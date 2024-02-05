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Ведение бизнеса

Стартап бизнес-проекта

В наши дни предпринимательство и запуск стартапов стали неотъемлемой частью современного бизнеса. Всё больше людей хотят воплотить свои идеи и амбиции в жизнь, запуская уникальные проекты. Однако предприниматели часто сталкиваются с рядом проблем и трудностей при реализации идей.
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Стартап бизнес-проекта
Иллюстрация: Астрал

В этой статье мы рассмотрим, что такое стартап и в чём его отличие от бизнес-проектов. Мы также изучим преимущества и недостатки стартапов, поймём, как выбрать новую идею и как её реализовать.

Роль стартапа в современном бизнесе

В настоящее время стартапы играют важную роль в стимулировании экономики и инноваций. Они являются источником новых идей, технологий и бизнес-моделей, способными перевернуть традиционные отрасли (строительство, здравоохранение, образование и т.д.). 

Стартапы также способствуют созданию рабочих мест и стимулируют экономический рост. Они предоставляют молодым предпринимателям возможность воплотить новые идеи, расширить своё влияние и участвовать в мировой экономике. Это обычно приводит к развитию и конкурентоспособности сфер.

Стартап и бизнес-проект (БП)

Запуск новых компаний и создание стартапов – это два слова, которые говорят о начале и росте бизнеса. Несмотря на то что они похожи, у них есть различия. Давайте поподробнее разберёмся в этих терминах.

Стартап – это молодая компания, которая делает что-то новое и быстро растёт. Это слово обычно используется для описания маленьких организаций в области высоких технологий, например, в IT.

Бизнес-проект – это большое слово, которое включает в себя запуск любого нового делового предприятия, включая стартапы. БП может быть связан с любой отраслью и не обязательно предлагать что-то новое или быстрорастущее. Создание бизнес-проекта включает в себя планирование бизнеса, определение целевой аудитории, поиск денег и другие важные шаги.

Преимущества стартапов

Гибкость и динамичность. 

Стартапы могут быстро приспосабливаться к изменениям и требованиям рынка, что позволяет им соревноваться с другими компаниями.

Инновационный подход. 

Стартапы предлагают обновлённые продукты и услуги, что привлекательно как для клиентов, так и для малого бизнеса. 

Платформа «Aвито» – это не просто площадка интернет-магазина, где кто-то продаёт, а кто-то покупает. Онлайн-сервис обладает некоторыми дополнительными функциями, которые привлекают пользователей. Например, гарантия передачи денег во время сделки. 

Когда покупатель платит картой на Авито, переведённая сумма блокируются на его счету, пока он не получит заказ. Продавец же, в свою очередь, видит, что человек уже заплатил за продукцию. Он отправляет товар и понимает, что деньги уйдут на его счёт тогда, когда транспортировка и доставка будет реализована.

Возможность быстрого роста. 

Успешные стартапы могут за короткий срок достигать высокого дохода, как, например, площадка Wildberries, охватившая 10 стран за 9 лет существования.

Что касается заработка, в 2021 году Forbes составил список самых богатых семей-бизнесменов. Первую строчку заняли Татьяна и Владислав Бакальчук, основатели WB. Для компании, которой на тот момент было 17 лет, это стало достижением. В 2023 же году Wildberries вошло в список «30 самых выгодных франшиз в России».

Возможность привлечения инвестиций. 

Стартапы могут привлечь быстрое финансирование от инвесторов, что помогает им расширяться и развиваться.

Обычно стартапы могут получить деньги на первичный капитал из разных гос.программ – Национальная технологическая инициатива (НТИ), Фонд развития промышленности (ФРП), Центр «Сколково» и т.д.

Возможность партнёрства. 

Стартапы могут устанавливать партнёрские отношения с другими компаниями для расширения клиентской базы и доступа к новым рынкам. Это помогает им быстро зайти на рынок, раскрутиться и в скором времени получить первую хорошую прибыль. Ярким примером таких сотрудничеств является «Яндекс.Такси» и Uber. 

