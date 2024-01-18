Протокол общего собрания при регистрации ООО

Для открытия компании учредители фирмы обязаны провести общее собрание и запротоколировать его. Протокол заседания нужно передать в налоговую вместе с заявлением о регистрации ООО. Рассмотрим, какие сведения следует зафиксировать в протоколе.

Как провести общее собрание учредителей

В соответствии со статьёй 11 закона № 14-ФЗ решение о создании ООО должно быть принято на общем собрании учредителей. Это решение необходимо внести в протокол заседания. Если у компании только один учредитель, он должен подготовить другой документ — решение единственного учредителя.

Общее собрание учредителей предприятия включает несколько этапов.

Регистрация. Каждый учредитель должен предъявить свой паспорт для подтверждения личности и поставить подпись в листе регистрации. Учредители могут прийти на собрание лично или прислать своих представителей. Представитель обязан подтвердить личность с помощью паспорта и показать доверенность на представление интересов учредителя.

Выбор председателя и секретаря. Обычно собрание начинает участник, который инициировал заседание. Этот человек должен провести выборы председателя. Затем председатель организует выборы секретаря, который будет фиксировать ход собрания.

Обсуждение повестки дня. На первом собрании основатели компании должны проголосовать по ряду важных вопросов: выбрать полное и сокращённое название фирмы, определить размер уставного капитала, вклада каждого учредителя и его доли, выбрать генерального директора, а также место регистрации компании. Также необходимо утвердить устав компании и заключить договор о создании ООО.

Составление и удостоверение протокола. Председатель и секретарь подписывают документ после того, как в него будет внесена информация о результатах голосования. Документ должен быть заверен у нотариуса и передан на хранение в архив компании.

В течение десяти дней после составления протокола секретарь должен отправить копии документа всем участникам собрания. Также необходимо подготовить экземпляр для налоговой службы: он понадобится при рассмотрении заявления о регистрации ООО.

Какие сведения следует вписать в протокол об учреждении компании

Преамбула протокола. В начале документа следует вписать его наименование и номер, а также название компании, дату, время и место собрания, ф. и. о. председателя и секретаря собрания.

Перечень участников. Информацию об участниках собрания можно привести в форме списка или таблицы с данными. Следует указать ф. и. о. учредителей, их паспортные данные и ИНН. Если основателем ООО является другое юридическое лицо, требуется внести в протокол его название, ИНН, ОГРН, КПП и адрес, а также ф. и. о. генерального директора, который представляет эту компанию на встрече.

Повестка дня. В протокол следует добавить все вопросы, которые учредители общества должны обсудить на первом собрании.

Результаты голосования. Секретарь обязан внести в протокол результаты голосования по каждому пункту из повестки дня. Нужно указать, какой вопрос обсуждали участники, как они проголосовали и какое решение было принято в итоге.

Заключительная часть. Согласно закону № 14-ФЗ, документ должны подписать председатель и секретарь собрания. Рекомендуем предложить подписать бумагу всем присутствующим на встрече.

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Как обжаловать верно составленный протокол

Участник ООО, который пропустил заседание или голосовал «против» по одному из пунктов, может оспорить решение, принятое на общем собрании. Участнику следует обратиться в суд и попросить проверить протокол на соответствие закону. Если участник считает, что его права были нарушены во время голосования, он должен представить суду доказательства этого нарушения.

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