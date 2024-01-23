Договор морской перевозки

Соглашение о морской перевозке — это договор между двумя участниками, в соответствии с которым перевозчик обязуется доставить груз или пассажира до установленного пункта прибытия. В то же время отправитель или фрахтователь берет на себя обязанность оплатить за выполненную услугу определенную при договоренности сумму.

Эта статья предлагает анализ разных видов договоров морской перевозки, форматов этих договоров, а также ролей и обязательств участников данного типа сделок.

Виды договоров морской перевозки

Относительно типа объекта перевозки, договоры морской перевозки классифицируются на два основных типа:

договор о морской перевозке пассажиров и их багажа;

договор о морской перевозке грузов.

Форма договора

Сегодня все документы по морским перевозкам, в том числе договоры, составляются вручную на бумаге. Этот процесс требует множество времени и ресурсов, и не исключает возможности ошибок при заполнении. В данной сфере еще не использованы преимущества электронного взаимодействия.

Но прогресс не стоит на месте. Индустрия транспортных услуг все ближе к полной цифровизации, и участникам морской перевозки скоро предоставится возможность пользования единым цифровым пространством. Даже сегодня уже планируется экспериментальная интеграция систем ЭТРАН и ГИС ЭПД на базе территории Владивостокского торгового морского порта. Так, цифровые технологии смогут значительно упростить и сделать более удобным процесс перевозок, но пока электронный обмен данными не реализован полностью, процесс заполнения бумажных форм сохраняется.

Отметим, что система ГИС ЭПД уже функционирует в железнодорожной и автомобильной отраслях. Если путь груза до морского порта пролегает через эти виды транспорта, то возможно использование ЭДО. В этом случае необходимо обратиться к аккредитованному оператору обработки транспортных документов.

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Договор морского фрахтования

Морской фрахтовый контракт — юридическая договоренность между двумя сторонами, одна из которых предоставляет средство морского транспорта для выполнения рейсов в обмен на уплату платы. Эта договоренность всегда выражается в письменной форме.

Стороны, участвующие в контракте, — это фрахтовщик, предоставляющий судно в аренду, и фрахтователь — лицо, арендующее его. В зависимости от нужд фрахтователя, контракт может предусматривать аренду на определённый период времени, установленное число рейсов или предоставление судна с командой.

Контракт на морской фрахт, как правило, заключается для перемещения большого объема груза или товаров с особыми характеристиками.

Договор морской перевозки грузов

Кодекс Торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 28.02.2023) устанавливает нормы и условия, которые регулируют договор морской перевозки груза.

Такой договор представляет собой соглашение, в котором перевозчик обязуется доставить груз до определенного пункта, а грузоотправитель обязуется оплатить за эту услугу.

В зависимости от конкретных условий, договор может быть:

Чартерного типа, когда для перевозки выделяется целый корабль, его часть или специфические помещения.

Без чартера, когда перевозчик независимо определяет, где и как разместить груз на судне.

Проведение договора подтверждается документом под названием коносамент.

Чтобы предотвратить возможные споры, важно правильно оформить договор. В нем указываются:

Информация о грузоотправителе и получателе.

Пункты выхода и назначения груза.

Детали груза, включая его характеристики, такие как вес, объем и тип.

Сроки отгрузки и доставки.

Цены на услуги и условия оплаты.

Обязанности и ответственность сторон.

Сведения о транспортном средстве, которое будет перевозить груз.

Условия страхования груза.

Механизм урегулирования претензий и споров.

Также в договоре указывается сталийное время — период времени, отведенный на погрузку груза. В случае, если об этом моменте в договоре ничего не сказано, порт сам будет решать, сколько времени потребуется на погрузку.

Договор морской перевозки строится с учетом особенностей конкретного груза и требований обеих сторон. При этом его содержание и оформление не должны нарушать законодательство.

