импортом и экспортом, может быть следующим.

Импорт товаров

При импорте товаров бизнес обязан уплатить НДС при ввозе, если товары не входят в список исключений, указанных в статье 150 НК.

Уплаченный ввозной НДС может быть учтен в составе расходов в налоговом учёте. Для этого необходимо сохранить все документы, подтверждающие уплату НДС при ввозе, такие как: накладные, таможенные декларации и т.д.

Кроме того, имеется возможность возврата уплаченного ввозного НДС. Для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соответствующими документами. Возврат может быть осуществлён в форме налогового вычета при последующей уплате НДС или возмещён налоговым органом.

Экспорт товаров

При экспорте товаров предусмотрена нулевая ставка НДС, что означает отсутствие обязанности уплаты НДС при экспорте.

Чтобы правильно учесть экспортные операции в налоговом учете, нужно подтвердить право на нулевую ставку НДС путем представления соответствующих документов в течение 180 дней с момента отгрузки товара.

В случае если право на нулевую ставку НДС не будет подтверждено, налоговая инспекция может начислить НДС по общей ставке, однако позже это можно скорректировать и пересчитать.

При экспорте товаров можно также учесть расходы, связанные с экспортом, в составе расходов в налоговом учете. Необходимо сохранить соответствующие документы, подтверждающие расходы. Например, на перевозку, страхование и т.д.

Учет расходов на НДС, связанных с импортом и экспортом, на УСН обязательно должен соответствовать требованиям налогового законодательства, а также требованиям налоговых органов

Что запрещено ввозить и вывозить согласно правилам ФТС

В Россию нельзя импортировать высокотехнологичную продукцию, промышленное оборудование, полупроводники, самолёты и запчасти к ним, семена и удобрения, предметы роскоши. Страны принимали санкции отдельными решениями, поэтому для каждой страны и каждого вида товара надо уточнять, можно ли его импортировать или нет.

Запрещено экспортировать: бензин и дизтопливо, продукцию медицинского и фармацевтического назначения, промышленное оборудование, сменные рабочие инструменты, резервуары для производства, сельхоз оборудование, телекоммуникационную технику, транспортные средства для завода, порта, аэропорта, склада, ж/д станции, беспилотники, военные корабли, геодезические, геофизические, топографические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические приборы. Это только часть товаров, которые не подлежат экспорту. С полным списком можно ознакомиться в приложении 1 постановление Правительства от 09.03.2022 г. №311.

Важно помнить, что в настоящее время требования к импорту и экспорту постоянно меняются. Это зависит от политической и экономической ситуации, изменений в законодательстве и торговых соглашений между странами. Данные факторы влияют на список товаров, которые запрещено ввозить из России за рубеж и наоборот. При планировании важно следить за появлением новых законодательных актов, всеми изменениями и обновлениями.

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