Заявление на возврат избыточной оплаты с ЕНС

Почему на ЕНС появилась переплата и как вернуть её на расчётный счёт компании? Все ответы вы найдёте в нашем материале.

С 2023 года в России изменился порядок уплаты налогов и страховых взносов. Теперь все организации и индивидуальные предприниматели обязаны переводить средства на Единый налоговый счёт (ЕНС). Если сумма перевода на ЕНС превышает установленную сумму в налоговом уведомлении, возникает избыточная оплата. В данной статье мы рассмотрим, что делать с избыточной оплатой и как правильно оформить заявление на возврат средств.

Что такое ЕНС и ЕНП?

С 2023 года для всех организаций и индивидуальных предпринимателей был введен Единый налоговый счёт (ЕНС) ФНС. Проверить ЕНС можно в Личном кабинете налоговой службы. Каждый месяц, в 28-й день, со счёта ЕНС списываются средства для уплаты НДС, НДФЛ и других налогов, а также страховых взносов, пеней и штрафов. Чтобы иметь достаточно средств на оплату налогов, налогоплательщики должны перечислять единый налоговый платёж (ЕНП) на ЕНС. Для определения суммы, которую следует списать со счёта, компании должны представить уведомление об исчисленных суммах до 25-го числа каждого месяца.

Как возникает избыточная оплата на ЕНС?

До введения ЕНС предприниматели производили отдельную оплату налогов и сборов, что могло привести к избыточной оплате по одному сбору и недостаточной оплате по другому. В 2023 году ФНС объединила избыточные средства за последние три года, вычтя из них недостатки, и зачислила остаток на ЕНС. В результате некоторые компании имеют положительное сальдо на ЕНС.

Сальдо представляет собой общий баланс ЕНС. Если на счёт было переведено больше, чем указано в уведомлении об исчисленных суммах, имеется избыточная оплата. При недостатке средств для оплаты всех налогов, сборов, пеней и штрафов имеется отрицательное сальдо. Если все сборы оплачены и на ЕНП не осталось средств, сальдо равно нулю. Налогоплательщики могут проверить баланс ЕНС на сайте налоговой и, если необходимо, запросить справку о положительном, отрицательном или нулевом сальдо через Личный кабинет или в налоговой службе.

Как правильно распорядиться избыточной оплатой на ЕНС?

Избыточную оплату на ЕНС можно использовать следующими способами:

1. Оставить переплату на ЕНС. Если у компании нет необходимости использовать переплату в данный момент, она может оставить её на счету ЕНС. При следующем списании денег со счёта переплата будет автоматически учтена и применена для оплаты.

2. Учесть переплату при оплате других налогов и сборов. Переплата на ЕНС может быть использована для оплаты любого налога или страхового взноса, независимо от того, входит ли он в состав ЕНП или нет. Для этого необходимо подать заявление о зачёте суммы (КНД 1150057).

3. Вернуть деньги на расчётный счёт. Если компания решила вернуть переплату, необходимо заполнить заявление на возврат положительного сальдо ЕНС.

Правила возврата средств с ЕНС

Для получения возврата переплаты с ЕНС компания должна подать заявление о распоряжении суммой, которая образует положительное сальдо ЕНС. Заявление оформляется по форме КНД 1112542.

После подачи заявления налоговая проверяет предоставленные данные. Не позднее следующего рабочего дня после получения заявления налоговые органы направляют поручение в Казначейство на перевод средств на расчётный счёт компании. Сотрудники Казначейства рассматривают поручение и не позднее следующего рабочего дня переводят деньги на счёт компании. Обычно возврат средств занимает не более трёх рабочих дней.

Если возврат задерживается налоговой или Казначейством, компания имеет право на получение процентов за задержку. Для этого не нужно подавать новое заявление. Проценты будут начислены в соответствии с ключевой ставкой Центрального банка. За начало начисления процентов принимается одиннадцатый рабочий день после подачи заявления.

Перед подачей заявления необходимо проверить наличие средств на ЕНС. Налоговая вернёт деньги только в случае наличия положительного сальдо на счёте. В случае если на счёте компании находится значительно меньше денег, чем указано в заявлении, налоговая вернёт только часть запрошенной суммы. В случае нулевого или отрицательного сальдо на счёте налоговая отправит отказ.

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС

Заявление на возврат переплаты с ЕНС состоит из двух страниц. На первой странице необходимо указать следующие данные:

ИНН организации или индивидуального предпринимателя;

КПП организации (для индивидуальных предпринимателей необязательно);

код отделения налоговой, куда отправляется заявление (для юридических лиц указывается код ИФНС по месту регистрации, для индивидуальных предпринимателей — по месту жительства);

сумму переплаты, которую необходимо вернуть;

ф. и. о. физического лица (только для самозанятых);

количество страниц в заявлении.

На второй странице, в разделе с информацией о счёте, необходимо указать:

банковский идентификационный код (БИК);

номер счёта для возврата переплаты;

тип получателя: организация, физическое лицо или бюджетная структура;

наименование владельца счёта, код бюджетной классификации (КБК), код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО), номер лицевого счёта и назначение платежа (эти поля заполняются только для бюджетных организаций);

данные документа, удостоверяющего личность. Их указывают только самозанятые, которые не вписали свой ИНН.

Как отправить заявление на возврат переплаты

Заявление на возврат переплаты с ЕНС можно отправить следующими способами:

В бумажной форме. Заявление можно вручить лично в налоговый орган или отправить заказным письмом по почте.

В электронной форме. Документ должен быть подтверждён электронной подписью и отправлен через Личный кабинет на сайте ФНС или специальную программу для сдачи отчётности.

Заявление о перечислении переплаты на расчётный счёт компании можно подать в любое время. Срок давности для возврата средств был отменён, поэтому ФНС переведёт вам любую сумму, если она не будет признана просроченной к возврату на 1 января 2023 года.

Мы рекомендуем использовать наши сервисы для электронной отчётности, чтобы правильно заполнить заявление о возврате переплаты ЕНС. Если вы пользуетесь программой «1С:Предприятие», вы можете активировать модуль 1С-Отчётность и отправлять документы прямо из программы. Для бухгалтеров, не работающих в «1С», подойдёт программа Астрал Отчёт 4.5, с помощью которой можно быстро представлять документы во все контролирующие органы. Чтобы хранить отчётность в облаке и иметь доступ к ней с любого устройства, вы можете воспользоваться онлайн-сервисом Астрал Отчёт 5.0.

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