Не всякая бизнес-идея оказывается прибыльной. Начинающим предпринимателям бывает не просто удержаться на плаву и по статистике в первые год—два после открытия закрываются до 90% новых бизнесов.

Если ваша компания не приносит ожидаемой прибыли, имеет смысл прекратить её существование. Так вы избавитесь от обязательных взносов и избежите образования задолженностей. Как происходит прекращение ИП, и какие самые распространённые ошибки допускают начинающие предприниматели при его закрытии, узнайте из нашего нового материала.

Какие шаги предпринять по прекращению ИП

Чтобы прекращение ИП прошло правильно и не создало для вас дополнительных трудностей, действуйте по такому алгоритму:

1. Необходимо уведомить всех сотрудников о закрытии компании и подать уведомление в службу занятости, если есть работники. Если у предпринимателя нет сотрудников, этот этап можно пропустить. Уведомление о закрытии должно быть подписано всеми подчинёнными и подано не позднее чем за две недели до даты прекращения деятельности ИП.

2. Уволить сотрудников. В последний рабочий день провести окончательный расчёт, заполнить кадровые документы и трудовые книжки.

3. Рассчитаться со всеми контрагентами. Отправить партнёрам уведомление о закрытии предприятия и о намерении сверить расчёты. Также напомнить о возврате долгов, если они имеются.

4. Закрыть кассу и снять её с учёта. Сформировать счёт о закрытии накопителя и подать заявление о снятии кассы с учёта, онлайн или в отделении ФНС. Подайте заявление о прекращении ИП.

5. Проверить ЕГРИП по номеру ИНН. Возможно, вас уже сняли с налогового учёта, если вы течение 15 месяцев не предпринимали никаких операций и не сдавали отчётности. Если вы ещё состоите на учёте, нужно отправить заявление о прекращении можно на бумаге или в электронном виде. Для этого можно посетить регистрирующее отделение ФНС, направить письмо с заявлением Почтой России, направить своего уполномоченного представителя, либо, пользуясь сервисами электронного документооборота, подать заявление онлайн.

6. Отчитаться в контролирующие органы. Убедитесь, что между отчётными данными и вашими реальными финансами нет разницы. Это нужно для компаний на УСН, ЕСХН и ОСНО, а также ИП, имеющих статус работодателей. Большинство отчётов подаются в налоговую службу до подачи заявления о прекращении ИП. После закрытия подаются только сведения по работникам (о трудовой или другой деятельности) и форма 3-НДФЛ.

Отчитаться в срок и сдать декларации поможет сервис «Астрал. Отчёт 5.0». В нём можно работать без привязки к одному рабочему месту и хранить данные в облаке. Если вы не работаете с 1С, вам подойдёт «Астрал. Отчёт 4.5». Доверяете исключительно программе 1С? Воспользуйтесь для быстрого формирования отчётов модулем «1С-Отчётность».

7. Уплатите все нужные страховые взносы и налоги. Без своевременного расчёта с ФНС и СФР, задолженности по ИП после его закрытия возрастут и лягут на физическое лицо, поэтому лучше рассчитаться в установленные сроки, чем ждать, пока сумма долга вырастет, ведь всё равно придётся выплачивать.

8. Закройте действующий расчётный счёт. Для этого нужно подать в банк заявление о закрытии. В причинах расторжения договора по счёту можно указать прекращение предпринимательской деятельности.

9. Уничтожьте печать. После закрытия компании вы потеряете право использовать её. Уничтожить печать можно, сломав её или передав на уничтожение в специальную организацию.

Бывают ли отказы в закрытии ИП

Такое редко, всё же случается. Налоговая инспекция имеет право отказать в закрытии ИП, если заявление о прекращении деятельности предприятия составлено с ошибками. В этом случае вам поступит уведомление об отказе, и вы сможете смело подать новое заявление на прекращение деятельности ИП. Только убедитесь, что все графы документа прописаны верно.

Вторая причина отказа – неуплата государственной пошли при отправке заявления по почте. В 2024 году её размер равен 160 рублям.

Нужно ли хранить документы после прекращения ИП и сколько времени

Все первичные и кадровые документы предприятия хранятся в обязательном порядке даже после прекращения его деятельности. Это потому, что ФНС может проводить выездные проверки и после закрытия ИП, и запрашивать отчётную документацию. Ещё одна причина, по которой нужно хранить документы – кадровые вопросы. Если кому-либо из сотрудников понадобится подтвердить стаж или представить данные в СФР для начисления пенсии, вы обязаны предоставить соответствующие документы.

Кадровые документы нужно хранить 75 лет. Первичная документация хранится в течение 5 лет после ликвидации статуса индивидуального предпринимателя.

Что ещё нужно для прекращения ИП

В случае когда у предпринимателя нет в штате сотрудников, достаточно подачи заявления в налоговую инспекцию для прекращения регистрации индивидуального предпринимателя, а также необходимо оплатить госпошлину, далее просто ждёте ответа от ФНС. Уплатить все долговые обязательства и сдать все положенные отчёты разрешено и после ликвидации ИП.

Если у предпринимателя есть сотрудники, то нужно начать процесс регистрации прекращения индивидуального предпринимателя с их письменного уведомления о предстоящем закрытии. Затем нужно выполнить все остальные действия, о которых мы говорили в самом начале статьи.

Нужны ли основания для закрытия ИП

Для того чтобы сняться с налогового учёта как индивидуальный предприниматель, не нужны специальные причины. Вы можете закрыть ИП онлайн или посетив налоговую, когда захотите. Основные причины закрытия – это:

минимальные доходы или их полное отсутствие;

накопление долгов;

появление новых планов на будущее;

необходимость перехода на новую форму деятельности в связи с масштабированием бизнеса;

отъезд в другую страну.

Так как регистрация ИП и желание открыть своё дело добровольные, то и прекращение деятельности предприятия принимается добровольно. Оно не зависит от срока, прошедшего с момента его регистрации. Если вы считаете нужным закрыть своё предприятие, сделать это можно хоть через несколько недель после его открытия.

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Какие ошибки можно допустить при прекращении ИП

Как мы говорили ранее, ошибки при закрытии предприятия – неправильное заполнение заявления. Проблемы могут возникнуть при заполнении бланка от руки, например, при использовании строчных букв вместо заглавных. Такие образцы точно будут считаться неверными. Также ошибки возможны в написании полного имени, отчества и фамилии предпринимателя, из-за которых документ также не примут. С электронной подачей документов подобных трудностей не будет.

Можно ли закрыть ИП, открытое в другом городе

Если вы решили прекратить своё предприятие, которое находится в другом городе, у вас есть три варианта:

Подать заявление онлайн. С помощью электронных сервисов можно подать заявление о снятии с налогового учёта ИП, независимо от того, в каком городе или регионе вы находитесь. Отправить в отделение налоговой инспекции своего уполномоченного представителя с доверенностью, заверенной нотариусом. Отправить документы (заявление и квитанцию об уплате пошлины) по почте ценным письмом.

Заключение

Ликвидация ИП – такая же лёгкая процедура, как и его создание. Чтобы в процессе не возникло никаких трудностей, следите за правильностью заполнения бумаг, сроками сдачи отчётов. Также позаботьтесь о том, чтобы хранить всю документацию своего закрытого ИП установленное законом время.

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