Как стартапы могут быть полезными для малых предприятий

Существует несколько причин, почему стартапы могут оказаться полезными для малого бизнеса:

  • Они занимаются созданием свежих технологий, которые могут помочь бизнесу оптимизировать рабочие процессы, повысить уровень продуктивности и укрепить позиции на рынке. Применимо это может быть к информационным технологиям, медицинской сфере и прочим отраслям.

  • Стартапы вносят элемент новизны в рыночные отношения. Это мотивирует малый бизнес к усовершенствованию своих товаров и услуг. А также активизирует инновационную деятельность. Такой подход способствует прогрессу в определённой отрасли и стимулирует экономический рост на рынке в целом.

  • Сотрудничество стартапов и малого бизнеса может принести взаимную выгоду. Обмен знаниями, опытом и ресурсами помогает увеличить прибыль и узнаваемость обеих компаний, а также создавать уникальные продукты.

  • Часто малый бизнес выступает в роли инвестора стартапов, что может принести ему финансовые выгоды и доли в успехе новых проектов. Аналогично и стартапы могут помочь малым предприятиям выйти на новые рынки и открыть перед ними дополнительные перспективы для развития.

Таким образом, подобное сотрудничество обычно ведёт к положительным результатам. А взаимопомощь стартапов и малого бизнеса делает их более конкурентоспособными, прогрессивными и успешными на рынке.

Как выбрать идею для стартапа в малом бизнесе

Существует несколько потенциальных шагов, которые нужно сделать для того, чтобы определиться с основной задумкой будущего предприятия. Для начала нужно разработать бизнес-план. Для этого необходимо провести анализ рынка и конкурентов, построить модель вашей компании и расписать, кто чем занимается и в каких кадрах вы нуждаетесь. 

Также стоит не забывать о рисках и затратах – сколько вам придётся потратить или сколько возможно потерять при определённых трудных обстоятельствах. Более подробно о том, как придумать идею для бизнеса с нуля (будь это стартап или просто план для маленького дела), вы можете узнать в нашем материале.

В каких сферах можно начать делать стартапы в малом бизнесе

Здоровье 

Стартапы в области здравоохранения стремятся удовлетворять потребности людей и улучшать качество медицинских услуг. Они создают алгоритмы для диагностики заболеваний, систему анализа медицинских изображений и инновационные продукты, обеспечивающие здоровье (смарт-браслеты и умные часы). 

Цельс – это стартап, где опытные врачи и искусственный интеллект совмещаются для предоставления высококачественного анализа медицинских изображений. 

Перевозка пассажиров

Стартапы в сфере перевозок обеспечивают инновационные подходы к общественному и личному транспорту. Это:

  • Повышает качества услуг.

  • Ведёт к уменьшению воздействия на окружающую среду.

  • Создаёт более эффективную систему перевозок. 

Среди таких можно выделить каршеринговые сервисы, а также технологии управления транспортом, сервисы такси, и стартапы, предлагающие новые концепции общественного транспорта.

Например, стартап Call to Visit. Основная цель компании – осуществить заказы от других организаций по доставке клиентов / партнёров до офиса. Уникальностьпроекта заключается в том, что бизнес вкладывается в стартап, а потребитель получает удобный способ добраться в нужное время на переговоры.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) – одна из самых быстро развивающихся сфер, где множество стартапов создают новые продукты и решения, включая отдельные сервисы и роботизацию процессов. 

Одним из них является проект Шард, который исследует блокчейн и криптовалюты. Он предоставляет необходимую информацию в этой сфере.

Образование

В области обучения стартапы продолжают укреплять свои позиции, предлагая новые технологии и форматы для улучшения образовательного процесса.

Они могут выглядеть как обучающие платформы, онлайн-школы и университеты, а также мобильные приложения для изучения языков. 

Примером такого стартапа служит Нетология – большой проект, занимающийся обучением популярным дисциплинам (программирование, дизайн, маркетинг и т.д.).  Все занятия проходят на специальной онлайн-площадке, которая оснащена чатами поддержки, личным кабинетом и т.д. 

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