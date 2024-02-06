Как иностранному гражданину открыть ООО в России

В российском законодательстве предусмотрена возможность регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) иностранными гражданами. В данной статье мы подробно рассмотрим процесс регистрации и условия, которые должны быть соблюдены.

Условия для иностранных учредителей ООО в России

Зарегистрировать ООО с иностранным участием в России можно при наличии следующих документов:

разрешение на пребывание в стране, которое позволяет иностранному гражданину легально находиться на территории РФ необходимое время;

патент или разрешение на ведение коммерческой деятельности в России.

Если учредителями ООО являются юридические лица из других стран, в составе регистрируемой компании не должно быть меньше двух участников.

Уставный капитал ООО — не менее 10 000 рублей, которые необходимо внести в течение четырех месяцев после создания компании. Внесение средств может осуществляться не только в денежной форме, но и в виде имущества. Однако в последнем случае необходимо привлечь независимого оценщика для определения стоимости имущественного вклада.

Регистрация ООО с иностранным участником должна быть завершена в течение трех рабочих дней после подачи необходимых документов.

Ограничения по виду деятельности

В некоторых сферах деятельности существуют ограничения для компаний с иностранными учредителями. К ним относятся работа с оборонной промышленностью, аренда участков рядом с портами и границами, а также выполнение крупных проектов в сферах издательства и телекоммуникаций.

Помимо вышеперечисленных требований, нужно учитывать ряд других ограничений.

Так, льготы для малого бизнеса недоступны, если иностранная компания владеет более 49% капитала, и запрещено заниматься страхованием, если иностранный гражданин владеет более 50% капитала. Кроме того, невозможно зарегистрировать компанию с иностранным учредителем или юридическим лицом как единственным учредителем.

Чтобы подобных проблем не возникало, рекомендуется регистрировать компанию совместно с гражданами РФ.

Особенности налогообложения

Российские компании с иностранными учредителями также имеют ограничения в выборе системы налогообложения:

Организации, в которых учредитель — иностранное юридическое лицо и владеет более 25% уставного капитала, не могут использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). Применять УСН ООО, учрежденные иностранцем, могут лишь в том случае, если учредитель является физическим лицом.

Ставка налога на дивиденды увеличена до 15% для всех ООО с иностранными инвесторами.

Чтобы иностранный гражданин мог стать учредителем ООО, требуется заранее подготовить трудовой договор. Договор подписывается директором после регистрации компании в налоговой службе. Деятельность компаний с иностранными инвестициями регулируется теми же законами, что и для других организаций.

Может ли иностранный гражданин открыть счет в российском банке

Для регистрации ООО иностранному гражданину необходимо открыть счет в банке. В миграционном законодательстве для этого каких-либо ограничений не предусмотрено. Вам просто нужно выбрать подходящий банк, который работает с иностранными гражданами.

Следует отметить, что изменения, внесённые 10 июля 2023 года в статьи 6 и 7 закона № 115-ФЗ, упростили процесс входа иностранных граждан на российский финансовый рынок. Сейчас достаточно обратиться в банк для открытия счета или вклада.

Иностранный банк выступает в качестве посредника, проводя идентификацию клиента, отправляя результаты проверки и необходимые документы на российскую сторону.

Какие документы нужны для регистрации ООО

Законодательство предусматривает общий перечень документов, которые необходимо собрать для регистрации юридического лица.

Если учредителем является физическое лицо, необходимо подготовить:

решение о создании ООО (если учредитель один);

договор об учреждении ООО или протокол общего собрания учредителей;

устав ООО (если учредителей несколько);

заявление на регистрацию (форма Р11001);

гарантийное письмо,

квитанция об оплате госпошлины.

Кроме того, рекомендуется добавить гарантийное письмо, подтверждающее юридический адрес компании.

Если создателем ООО является юридическое лицо, потребуются:

решение о создании компании или протокол собрания;

устав организации;

письмо, подтверждающее наличие собственного юридического адреса организации;

квитанция об оплате госпошлины;

заявление по форме Р11001 с информацией, соответствующей выписке из торгового реестра страны регистрации.

Помимо вышеуказанных документов, иностранные граждане, являющиеся физическими лицами, должны предоставить:

копию паспорта на родном языке с переводом на русский язык, выполненным уполномоченным лицом в России;

документ, подтверждающий проживание гражданина за границей и заверенный нотариусом;

свидетельство о рождении (если в паспорте учредителя отсутствует информация о дате его рождения и адресе проживания).

Гражданам стран, с которыми у России есть договоры о сотрудничестве, достаточно нотариально заверенных документов для регистрации.

Документы граждан стран, присоединившихся к Гаагской конвенции в 1961 году, должны быть апостилированы с приложенным переводом на русский язык, заверенным нотариусом. Гражданам других стран необходимо заверить документы либо в своей стране, либо в российском консульстве.

Для регистрации ООО иностранное юридическое лицо должно дополнительно предоставить выписку из коммерческого реестра страны, в которой оно было зарегистрировано, а также нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык. Требования к переводу юридических документов для юридических лиц такие же, как и для физических.

Как направить регистрационные документы

После подготовки всех необходимых документов иностранный гражданин должен подать их в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Это можно сделать лично — принести документы в инспекцию и оплатить государственную пошлину, либо воспользоваться специальными онлайн-сервисами для регистрации бизнеса.

Также можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или к нотариусу, которые направят документы в электронном виде в налоговую службу. Однако стоит учесть, что услуги нотариуса являются платными.

Может ли нерезидент РФ зарегистрировать юрлицо удаленно

Организация в России может быть зарегистрирована иностранным гражданином удаленно, без его личного присутствия. Для этого ему необходимо подписать заявление по форме Р11001 и оформить доверенность, по которой его представитель в России мог бы подать документы.

Эти документы должны быть подписаны в присутствии сотрудника российского консульства или, если они удостоверены иностранным нотариусом, апостилированы.

Иностранному гражданину также необходимо подписать решение о создании общества с ограниченной ответственностью. Этот документ не требует удостоверения у нотариуса или в консульстве.

Важно отметить, что все документы, составленные на территории иностранного государства на государственном языке этой страны, должны сопровождаться переводом на русский язык, нотариально заверенным в России.

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