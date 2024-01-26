Как найти налоговую инспекцию по юридическому адресу компании

О том, как найти налоговую по адресу регистрации юридического лица или предпринимателя, рассказываем в нашем материале.
Территориальные полномочия налоговых инспекций
Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) являются ключевым элементом государственной налоговой системы и обеспечивают непосредственное взаимодействие госоргана с налоговыми агентами и налогоплательщиками на региональном уровне. Именно через ИФНС осуществляется контроль за соблюдением порядка начисления и уплаты налогов, а также решаются вопросы административного характера (например, проведение налоговых проверок или обжалование налоговых решений). Кроме того, в региональной инспекции есть отдел, ответственный за регистрацию юрлиц и физлиц в качестве ИП.
Каждая ИФНС имеет свои территориальные полномочия, которые не всегда совпадают с местом деятельности контролируемых субъектов.
ИФНС юридического лица определяется по его юридическому адресу (указанному при регистрации), независимо от того, где осуществляется его основная деятельность;
ИФНС физического лица определяется по месту его прописки или по адресу регистрации его работодателя, который уплачивает НДФЛ и прочие налоги в бюджет;
ИФНС индивидуального предпринимателя определяется по месту его прописки;
ИФНС физического лица без прописки определяется по месту его временной регистрации.
Как определить код налоговой инспекции
Код ИФНС является уникальным идентификатором, состоящим из четырех цифр: первые две обозначают код субъекта РФ, а последние — указывают на конкретную налоговую инспекцию, имеющую свои уникальные реквизиты и полномочия на строго определённой территории.
Код налоговой инспекции требуется при подаче многих документов, включая декларации, уведомления об уплате налогов и сборов, платёжные поручения и т.д. Поэтому каждый налогоплательщик должен знать код ИФНС, перед которой отчитывается.
Граждане могут узнать код налоговой службы по адресу регистрации юридического лица или физического лица в разделе «Определение реквизитов ИФНС» на официальном сайте налоговой службы. Достаточно ввести адрес регистрации в специальном поле, и система выдаст реквизиты соответствующего налогового органа, включая код.
Как узнать, в какой налоговой зарегистрирован ИП или ООО
Можно найти инспекцию, в которой была проведена регистрация ООО или ИП, таким же образом, как и код ИФНС — на официальном сайте налоговой.
Предоставление адреса регистрации юрлица или предпринимателя даёт мгновенный доступ ко всей необходимой информации о контролирующей инспекции: адрес, код, телефон, время работы, платёжные реквизиты и пр.
Возможно ли определить адрес налоговой службы по ИНН
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) состоит из 12 цифр. Первые 4 как раз указывают на код налоговой службы, которая присвоила номер ИНН и выдала документ. Граждане получают ИНН с рождения, а юридические лица — в момент регистрации. Этот номер остаётся неизменным навсегда, поэтому поиск налоговой службы по ИНН не может считаться надежным:
код налоговой, которая выдала ИНН, может измениться (например, при объединении служб);
адрес регистрации юрлица или физлица может измениться в силу переезда, что приведёт к смене контролирующей инспекции.
Поэтому использовать ИНН для определения реквизитов налоговой службы следует с осторожностью, отдавая предпочтение поиску по текущему адресу регистрации.
Регистрация ООО или ИП может быть осуществлена без личного посещения налоговой службы с помощью специализированного онлайн-сервиса «Регистрация бизнеса» от «Астрал Софт». Специалисты возьмут на себя подготовку пакета документов и взаимодействие с налоговым органом, пользователю нужно будет только подписать все необходимые документы после их проверки.
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