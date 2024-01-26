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Как найти налоговую инспекцию по юридическому адресу компании

Федеральная налоговая служба (ФНС) представляет собой государственный орган России, включающий более тысячи инспекций на территории страны. Знать реквизиты отдельного подразделения налоговой необходимо, так как эти данные нужны как для заполнения документов, так и для прямого обращения в налоговую службу.
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Как найти налоговую инспекцию по юридическому адресу компании
Иллюстрация: Астрал

О том, как найти налоговую по адресу регистрации юридического лица или предпринимателя, рассказываем в нашем материале.

Территориальные полномочия налоговых инспекций

Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) являются ключевым элементом государственной налоговой системы и обеспечивают непосредственное взаимодействие госоргана с налоговыми агентами и налогоплательщиками на региональном уровне. Именно через ИФНС осуществляется контроль за соблюдением порядка начисления и уплаты налогов, а также решаются вопросы административного характера (например, проведение налоговых проверок или обжалование налоговых решений). Кроме того, в региональной инспекции есть отдел, ответственный за регистрацию юрлиц и физлиц в качестве ИП.

Каждая ИФНС имеет свои территориальные полномочия, которые не всегда совпадают с местом деятельности контролируемых субъектов. 

  • ИФНС юридического лица определяется по его юридическому адресу (указанному при регистрации), независимо от того, где осуществляется его основная деятельность; 

  • ИФНС физического лица определяется по месту его прописки или по адресу регистрации его работодателя, который уплачивает НДФЛ и прочие налоги в бюджет; 

  • ИФНС индивидуального предпринимателя определяется по месту его прописки;

  • ИФНС физического лица без прописки определяется по месту его временной регистрации.

Как определить код налоговой инспекции

Код ИФНС является уникальным идентификатором, состоящим из четырех цифр: первые две обозначают код субъекта РФ, а последние — указывают на конкретную налоговую инспекцию, имеющую свои уникальные реквизиты и полномочия на строго определённой территории.

Код налоговой инспекции требуется при подаче многих документов, включая декларации, уведомления об уплате налогов и сборов, платёжные поручения и т.д. Поэтому каждый налогоплательщик должен знать код ИФНС, перед которой отчитывается.

Граждане могут узнать код налоговой службы по адресу регистрации юридического лица или физического лица в разделе «Определение реквизитов ИФНС» на официальном сайте налоговой службы. Достаточно ввести адрес регистрации в специальном поле, и система выдаст реквизиты соответствующего налогового органа, включая код.

Как узнать, в какой налоговой зарегистрирован ИП или ООО

Можно найти инспекцию, в которой была проведена регистрация ООО или ИП, таким же образом, как и код ИФНС — на официальном сайте налоговой.

Предоставление адреса регистрации юрлица или предпринимателя даёт мгновенный доступ ко всей необходимой информации о контролирующей инспекции: адрес, код, телефон, время работы, платёжные реквизиты и пр.

Возможно ли определить адрес налоговой службы по ИНН

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) состоит из 12 цифр. Первые 4 как раз указывают на код налоговой службы, которая присвоила номер ИНН и выдала документ. Граждане получают ИНН с рождения, а юридические лица — в момент регистрации. Этот номер остаётся неизменным навсегда, поэтому поиск налоговой службы по ИНН не может считаться надежным:

  • код налоговой, которая выдала ИНН, может измениться (например, при объединении служб);

  • адрес регистрации юрлица или физлица может измениться в силу переезда, что приведёт к смене контролирующей инспекции.

Поэтому использовать ИНН для определения реквизитов налоговой службы следует с осторожностью, отдавая предпочтение поиску по текущему адресу регистрации.

Регистрация ООО или ИП может быть осуществлена без личного посещения налоговой службы с помощью специализированного онлайн-сервиса «Регистрация бизнеса» от «Астрал Софт». Специалисты возьмут на себя подготовку пакета документов и взаимодействие с налоговым органом, пользователю нужно будет только подписать все необходимые документы после их проверки.

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