Обязанности перевозчика при перевозке и выгрузке

Перевозчик по условиям соглашения о морской перевозке груза обязан доставить судно до порта назначения, которое указал отправитель. Порт должен удовлетворять критериям безопасности для стоянки, погрузочно-разгрузочных операций и выхода в море. В случае, если условия порта являются небезопасными или он не прописан в договоре, перевозчик вправе отказаться от предоставления услуг и потребовать компенсации ущерба.

Если точка погрузки непригодна для использования, перевозчик может переправить судно в другое место, принятое для погрузочных операций портом. Отправитель имеет право просить перевозчика перенести судно в другой пункт погрузки, покрывая этим издержки самостоятельно.

Перевозчик должен обязательно сообщить отправителю о готовности судна к погрузке груза. Уведомление осуществляется в письменной форме. Временной промежуток, когда судно считается готовым к погрузке, устраивается либо по согласию участников, либо согласно правилам выбранного порта, если соглашение отсутствует.

В случае если судно не готово принять груз в оговоренное в уведомлении время, отправитель может требовать от перевозчика возмещения убытков.

Предположим, российская компания и датский перевозчик подписали договор на морскую перевозку груза. По условиям договора, отправка груза осуществляется из Санкт-Петербурга в Копенгаген. Согласно контракту, перевозчик обязан провести судно в порт Санкт-Петербурга до 15 июля включительно. Если судно не сможет принять груз в утвержденное время, фрахтователь может требовать от перевозчика компенсацию убытков. Даты погрузки определяются либо договоренностью сторон, либо, при ее отсутствии, согласно порядку работы порта Санкт-Петербурга. Если погрузка запаздывает из-за никчемных погодных условий, отправитель должен компенсировать перевозчику понесенные затраты

Обязанности отправителя

Отправителю следует назначить безопасный порт для пребывания судна и своевременному прибытию груза для погрузки. В случае, если из-за ошибки заказчика возникла задержка с погрузкой, ему придется компенсировать потери. Также будет потребовано возмещение, если перевозчик доставил груз вне обусловленного времени.

Необходимо, чтобы отправитель предъявил все соответствующие сертификаты и отметки для его груза.

Ответственность перевозчика

Перевозчик берет на себя полное обязательство по срокам доставки, а также потере или повреждению товара с момента его принятия на перевозку до того момента, как он будет вручен.

В случае потери или повреждения товара по обстоятельствам, которые не находятся под контролем перевозчика, например, при стихийном бедствии, пожаре, военных действиях или забастовке, ответственность на него не возлагается. Все причины, освобождающие перевозчика от ответственности, приведены в статье 166 Кодекса торгового мореплавания РФ.

Тем не менее, если перевозчик не соблюдает правила перевозки, не предусматривает надлежащую упаковку товара или нарушает условия контракта, он обязан возместить убытки.

Если груз не передан получателю в срок, указанный в контракте, доставка рассматривается как задержанная. Если товар не передан через 30 дней, его считают потерянным.

Ответственность фрахтователя

Претензии за причиненный ущерб перевозчику могут быть предъявлены отправителю и фрахтователю. Чтобы избежать обязательства возмещать убытки, они должны доказать, что ущерб не был вызван их виновными действиями или действиями лиц, за которых они несут ответственность.

Договор перевозки по коносаменту

Коносамент – это специфический товарно-транспортный документ, который свидетельствует о соглашении морской перевозки, заключенном между отправителем и перевозчиком. Обычно, он выпускается после того как товар был погружен на судно из-за требования стороны, заказывающей морскую транспортировку. Важность данного документа проявляется при получении груза в порту назначения.

Коносамент может быть либо назначен конкретному человеку (именной вид), либо определен в качестве ордера на предъявителя (ордерный вид). Число оригинальных копий документа может быть разным, однако как только товар получен по одному из них, другие автоматически теряют свою юридическую силу.

