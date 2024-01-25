Морская накладная (Sea Waybill) активно применяется в области международных и внутренних грузовых перевозок. Этот документ обеспечивает юридическую защиту всех участников процесса морской транспортировки – от отправителя до перевозчика и получателя грузов.

В статье рассмотрим, что представляет собой морская накладная (Sea Waybill), какие типы этого документа существуют и как их можно классифицировать по названиям.

Определение и назначение

Транспортная накладная для морских перевозок делает официальным соглашение между отправителем и перевозчиком и подтверждает факт приема груза в заданном объеме. Этот документ описывает условия и дедлайны пересылки, даёт описание продукции, предоставляет информацию о пунктах отгрузки и доставки, а также описывает другие примечательные моменты процесса перевозки. Он гарантирует защиту для всех участников операции: отправителя, перевозчика и получателя.

Документ выписывается на конкретное лицо и теряет действие после выдачи.

Морская накладная может быть разного вида, в зависимости от типа перевозки:

океанской — Ocean Waybill;

линейной — Liner Waybills;

фрахтовой — Charter Party Bill of Lading.

По смыслу морская накладная напоминает коносамент, но есть различия. Владелец коносамента имеет юридическую возможность стать владельцем груза, в то время как морская накладная не может быть основанием для получения права на владение грузом. Если упростить, это квитанция на получение продукции. Тем не менее, в определенных случаях документ имеет юридическую силу. Морская накладная подтверждает, что продавец выполнил свои обязательства перед покупателем.

Нормативное регулирование

Морская транспортная накладная регулируется широким массивом нормативных документов, включая Международную конвенцию ООН по морскому праву (UNCITRAL) и инструкции международных морских перевозчиков, такие как BIMCO и GENCON. Эти руководящие документы устанавливают принципы оформления морской накладной, проводят стандарты для ее содержания и определяют правовые аспекты взаимоотношений между участниками транспортировки грузов.

В контексте Российской Федерации, морская транспортная накладная оперируется согласно следующим документам:

РД 31.10.07-89, правила этого документа, утвержденные Минморфлотом СССР 02.01.1990, регламентируют порядок составления грузовых и перевозочных документов;

Унифицированные правила Международной морской конференции (ММК) 1990 года, разработанные специально для морских транспортных накладных.

Образец пустой морской накладной (non-negotiable)

Как оформляется морская накладная (Sea Waybill)

Морская накладная формируется в соответствии с договором между грузоотправителем и перевозчиком. В ней учитываются все детали перевозки: пункт отправления и назначения, характер и величина груза, стандарты доставки и прочие узловые моменты. Оформление Sea Waybill происходит до того, как начинается процесс грузоперевозок. Условия перевозки согласуются между отправителем и перевозчиком, после чего последний готовит накладную и вручает ее отправителю.

Важно подчеркнуть, что данный документ является непередаваемым и хранится у получателя до полного завершения транспортировки.

Морская накладная может быть составлена в бумажной или цифровой форме, что зависит от предпочтений участвующих сторон. При заполнении документа необходимо проявить внимательность и точность. Любая ошибка может привести к проблемам при доставке груза. В случае обнаружения опечатки, накладную следует перезаполнить.

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Образец заполненной морской накладной

Содержание

Морская накладная обычно содержит следующие сведения:

Детали о перевозчике и отправителе, включая наименование средства транспорта, контактные данные и банковские реквизиты обеих сторон.

Конкретные характеристики груза, например, его вес, объем, количество и особенности.

Пункт отправления и место назначения груза.

Проектный путь следования и ожидаемые сроки доставки.

Предусмотренные условия перевозки и платежные условия.

Рекомендации по обработке и доставке груза.

В зависимости от типа груза и особенностей его перевозки, в документ могут быть внесены и другие данные.

Правила и особенности заполнения

При заполнении морской накладной очень важно строго следовать определенным требованиям и правилам, чтобы предотвратить возможные ошибки или неточности. Это включает в себя предоставление точных и детальных сведений о грузе, проведение двойной проверки правильности написания и транслитерации названий портов, городов и компаний.

Также потребуется предоставить все нужные документы, включая сертификаты качества и декларации, и заполнить все поля в форме документа.

Подписывают морскую накладную отправитель и перевозчик. Если были замечены какие-либо повреждения груза или его несоответствие заявленному количеству, весу или габаритам, эту информацию следует внести в документ. Если замечаний нет, считается, что товар принят в должном состоянии.

Может быть создано несколько оригиналов морской накладной. И в каждом из них должно быть указано общее количество таких оригиналов. При предъявлении одной из них, все остальные накладные теряют свою силу.

Основные различия между Sea waybill и Bill of Lading

В дополнение к Sea Waybill существует еще один вид морской накладной — Bill of Lading, или Биль транспортный. Несмотря на то, что оба эти документа определяют отношения между отправителем и перевозчиком, существуют ключевые различия между ними.

Основное отличие состоит в том, что Sea Waybill — это непередаваемый документ, тогда как Bill of Lading подтверждает право собственности на товары.

Владелец Биль транспортный вправе передать свои права на товар третьим лицам. В противоположность этому, Sea Waybill только содержит информацию о товарах и не может быть использована как документ для обмена.

Sea Waybill обычно менее официальная по оформлению, в отличие от Bill of Lading, который имеет стандартный формат.

Для осуществления перевозки обычно требуется предъявить оригинал Bill of Lading. В то время как для получения товаров, достаточно просто подтвердить свою личность в случае с Sea Waybill. Также Sea Waybill предназначена для передачи груза определенному лицу, в то время как Bill of Lading может быть выписан на другого человека через индоссамент.

Sea Waybill может быть выдана в электронном формате, в то время как Bill of Lading используется только в бумажном исполнении и передается перевозчику.

Sea Waybill является подтверждением наличия контракта между сторонами, тогда как Bill of Lading предоставляет получателю право на получение и владение товаром в пункте назначения.

Sea Waybill не требуются вложения и дополнительные документы, такие как коммерческий инвойс.

Таким образом, отправители и получатели имеют право выбирать между двумя типами документов для своего морского груза: Sea Waybill или Bill of Lading.

Морская накладная: плюсы и минусы для участников сделки

Морская накладная, известная как Sea Waybill, представляет собой как плюсы, так и минусы для отправителей и получателей груза. Ее преимущества включают удобство в обработке и сокращение бюрократических требований. Однако, она также имеет определенные недостатки, включая возможность попасть в трудную ситуацию при попытке передать права на товар третьему лицу.

Этот тип накладной позволяет отправителям товара контролировать его в процессе передвижения и внедрять различные формы любезности платежей. Для получателей груза он упрощает формы защиты их интересов в случае неполной доставки, потери или повреждения товара.

Банковские учреждения предпочитают работать с морскими накладными, а не с коносаментами, поскольку Sea Waybill обеспечивает им гарантированный контроль над товаром и снижает их риски в качестве конечного получателя.

В то же время страховые компании часто недооценивают морские накладные, так как они не всегда регулируются Гаагски-Висбийскими правилами. Кроме того, Sea Waybill предоставляет им меньше гарантий в случаях, когда кредитор меняется. Когда дело доходит до представления иска против перевозчика, страховщик иногда сталкивается с отсутствием подробной информации о условиях соглашения, что затрудняет обеспечение юридической защиты его интересов.

Несмотря на все, морская накладная Sea Waybill предлагает упрощенный контроль и ведение документации на протяжении всего процесса транспортировки, улучшает общение между всеми сторонами, занятыми в сделке, и действует в качестве гарантии исполнения договорных обязательств.

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