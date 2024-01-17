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Перевозка

Документы для транспортировки морским транспортом

Морская транспортировка грузов — это распространенный метод перевозки товаров, в котором используются разнообразные документы. Эти документы контролируют процесс перевозки от момента отправки до получения груза. В этом тексте мы обратимся к документам, необходимым для грузоперевозок по морю.
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Документы для транспортировки морским транспортом
Иллюстрация: Астрал

Документы морской перевозки

Перевозка товаров по морю требует ряда документов, включая договор о морской перевозке, соглашение о фрахтовании, коносамент, коммерческий акт и грузовые манифесты. Давайте разберем весь процесс.

Процесс морской грузоперевозки выглядит так:

Сначала отправитель заключает договор о морской перевозке грузов с компанией-перевозчиком.

Если товары должны быть перевезены на палубе, стороны подписывают дополнительное соглашение.

Отправитель ниже представляет всю соответствующую сертификацию для груза. Это может включать свидетельство о опасности груза или, если товары являются пищевыми, требуемые сертификаты. Если груз перевозится за пределы страны, также могут потребоваться дополнительные формы, такие как инвойс, CMR, ЕХ1, TIR Carnet, упаковочный лист и транзитные декларации для стран вне ЕС.

Знаки, маркировка и упаковка груза должны соответствовать регуляторным требованиям, в противном случае товар не будет принят к погрузке.

Компания-перевозчик затем определяет место для погрузки груза и отправляет уведомление о готовности поставить его на борт корабля отправителю или фрахтователю.

После получения груза, перевозчик выдает коносамент — документ, подтверждающий получение груза для отправки — по требованию отправителя.

Важно отметить, что отсутствие коносамента или другого документа, подтверждающего прием груза для перевозки, не означает отсутствие договора.

Отправитель также обязан предоставить все необходимые документы в соответствии с требованиями порта, таможни, санитарных норм и других правил, влияющих на товар. Если он не выполнит это в установленное время, тогда он может нести ответственность за любые убытки, связанные с задержкой в этом процессе или недостоверной или неполной информацией в представленных документах.

Если при получении груза есть какие-то недостатки или повреждения, тогда оформляется коммерческий акт. Этот документ подтверждает характер и объем ущерба или потери товара и служит основанием для требования владельцу корабля возместить убытки отправителя.

Формы документов

Для оформления морских грузоперевозок в настоящее время необходимо использование бумажных перевозочных документов, поскольку сектор еще не полностью цифровизирован. Однако, прогресс в области цифровых технологий продолжает расширяться и вскоре учащиеся морских перевозок могут быть включены в единую информационную систему.

В Владивостокском морском торговом порту запланирован запуск пилотного проекта, который объединяет систему ЭТРАН и ГИС ЭПД. Проект нацелен на изучение и разработку процедур исполнения и обработки перевозочных документов при мультимодальных перевозках. Эта инициатива направлена на упрощение административных функций, снижение издержек и ускорение процесса доставки грузов.

В настоящее время система ГИС ЭПД активно используется в автомобильной и железнодорожной отраслях. Если грузу необходимо достичь морского порта одним из этих методов перевозки, то документация может быть обработана в электронном виде. Это требует приобретения в использование услуг от аккредитованного оператора по обработке перевозочных документов.

Компания «Калуга Астрал», аккредитованный оператор по обработке перевозочных документов, предлагает онлайн-сервис 1С-ЭПД. Этот сервис облегчает взаимодействие с ИС ЭПД и помогает создавать электронные подписи 1С-ЭТП для подписания электронных документов. Тарифы для физических лиц представлены в нашем каталоге, а предприниматели и главы организаций могут получить услугу «Получение КЭП в ФНС под ключ».

Договор морской перевозки грузов

Морская перевозка имеет свои особенности и требуется письменное заключение договора. Он может быть подписан без конкретных обязательств по предоставлению целого судна, его частей или определенных мест на борту, что характерно для чартерного договора между перевозчиком и фрахтователем.

Отправитель груза имеет право на получение документа, подтверждающего прием груза на борт, который может быть представлен в виде коносамента, морской накладной или штурманской расписки. Договор обязывает отправителя обеспечить доставку груза до получателя или его представителя.

Подробности перевозки, включая сроки и маршрут, а также любые специфические требования к хранению или транспортировке груза, должны быть оговорены в договоре. В нем также указываются стоимость перевозки, права и обязанности участников, а также ответственность перевозчика перед заказчиком.

Если заказчик предоставил опасный груз под иной маркировкой или названием, перевозчик обладает правом на его обезвреживание, уничтожение или выгрузку на счет отправителя.

Перевозка груза на палубе осуществляется в соответствии с действующим российским законодательством, коммерческими привычками или специальным соглашением с отправителем, которое должно быть помечено в коносаменте или другом документе. В случае отсутствия такого соглашения или доказательств его заключения, перевозчик может нести ответственность за потерю, повреждение или задержку груза.

