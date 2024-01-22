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Ведение бизнеса

Способы организации бизнеса

Есть множество вариантов устройства бизнеса, и выбор верного зависит от специфики предприятия, установленных целей и особенностей рыночной обстановки.
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Способы организации бизнеса
Иллюстрация: Астрал

В этом материале мы разберём следующие аспекты:

  • Разные стратегии для открытия своего бизнеса.

  • Изложим их плюсы и минусы.

  • Раскроем ключевые моменты, которые стоит принять во внимание при выборе подходящей модели для разработки и развития компании.

  • Распространённые методики запуска малого бизнеса.

Принципы и тенденции способов организации бизнеса

Осуществление идеи своего бизнеса становится одним из ключевых и ответственных этапов в профессиональном пути предпринимателя. Процветание и стабильность предприятия определяются выбранным способом ведения деятельности. Как только бизнес начинает функционировать, важно неустанно подтверждать эффективность выбранных стратегий.

Современные условия предлагают широкий диапазон способов организации собственного бизнеса: от привычной модели основания компании до становления франшизой или запуска стартапа. Познание ключевых подходов и актуальных трендов в организации своего дела обеспечивает возможность принимать обоснованные решения, учётом которых становятся особенности сферы деятельности, рыночные требования и личные ресурсы.

Основные принципы открытия собственного бизнеса

Для того чтобы ваш новый бизнес оказался успешным с самого начала, вам следует проделать пять основных этапов:

1. Поиск и построение концепции бизнеса. Главным шагом будет выявление конкретной идеи для вашего проекта. Вы должны учесть текущий рыночный спрос, своеобразность вашего предложения и возможность для его дальнейшего роста и расширения.

2. Составление прочного бизнес-плана. Требуется создать подробный план, содержащий исследование рынка, финансовые показатели, маркетинговую стратегию и операционные процессы.

3. Выполнение финансового анализа. Нужно выбрать источники стартового капитала: откуда вы будете брать средства и (личные средства, кредиты, инвестиции, гранты) как они будут использоваться .

4. Регистрация вашего проекта в ФНС и проработка всех юридических деталей. Нужно выбрать форму собственности (ООО, ИП и др.) и систему налогообложения (ОСНО, УСН, ПСН и др.). Затем необходимо заполнить все документы, которые потом отправляются в налоговую. Завершающим этапом будет получение всех требуемых разрешений и сертификатов (если они необходимы).

5. Установка управления ресурсами. Вы должны найти и привлечь к работе квалифицированный персонал, обеспечить его обучение, создать эффективную систему управления и оптимизировать бизнес-процессы.

А какие же есть тенденции открытия бизнеса

Тренды в сфере открытия собственного дела связаны с активным расширением сферы онлайн-бизнеса и электронной коммерции, а также повышением интереса предпринимателей к устойчивым и экологически безопасным технологиям. Ключевую роль играет также персонализация товаров и услуг для удовлетворения широкого круга потребностей современного потребителя.

Кроме того, важной особенностью современной экономики становится способность бизнес-моделей гибко адаптироваться к динамично меняющимся условиям рынка и технологическим инновациям. Запуск собственной компании требует глубокого понимания всех принципов управления и отслеживания актуальных трендов. Это будет гарантировать успешное формирование и развитие бизнеса.

Самые распространённые способы успешной организации порядка в бизнесе

Есть множество способов запустить бизнес, и сейчас мы разберём подробно каждый из них.

Индивидуальное предпринимательство.

Обычно в таком случае один человек ведёт бизнес без создания огромной компании, полностью контролируя все аспекты деятельности.

Достоинства: гибкость в управлении и решениях, нет ограничений по числу работников, простота регистрационного процесса и учёта, отсутствие влияния со стороны инвесторов.

Недостатки: несмотря на простоту, это не оберегает предпринимателя от долгов и юридических проблем.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Данная форма организации подразумевает, что один или несколько учредителей создают компанию, причём ответственность ограничена их вкладом в уставной капитал.

Достоинства: ООО обеспечивает более высокий уровень защиты личного имущества учредителей и больший интерес со стороны инвесторов.

Недостатки: необходимость обширной документации при регистрации и ведении бизнеса, вложение средств в уставной капитал и повышенные расходы. 

Примеры компаний: «Трансстрой» (строительство), «Лента» и «Эльдорадо» (торговые сети).

Акционерное общество (АО).

Это модель бизнеса, где капитал компании подразделяется на акции, которые находятся во владении акционеров. 

Преимущества: акционеры не несут личную ответственность за долги компании, и их права соответствуют числу ими владеющих акций.

Недостатки: увеличенный объём работы по регистрации и подаче отчётности, ограниченность участия акционеров в управлении компанией.

Примеры ключевых акционерных обществ: «МегаФон» (телекоммуникации), «УГМК» (металлургия), «СИА Интернейшнл ЛТД» (оптовые продажи).

Франчайзинг.

Стратегия, предоставляющая другой компании право использовать ваш бренд и бизнес-модель.

Преимущества: вы получаете готовый бизнес, обучение, поддержку от главной компании, уменьшая вероятность неудачи.

Недостатки: головная компания может накладывать строгие условия, ограничивающие ваше управление и принятие решений. Также высокий уровень конкуренции и возможные изменения условий договора могут привести к высоким затратам.

Примеры крупных компаний: «Гемотест» (медлаборатории), «Фасоль» (сеть продуктовых магазинов), «Ле’Муррр» (зоомагазины).

Совместное предпринимательство.

Это вариант бизнеса, когда два или более предпринимателей объединяются для достижения общей цели.

Достоинства: делегирование рисков и прибыли, хорошо подходящее для работы над более крупными проектами.

Недостатки: риск конфликтов из-за деления прибыли между партнёрами и ограниченность в принятии индивидуальных решений из-за необходимости согласования.

Примеры компаний: «Данон» (в сотрудничестве с «Вимм Билль Данн»), GM и Toyota (автомобильная промышленность).

Процесс организации малого бизнеса с нуля

Малый бизнес – это вид предпринимательства, при котором производство ограничено, количество сотрудников невелико, инвестиции умеренные, а оборачиваемость капитала не такая высокая.

К методам организации такого предприятия относятся индивидуальное предпринимательство, совместное предпринимательство, общество с ограниченной ответственностью и закрытое акционерное общество. Мы рассмотрели первые три варианта, так что давайте подробнее остановимся на последнем – ЗАО.

ЗАО представляет собой бизнес-структуру, в которой участники обладают акциями, но их передача определяется условиями акционерного договора.

Преимущества следующие: ограниченное число участников обеспечивает большую конфиденциальность в деятельности компании. Также ЗАО отличается стабильностью, поскольку акции могут быть проданы только определённому числу людей.

Недостатками: потенциальные ограничения для владельцев небольшого пакета акций.

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