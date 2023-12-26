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Отчетность в Росстат

Статистическая отчетность малых предприятий

Статистическая отчетность малых предприятий – это система сбора, обработки и анализа данных о различных аспектах функционирования предприятий. Ими могут быть финансовое состояние, результаты деятельности и занятость.
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Статистическая отчетность малых предприятий
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С помощью статистической отчетности предприниматели:

  • Мониторят свою деятельность.

  • Определяют тенденции в бизнесе.

  • Выявляют выполняемые задачи.

  • Принимают обоснованные управленческие решения. 

  • Анализируют эффективность работы — использование ресурсов, уровень прибыльности проектов, — а также заранее реагируют на потенциальные проблемы или изменения на рынке.

Совершая эти действия, руководители бизнесов могут заранее рассчитать риски или предотвратить возможные проблемы. Помимо плюсов для себя, предприниматели должны сдавать документы в налоговый орган, который анализирует общую ситуацию на рынке. 

В этой статье мы разберем, как помогает статистическая отчетность малым предприятиям, куда ее нужно сдавать и кому, а также что будет, если нарушить порядок предоставления всех необходимых данных.

Признаки микропредприятия и малого бизнеса

Согласно № 209-ФЗ бизнес можно назвать малым, если он соответствует некоторым критериям.

Критерий

Микропредприятие

Малый бизнес

Количество сотрудников

Не более 15 человек

Не более 100 человек

Общая выручка (за 1 год)

Не более 120 000 000 руб.

Не более 800 000 000 руб.

При этом стоит упомянуть еще одно обязательное правило — доля участия сторонних крупных предприятий в ООО должна не превышать 25% уставного капитала.

Кто должен отчитываться

В законе от 29.11.2007 № 282-ФЗ прописано, кто именно должен представлять статистическую отчетность в Росстат:

1. ЮЛ в лице компаний.

2. Малый и средний бизнес (МСП).

3. Филиалы зарубежных компаний, которые работают на территории РФ.

4. Индивидуальные предприниматели, в том числе юристы и нотариусы.

Как часто нужно отчитываться

Согласно № 282-ФЗ статистическая отчетность может быть:

  • Сплошной (для всех раз в 5 лет).

  • Выборочной (малые предприятия должны сдавать документы в Росстат раз в месяц / квартал; микропредприятия — раз в год). 

Чтобы понять, включили ли вас в этот список, обратитесь за помощью в Федеральную службу государственной статистики (ФСГС).

Что же касается сплошной статистической отчетности, последняя проводилась в 2021 году. Следующая запланирована на 2026 год.

Обычно Росстат высылает требование, в котором указывает, за какой период необходимо представить документы и какую именно форму нужно заполнить. 

Однако будьте внимательны: федеральная служба не обязана присылать вам бумажное письмо с просьбой сдать отчетность. Информацию всегда нужно проверять на официальном сайте ведомства. Для этого:

  • Зайдите на интернет-ресурс.

  • Введите свои данные (ИНН, ОКПО и ОГРН).

  • Нажмите кнопку «Получить».

Если вы увидели список бланков, то попали в выборочную статистическую отчетность. Вам необходимо подготовить все документы и сдать их в срок. Если поле осталось пустым, то ничего отправлять не нужно.

Новые формы статотчетности

В 2023 году был разработан новый список форм, какие именно отчеты должны сдаваться малыми предприятиями для статистики. Они разделены по назначению — по кадрам и для тех, кто занимается производством.

Формы статистической отчетности по кадрам

Формы передачи статистики за первый квартал 2023 года для малого предприятия:

  • № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;

  • № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»;

  • № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала»;

  • № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»;

  • № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»;

  • № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».

Формы ежемесячной отчетности с января 2023 года:

  • № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;

  • № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»;

  • № 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов».

Формы ежемесячной отчетности с февраля 2023 года:

  • № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».

Формы статистического наблюдения для организаций и предпринимателей, занятых производством

Формы для ежемесячной отчетности с января 2023 года:

  • № 1-ДАП «Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;

  • № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Все актуальные формы статистической отчетности можно найти и скачать на официальном сайте Росстата.

Порядок заполнения нулевой отчетности

Нулевая отчетность — это вид документа, когда предприниматель сдает данные о том, что в определенный период он не вел деятельность и у него не было прибыли, следовательно, нет налоговой базы для НДФЛ.

Чтобы предоставить такую форму, нужно понять, когда ее следует сдавать. Если необходимо представлять документы только при наступлении определенного события, тогда нулевую отчетность можно не сдавать. 

Во всех остальных случаях отчет сдается или заменяется уведомлением в Росстат о том, что в отчетном периоде нет показателей.

Изменения в порядке отчетности

На 2023 год все отчётные документы должны предоставляться в электронном виде с помощью электронной подписи (ЭЦП), воспользовавшись следующими сервисами:

В «Калуга Астрал» есть удобные сервисы для сдачи электронной отчетности в контролирующие органы своевременно и без ошибок. Онлайн-сервис «Астрал Отчёт 5.0» позволяет сдавать отчетность без привязки к одному рабочему месту и вести несколько организаций в режиме одного окна, «Астрал Отчёт 4.5» представляет собой удобную программу для ПК, в которой есть все для сдачи отчётности онлайн, а с помощью «1С-Отчётность» можно отправлять документы в контролирующие органы прямо из программ 1С:Предприятие.

Ответственность за нарушение порядка отчетности

Основные правила, которые действуют в случае нарушений сдачи статистического отчёта, прописаны в 13.19 КоАП.

Штрафы (в руб.)

Нарушение

Для должностных лиц

Для ИП 

Для юридических лиц 

Отказ от представления данных

От 10 000 до 20 000

От 10 000 до 20 000

От 20 000 до 70 000

Отправка отчётов с опозданием

От 10 000 до 20 000

От 10 000 до 20 000

От 20 000 до 70 000

Передача недостоверной статистики

От 10 000 до 20 000

От 10 000 до 20 000

От 20 000 до 70 000

Повторное совершение любого из упомянутых проступков

От 30 000 до 50 000

От 30 000 до 50 000

От 100 000 до 150 000

При повторных нарушениях суммы штрафов увеличиваются.

Подводим итоги

1. Статистическая отчетность — это процесс сбора, анализа и обработки информации о малых предприятиях путем сдачи определенной формы документов.

2. Сдавать ее должны ЮЛ и ИП, малый и средний бизнес, а также филиалы иностранных компаний.

3. Статистическая отчетность представляется в Росстат в двух вариантах — сплошная проверка (отчитываются все один раз в 5 лет) и выборочная проверка (малые предприятия — раз в месяц / квартал; микропредприятия — раз в год).

4. В 2023 году были созданы новые формы, которые необходимо заполнить и отправить в Росстат. Сделать это нужно электронно.

5. За нарушения порядка сдачи документов предприниматели будут оштрафованы на сумму от 10 000 до 150 000 рублей в зависимости от должности.

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