Регистрируйтесь на вебинар с экспертом по налогообложению 19 февраля. Начало в 10:00 (мск), продолжительность вебинара – 2 часа

Как убедить контрагентов в преимуществах ЭДО: опыт «Европлана»

Электронный документооборот (ЭДО) за последние 3 года стал для бизнеса нормой. Но не все компании готовы перейти на онлайн-обмен документами. С чем связан отказ от ЭДО и можно ли переубедить контрагентов? Разбираемся вместе с сервисом Контур.Диадок и лизинговой компанией «Европлан».