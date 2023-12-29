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Договор оказания транспортных услуг

Договор оказания транспортных услуг — это один из типов контракта, который может быть заключён между перевозчиком и его клиентом. Этот документ регулирует порядок перевозки грузов и пассажиров. Рассмотрим процесс заключения такого договора между юридическими лицами.
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Договор оказания транспортных услуг
Иллюстрация: Астрал

Зачем нужен договор оказания транспортных услуг

Большинство организаций и индивидуальных предпринимателей сталкиваются с необходимостью доставлять товары покупателям, однако не у каждой компании есть собственный автопарк. Организации, которым необходимо осуществить грузовые или пассажирские перевозки, могут обратиться за помощью к транспортной компании. При этом перевозчик и заказчик подписывают одно из следующих соглашений:

В этом тексте мы рассмотрим, как оформить договор последнего типа. Договор оказания транспортных услуг важен для защиты прав участников сделки. Этот документ гарантирует, что перевозчик доставит груз или пассажиров в установленный срок, а заказчик оплатит услугу в полном объёме.

Договор оказания транспортных услуг и договор перевозки груза: в чём разница

Поставщик, которому требуется автомобиль для перевозки груза, может использовать один из двух основных типов договора. Сравним эти два документа.

Договор предоставления транспортных услуг

Договор перевозки груза

Правовая основа

Статья 779 ГК РФ

Статья 785 ГК РФ, статья 8 закона № 259-ФЗ, часть II постановления № 2200

Срок действия

Можно заключить как для организации одной перевозки, так и на длительный срок, в течение которого заказчик использует транспорт несколько раз. При этом условия перевозки можно согласовывать в упрощённом порядке

Применяется для организации только одной перевозки

Поля для заполнения

Информацию о товаре и маршруте указывать необязательно

Информацию о товаре и маршруте нужно привести

Срок исковой давности

3 года

1 год

Оформление договора оказания транспортных услуг

Озаглавить документ можно по-разному: «договор оказания транспортных услуг» или «договор транспортного обслуживания». Этот контракт оформляется в соответствии с теми же правилами, что и любой договор возмездного оказания услуг. Приведём несколько условий, которые необходимо включить в документ.

Предмет договора

Бухгалтеры используют разные формулировки для описания предмета договора оказания транспортных услуг. Можно указать, что перевозчик обязуется предоставить транспорт с водителем заказчику, который, в свою очередь, должен оплатить данную услугу. Если речь идёт о грузоперевозках, можно вписать, что исполнитель обязуется доставить груз заказчика до указанного места, а заказчик должен заплатить за это.

В этом же разделе указывают:

  • срок действия договора;

  • технические характеристики транспортного средства, которое требуется заказчику;

  • способ подтверждения договора: формирование заказа (заявки) или путевого листа.

Права и обязанности сторон

Стороны договора транспортного обслуживания должны предварительно согласовать список своих прав и обязанностей. Обязанности перевозчика варьируются в зависимости от того, какая услуга нужна заказчику. Например, если договор предусматривает доставку товара, перевозчик должен доставить груз и передать его получателю. К обязанностям перевозчика также относится техническое обслуживание автомобиля и подбор водителей. Заказчик обязан оплатить предоставленные услуги в полном объёме.

Основное право заказчика и исполнителя — требовать выполнения всех условий контракта.

Цена и условия оплаты оказанных услуг

Стоимость услуг определяется на основе прейскуранта. Перевозчик должен ознакомить заказчика с прейскурантом заранее. Прейскурант можно приложить к договору.

Если часть платы за услугу исполнитель получает до перевозки, в договоре следует указать размер предоплаты или условия расчёта этой суммы. Необходимо также указать срок, в который заказчик должен полностью оплатить услуги.

Ответственность сторон

Исполнитель услуги несёт ответственность за повреждение груза во время перевозки и за задержку доставки. Обычно штраф за испорченный товар равен стоимости продукции. Штраф за задержку доставки стороны определяют самостоятельно.

Если заказчик отказывается от перевозки, он обязан уплатить неустойку исполнителю. Величина этой суммы может варьироваться: например, при отказе от услуги за несколько дней до передачи груза компания заплатит 20% от стоимости услуги, а при отказе в день доставки — 80%. Если заказчик задерживает оплату перевозки, ему потребуется выплатить пени за каждый день просрочки.

Процедура разрешения споров

Заказчик и исполнитель стараются решить все споры в досудебном порядке. Если договориться не получается, стороны обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. В договоре можно указать суд определённого региона.

Составить договор транспортного обслуживания и отправить его контрагенту можно с помощью онлайн-сервиса Астрал.ЭДО или решения Астрал Докс, которое работает не только в веб-версии, но и в системе 1С. Для подготовки транспортной накладной, путевого листа и других документов, необходимых для перевозки груза, используйте модуль 1С-ЭПД. Интегрировать обмен электронными перевозочными документами в нетиповые конфигурации 1С или другие учётные системы можно по API ЭПД.

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