Виды договоров морской перевозки

Основные положения о морских перевозках в России определены в Кодексе торгового мореплавания и включают в себя два вида договоров:

1. Чартерный договор, согласно которому арендуется судно целиком, или его часть, или отдельные помещения в его составе. Договор подразумевает взаимодействие фрахтователя и перевозчика.

2. Договор, не ставящий условием предоставления всего судна, его части или отдельных помещений на борту. Здесь сторонами являются отправитель и перевозчик.

Договор морского фрахтования

Фрахтование представляет собой договорной процесс между двумя сторонами, в котором одна сторона предоставляет другой возможность использования своего имущества за определенную плату. В данном контексте речь идет о морских судах. Фрахтовщиком выступает собственник одного или более кораблей, а фрахтополучателем или арендующим стороной - получатель услуги, при этом плата за данную услугу называется фрахт.

Условия договора устанавливаются исходя из количества поездок или времени, определенного сторонами. Арендовать можно не только морской транспорт, но и экипаж. В договоре прописываются детали, информация о сторонах и судне, цена услуги, права и обязанности сторон, а также их контактные данные. Стоимость, дополнительные расходы на перевозку и условия оплаты указываются в специальном документе - фрахтовом счете.

Коносамент

Морской коносамент — это легальный документ, выдаваемый морским грузоперевозчиком, который вручается отправителю и получателю товара. Он утверждает, что товар был получен для транспортировки, и включает в себя данные о грузе, такие как название, вес, размер, ценность и место, куда его нужно доставить. В коносаменте также могут присутствовать заметки о страховании товара и остальных аспектах перевозки. Нет стандартной формы для этого документа, но он составляется в письменной форме. Содержание отдельного коносамента зависит от получателя, содержимого все способа доставки, а также от времени, когда товар был принят перевозчиком. Получателю груза необходимо предъявить коносамент во время получения товара. Отправитель может иметь несколько оригиналов коносамента, количество которых указано в документе. Как только товар выдают по одному из оригиналов коносамента, остальные экземпляры становятся недействительными.

Международная морская перевозка грузов

Морские международные перевозки грузов требуют оформления нескольких документов:

Инвойс (invoice) — это документ, который фиксирует факт продажи товара. Он содержит детальную информацию о продукте, включая его основные параметры, количественные характеристики, а также сведения о продавце и покупателе, условия продажи и полную стоимость товара. По сути, это российский аналог счета-фактуры.

Товарно-транспортная накладная (ТТН) или CMR — это документ, который свидетельствует о соглашении между отправителем и перевозчиком. В накладной указаны дата отправки, информация о перевозчике и отправителе, стоимость и условия доставки.

ЕХ1 — это экспортная декларация, которая оформляется в электронной форме при отправке товара из стран Евросоюза. Декларация освобождает экспортера от уплаты европейского НДС.

TIR Carnet — это универсальный документ для таможенного транзита, который упрощает процесс доставки товаров через территории стран, участников Международной автомобильной федерации и Таможенной конвенции о международной перевозке грузов. Этот документ выдается соответствующим государственным органом каждой страны-члена.

Упаковочный лист (Packing List), или «packing» — это сопроводительный документ, который содержит все детали, связанные с доставляемым товаром: его наименование, код, номер и вес, количество мест и вид упаковки, а также информацию об отправителе и получателе.

Транзитная декларация Т1 выполняется для товаров, произведенных вне ЕС, и подтверждает уплату всех необходимых таможенных платежей. Документ составляется на основе инвойса и упаковочного листа и содержит информацию о получателе, отправителе, товаре и судне. Он оформляется на таможне или на границе при отправке груза из страны ЕС, либо в бумажной, либо в электронной форме.

Международная транспортная логистика: как составить договор перевозки

Различные контракты, каждый из которых укреплен определенными законодательными нормами, управляют перевозкой грузов на международном уровне.

Общие гайдлайны для международных грузоперевозок устанавливаются Российским Гражданским Кодексом и Международной Конвенцией о договоре международной перевозки грузов. Этот документ определяет отношения между отправителем и перевозчиком. Этот договор должен включать: условия приема и передачи товара, требования к списку документов, права и обязанности обеих сторон, процесс решения споров, условия доставки, сроки, оплату и информацию о сторонах.

Отметим, что за соблюдение сроков отвечает грузоперевозчик и если груз будет утрачен или поврежден во время транспортировки, на нем лежит обязанность по возмещению ущерба.

Договор о международной перевозке может быть сформулирован на одном или нескольких языках, в зависимости от соглашения между сторонами.

Обе стороны могут быть вправе расторгнуть договор, но при этом они обязаны соблюдать оговоренные сроки и выполнить все обязательства.

Документы для морской перевозки: таблица

Документы морских перевозок

Договор морской перевозки

Дополнительное соглашение к договору

Международный договор морской перевозки

Коносамент

Штурманская расписка

Договор фрахтования

Инвойс

CMR

ЕХ1

Packing List

TIR Carnet

Т1

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