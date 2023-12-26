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Регистрация ИП

Как зарегистрировать ИП через МФЦ

Регистрация ИП – это важный шаг в начале предпринимательской деятельности. Предварительно необходимо выбрать подходящий способ. Одним из доступных вариантов является регистрация через многофункциональные центры (МФЦ).
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Как зарегистрировать ИП через МФЦ
Иллюстрация: Астрал

Эти учреждения предлагают множество услуг для граждан и предпринимателей, включая регистрацию бизнеса. Рассмотрим процесс регистрации ИП через МФЦ, необходимые документы, а также нюансы регистрации.

Какие услуги можно получить в многофункциональных центрах

МФЦ (или «Мои документы») предоставляют множество услуг для граждан и предприятий. Основная задача МФЦ — это оказание государственных услуг. Работа центров организована по принципу «одного окна», что означает, что граждане могут получить все необходимые услуги в одном месте.

Перечень услуг, которые можно получить в МФЦ, включает оформление сделок с недвижимостью, выдачу паспортов, регистрацию по месту жительства, запись актов гражданского состояния, а также информацию о доступных пособиях, льготах и субсидиях.

Важно отметить, что МФЦ не занимается регистрацией ИП напрямую, однако они играют важную роль в приёме документов от заявителей и передаче их в налоговые органы. Не все МФЦ имеют соглашения с Федеральной налоговой службой, поэтому перед посещением МФЦ лучше уточнить, предоставляют ли они услугу регистрации ИП.

Специфика регистрации ИП через многофункциональный центр

Процесс регистрации индивидуального предпринимателя через (МФЦ имеет свои особенности. Вот основные аспекты этого процесса:

  • Сроки регистрации. Если МФЦ не имеет соглашения с налоговой службой оо электронном документообороте (ЭДО), регистрация ИП может занять до 7 рабочих дней, так как дополнительное время требуется для передачи документов в налоговую и получения ответа от неё.

  • Способ подачи документов. Заявление по форме Р21001 подаётся в МФЦ лично заявителем или представителем. Это следует учесть при планировании визита в МФЦ.

  • Компетенция сотрудников. Сотрудники МФЦ не всегда знакомы с правилами заполнения регистрационных документов, они просто принимают документы без их детальной проверки. В то же время сотрудники налоговой службы могут быстро обнаружить и исправить возможные ошибки.

  • Режим работы. Большинство МФЦ работают с 08:00 до 20:00 в будние дни, до обеда в субботу, что часто удобнее, чем посещение налоговой службы.

  • Плата за услуги. МФЦ не берёт дополнительную плату за приём документов на регистрацию ИП, но пошлина в размере 800 рублей должна быть уплачена в налоговый орган.

Какие документы нужны

Для регистрации ИП через многофункциональный центр нужно собрать стандартный пакет документов. 

  • Для граждан РФ: заявление по форме, паспорт, копии страниц с личными данными.

  • Для иностранцев: перевод паспорта, разрешение на проживание, подтверждение места проживания. 

В отдельных случаях могут потребоваться другие документы. Например, если документы подаёт не сам заявитель, а его представитель, нужна доверенность, заверенная нотариусом, и копии страниц паспорта заявителя. Если заявитель является несовершеннолетним, необходимо нотариально заверенное согласие его родителей или опекунов, а если он планирует работать в образовательных или медицинских учреждениях с несовершеннолетними, то нужна справка об отсутствии судимости или решение комиссии по делам несовершеннолетних.

Как пройти регистрацию

Чтобы зарегистрировать ИП через МФЦ, следуйте этой инструкции:

  • Подготовьте документы: заполните заявление по форме 21001 и соберите необходимые документы.

  • Выберите ближайший МФЦ: убедитесь, что он принимает документы на регистрацию ИП. Запишитесь на приём заранее.

  • Подайте документы: обратитесь в МФЦ лично или через представителя, который должен иметь доверенность. Получите расписку о приёме документов.

  • Ожидайте результата: после подачи документов МФЦ передаст их в налоговую инспекцию. Ждите уведомления о регистрации ИП (обычно это занимает несколько дней).

Заключение

Регистрация индивидуального предпринимателя через многофункциональные центры МФЦ) может быть удобной, по сравнению с непосредственной подачей документов в налоговую инспекцию. 

Однако существует ещё более удобный способ — регистрация ИП онлайн. Такая регистрация экономит время и избавляет от бумажной волокиты. 

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При подаче документов удалённо в электронном виде их нужно заверить лично в ФНС или использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). УКЭП подходит для электронного документооборота, участия в тендерах, сдачи отчётности и работы с государственными порталами.

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Комментарии

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