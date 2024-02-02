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Отчетность в Росстат

Форма №–1 вывоз

Организации ежеквартально собирают информацию о собственно произведенных и реализованных товарах. Затем при помощи формы №-1 вывоз все эти данные направляются в Росстат. Информация предоставляет возможность оценивать объемы производства и товарооборота в стране, а также отслеживать развитие внешнеэкономической активности предприятий.
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Форма №–1 вывоз
Иллюстрация: Астрал

В 2024 году форма №–1 вывоз внедрена в обновленном виде. Основные изменения произошли в предыдущем году. Теперь организации обязаны оформлять и представлять отчеты в Росстат в слегка модифицированном формате. 

В данной статье мы проконсультируем вас, что такое форма №–1 вывоз, кому нужно ее подавать. Также разберем основные пункты отчетности, как заполнять эту форму и какие могут быть последствия в случае просрочки подачи.

Форма №–1 вывоз — что это такое и кто ее использует

Форма №–1 вывоз — это документ, который записывает данные о продаже или отправке товаров с места расположения грузоотправителя. 

Необходимость подачи формы №–1 вывоз относится к:

  • Филиалам и представительствам зарубежных компаний.

  • Организациям, деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

  • Некоммерческим предприятиям, основной задачей которых идет продажа товаров или предоставление услуг другим компаниям, ИП и ФЛ.

  • Организациям, которые были созданы или реорганизованы в течение 2 последних лет.

Освобождены от представления этого отчета индивидуальные предприниматели и граждане, кредитные организации и малые предприятия. Сейчас сдача документации также временно отменена для мобилизованных на службу.

По какой форме №–1 вывоз представляют в 2024 году

Согласно приказу Росстата № 364, документ сдается раз в квартал по форме ОКУД 0607017 (инструкция по заполнению квартальной формы №–1 вывоз ниже). Он представляется в территориальный орган Росстата с 4 по 10 рабочий день после отчетного периода

Сам бланк размещен в Приложении № 12, он состоит из двух листов. 

На первом листе расположен титульник с общей информацией. На втором — представлена таблица, в которую нужно внести экономические показатели, данные о товаре / услуге и грузоотправителе, сведения об отгрузке и производстве. 

Для понимания можно посмотреть на фрагмент таблицы, представленной ниже.

Как правильно заполнить форму №–1 вывоз

Чтобы правильно оформить форму, необходимо соблюдать правила, указанные в приказе, в котором была утверждена форма. Значения сохраняются в порядке возрастания после каждого квартала и представляются в денежных и физических единицах.

Рассмотрим всех разделы документа, как заполнять и что вписывать.

Первый лист

Первоначально вводятся данные о бухгалтерском периоде в виде: «месяц — год», и регистрационные данные компании, включающие:

  • Полное название компании, подающей документ.

  • Почтовый адрес с индексом и упоминанием области.

  • ОКПО код или идентификационный номер подразделения.

Основной раздел

Следующим идет большая таблица, ячейки которой нужно заполнить. В ней применяются следующие обозначения в столбцах:

  • «А» Название товара.

  • «Б» № строки.

  • 1 Цифровой код товара по ОКПД2.

  • 2 Единицы измерения по классификатору ОКЕИ.

  • 3 Происхождение товара («1» — наше производство; «2» — приобретено у отечественных производителей; «3» —– импортные товары).

  • 4 Код ОКАТО региона получателя.

  • 5 Объём продаж в натуральных единицах за отчётный период.

  • 6 Объём продаж в денежных единицах за отчётный период, тыс. руб. В общую сумму входят НДС, акцизы и другие схожие платежи.

Для большей наглядности можно ознакомиться с фрагментом таблицы ниже.

Она заполняется для всех видов проданных товаров. Сначала указывается общая отгрузка продукции на территории РФ. Затем распределяется по субъектам, то есть представляется информация по каждому наименованию продукции (товара).