Коносамент печатается на бумаге и вручную заполняется со всей информацией о перевозке. Более подробно ознакомиться с его структурой можно в подразделах 3 — 8 пункта 1 статьи 144 Кодекса о морской торговле РФ.

Рейсовый чартер

Договор чартера заключается исключительно между перевозчиком и фрахтователем. В данном документе должна быть указана информация о сторонах, названии судна, свойствах и виде груза, стоимости фрахта, а также месте погрузки товара и его конечном пункте или направлении судна. Любые дополнительные условия или соглашения могут быть включены в чартер по согласию обеих сторон.

Международная морская перевозка грузов

Международный соглашение морского грузоперевозки выполняется аналогично внутреннему договору сообщений, и может быть оформлено в формате чартера. Весь процесс обязательно ведется в письменной форме на языке каждой из строн или на другом предварительно утвержденном языке.

Такое соглашение может охватывать услуги по перевозкам товаров для импорта и экспорта или перевозки между иностранными портами в разных странах. Такие типы перевозок подчиняются многим международным законодательствам, включая Конвенцию ООН по морским грузоперевозкам, Правила Гаага-Висби и Брюссельскую конвенцию.

В договоре будут определены:

правила приема и сдачи груза;

необходимый список документов;

права и обязанности обоих сторон;

основания для решения транспортных споров.

Существуют различные модели организации морских перевозок — линейная, регулярная, рейсовая и трамповая. Каждый из этих типов предлагает свои уникальные методы оплаты, такие как линейные тарифы и фрахтовые ставки.

Договор морской перевозки пассажиров и багажа

Согласно 9-й главе Кодекса Торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ (в редакции от 28.02.2023), договор морской перевозки пассажиров представляет собой соглашение, заключенное между перевозчиком и пассажиром.

Согласно этому соглашению, на перевозчика возлагается обязанность перевезти пассажира и его багаж до места назначения согласно маршруту, указанному в договоре. В свою очередь, пассажир обязан оплатить стоимость путешествия для себя и своего багажа. Если груз перевозится с сопровождающим, то это лицо считается пассажиром, даже если оплачивают только транспортировку груза.

Все договоры о перевозке пассажиров и их багажа, которые не соответствуют условиям Российского кодекса торгового мореплавания, признаются недействительными.

Ответственность за безопасность и здоровье пассажиров возлагается на перевозчика в соответствии с требованиями Международной конвенции о безопасности жизни на море (SOLAS). Перевозчик обязан предпринять все необходимые меры безопасности, включая обеспечение доступности спасательного оборудования, предоставление квалифицированного медицинского персонала, соблюдение пожарной безопасности на борту корабля и другое. В случае возникновения болезни или травмы, перевозчик обязан оказать первую помощь и обеспечить медицинскую помощь пассажиру. Перевозчик также несет ответственность за сохранность багажа пассажира.

Согласно статье 186 Кодекса торгового мореплавания, перевозчик несет ответственность за смерть или телесные повреждения пассажира, а также за потерю или повреждение багажа. Пределы этой ответственности установлены в статье 190 того же кодекса.

Договор морской перевозки пассажиров может быть прекращен по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон. Пассажир имеет право отказаться от путешествия до его начала или в любом из промежуточных портов, где осуществляется посадка или высадка пассажиров. В случае отказа по причине болезни или не позднее чем за 30 дней до отплытия, пассажир имеет право на полное возмещение стоимости билета. Если отказ произошел менее чем за 30 дней до отплытия и не был обусловлен уважительной причиной, возврат денежных средств не предусмотрен.

Перевозчик вправе расторгнуть договор в случае вооруженного конфликта, блокады портов, уничтожения судна или его непригодности для использования, конфискации судна или его задержания в порту. При необходимости, перевозчик имеет право изменить маршрут или отложить время отплытия для уменьшения рисков, в том числе возникновения эпидемий инфекционных болезней или неблагоприятной санитарной обстановки в месте прибытия.

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