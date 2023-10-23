Приглашаем принять участие в онлайн-конференции и узнать все тонкости законодательства в работе с персональными данными

23 ноября в 10:00 состоится онлайн-конференция на тему: «152-ФЗ. Что важно знать бизнесу, чтобы работать с персональными данными правильно».

Участие бесплатно, необходимо пройти регистрацию.

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Спикеры — эксперты от контролирующих органов и крупных компаний.

На конференции выступят эксперты от Роскомнадзора, Центра Правовой помощи, компании Яндекс, компании Озон и группы компаний «Астрал».

Программа онлайн-конференции:

1. Изменения в 152-ФЗ: что нужно знать бизнесу?

2. Аренда облаков. Кто является оператором персональных данных и несет ответственность

3. Формы и виды Согласий и как с ними работать

4. Договор поручения. Как правильно оформить, чем отличается от передачи третьим лицам и кто отвечает за персональные данные

5. Что необходимо сделать бизнесу в рамках 152-ФЗ, чтобы не нарушить права субъектов персональных данных

6. Проверки Роскомнадзора: как подготовится, чтобы минимизировать риски штрафов

Ознакомиться с полным планом конференции, задать вопросы и зарегистрироваться можно, нажав на кнопку.

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