Объем проданных продуктов считается по отгрузке грузополучателю и не зависит от поступлений на расчетный счет продавца. В последних двух абзацах (5 и 6) отображается общее количество продаж товаров. Единственное исключение — это стоимость отгрузки на экспорт, которая не учитывается здесь.

В нижней части страницы расположены поля для указания должности и ФИО ответственного лица и контактных данных, а также для подписи и даты оформления отчёта.

Скачать образец бланка формы отчета №-1 вывоз.

Рекомендации по сверке

Следующие пункты включены в советы:

  • Убедитесь, что все обязательные поля в форме заполнены правильно.

  • Подтвердите, что все представленные данные совпадают с фактическими процессами экспорта товаров.

  • Проверьте все требуемые подписи и печати на документе.

  • Проведите сопоставление информации в форме №–1 вывоз с данными в других документах (таких, как П-1 и ПМ-пром.).

  • При необходимости обратитесь к ответственным работникам или поставщикам за дополнительной информацией.

  • В случае обнаружения несоответствий незамедлительно исправьте их и обновите форму №–1 вывоз.

Рекомендации по оформлению нулевого отчета

Бывают случаи, когда юридические лица не отгрузили товар в течение квартала. Какой документ тогда отправлять? Для этого существует нулевой формат. Нужно заполнить только титульный лист и приложить абсолютно пустую таблицу.

Чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности и сдать все документы вовремя, «Калуга Астрал» предлагает клиентам использовать «Астрал Отчёт 5.0». Это облачный сервис для сдачи отчётности из любого места без привязки к компьютеру. 

В Личном кабинете вы можете найти форму Т–1 вывоз и заполнить ее с помощью «Астрал. Отчет 5.0». Умный редактор поможет вам это сделать, подскажет, какие именно графы нужно заполнить и что туда необходимо вписать. Более того, он не позволит отправить отчётность, если будут ошибки.

Как и в какие сроки необходимо отчитаться по форме №–1 вывоз в 2024 году

Как мы говорили выше, наблюдение за отчетами считается квартальным, то есть заполненную форму необходимо отправлять раз в 4 месяца. Вы можете увидеть в таблице, в какие именно дни нужно сдавать документы.

Номер квартала

Период

Отчетные дни

Первый

С 1 января по 31 марта

С 4 по 10 апреля

Второй

С 1 апреля по 30 июня

С 4 по 10 июля

Третий

С 1 июля по 30 сентября

С 4 по 10 октября

Четвёртый

С 1 октября по 31 декабря

С 4 по 10 января

Ответственность за несдачу формы

Если вы пропустили период сдачи формы №–1 вывоз, вам будет начислен штраф. Согласно ст.13.9 КоАП, финансовые санкции выглядят так:

  • не выслали заполненную форму 1 раз — должностное лицо: от 10 000 до 20 000 рублей; на ЮЛ: от 20 000 до 70 000 рублей.

  • нарушили не первый раз — на должностное лицо: от 30 000 до 50 000; на ЮЛ: от 100 000 до 150 000 рублей.

Подведем итог

Форма №–1 вывоз предназначена для отображения общего объема продажи продукции, а также детализации по субъектам территории РФ.

Этот документ позволяет отслеживать его, а также предоставлять подробную информацию по каждому наименованию продукции. Заполнение формы №–1 вывоз является главным инструментом контроля объемов продаж и анализа их распределения по различным регионам.

С помощью сервисов «Калуга Астрал» можно организовать отправку электронной отчетности во все контролирующие органы, включая Росстат. Сервис 1С-Отчетность позволяет без ошибок заполнять и сдавать документы по основным направлениям. Если вы работаете в программах «1С», то использование сервиса будет интуитивно понятным.

Более того, в 1С-Отчетности вам будут приходить уведомления о сроках сдачи форм. Поэтому вы не сможете просрочить отправку документации.

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