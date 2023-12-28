Зарегистрируйте бизнес онлайн в пару кликов бесплатно

Теперь оформить ИП или ООО можно с помощью нового сервиса от Астрал — «Регистрация бизнеса». Без визита в налоговую. Вам понадобится только скан паспорта, номер СНИЛС и ИНН.

Преимущества

Не платите госпошлину: экономьте до 4 000₽ при онлайн-регистрации

Экономьте время: подготовим документы за 15 минут, проверим и отправим в ФНС

Поддержим на каждом этапе регистрации и быстро решим вопросы

Регистрация ИП или ООО в «Астрал» — это быстро, удобно и экономно. После выпуска электронной подписи время регистрации вашего бизнеса в налоговой займёт не более трех дней. Уведомление о завершении придет на электронную почту.

Сервис онлайн регистрации доступен для Москвы и МО. Начиная с января 2024 года будут подключены и другие регионы.

Зарегистрировать бизнес

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KZzG2