Логотип Астрал
Астрал
Регистрация ООО

Как иностранному гражданину открыть ООО в России

В российском законодательстве предусмотрена возможность регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) иностранными гражданами. В данной статье мы подробно рассмотрим процесс регистрации и условия, которые должны быть соблюдены.
21 5
Как иностранному гражданину открыть ООО в России
Иллюстрация: Астрал

Условия для иностранных учредителей ООО в России

Зарегистрировать ООО с иностранным участием в России можно при наличии следующих документов:

  • разрешение на пребывание в стране, которое позволяет иностранному гражданину легально находиться на территории РФ необходимое время;

  • патент или разрешение на ведение коммерческой деятельности в России. 

Если учредителями ООО являются юридические лица из других стран, в составе регистрируемой компании не должно быть меньше двух участников.

Уставный капитал ОООне менее 10 000 рублей, которые необходимо внести в течение четырех месяцев после создания компании. Внесение средств может осуществляться не только в денежной форме, но и в виде имущества. Однако в последнем случае необходимо привлечь независимого оценщика для определения стоимости имущественного вклада.

Регистрация ООО с иностранным участником должна быть завершена в течение трех рабочих дней после подачи необходимых документов.

Ограничения по виду деятельности

В некоторых сферах деятельности существуют ограничения для компаний с иностранными учредителями. К ним относятся работа с оборонной промышленностью, аренда участков рядом с портами и границами, а также выполнение крупных проектов в сферах издательства и телекоммуникаций. 

Помимо вышеперечисленных требований, нужно учитывать ряд других ограничений.

Так, льготы для малого бизнеса недоступны, если иностранная компания владеет более 49% капитала, и запрещено заниматься страхованием, если иностранный гражданин владеет более 50% капитала. Кроме того, невозможно зарегистрировать компанию с иностранным учредителем или юридическим лицом как единственным учредителем. 

Чтобы подобных проблем не возникало, рекомендуется регистрировать компанию совместно с гражданами РФ.

Особенности налогообложения

Российские компании с иностранными учредителями также имеют ограничения в выборе системы налогообложения:

  • Организации, в которых учредитель — иностранное юридическое лицо и владеет более 25% уставного капитала, не могут использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). Применять УСН ООО, учрежденные иностранцем, могут лишь в том случае, если учредитель является физическим лицом.

  • Ставка налога на дивиденды увеличена до 15% для всех ООО с иностранными инвесторами.

Чтобы иностранный гражданин мог стать учредителем ООО, требуется заранее подготовить трудовой договор. Договор подписывается директором после регистрации компании в налоговой службе. Деятельность компаний с иностранными инвестициями регулируется теми же законами, что и для других организаций.

Может ли иностранный гражданин открыть счет в российском банке

Для регистрации ООО иностранному гражданину необходимо открыть счет в банке. В миграционном законодательстве  для этого каких-либо ограничений не предусмотрено. Вам просто нужно выбрать подходящий банк, который работает с иностранными гражданами. 

Следует отметить, что изменения, внесённые 10 июля 2023 года в статьи 6 и 7 закона № 115-ФЗ, упростили процесс входа иностранных граждан на российский финансовый рынок. Сейчас достаточно обратиться в банк для открытия счета или вклада.

Иностранный банк выступает в качестве посредника, проводя идентификацию клиента, отправляя результаты проверки и необходимые документы на российскую сторону.

Какие документы нужны для регистрации ООО

Законодательство предусматривает общий перечень документов, которые необходимо собрать для регистрации юридического лица. 

Если учредителем является физическое лицо, необходимо подготовить: 

  • решение о создании ООО (если учредитель один);

  • договор об учреждении ООО или протокол общего собрания учредителей;

  • устав ООО (если учредителей несколько); 

  • заявление на регистрацию (форма Р11001); 

  • гарантийное письмо, 

  • квитанция об оплате госпошлины. 

Кроме того, рекомендуется добавить гарантийное письмо, подтверждающее юридический адрес компании.

Если создателем ООО является юридическое лицо, потребуются:

  • решение о создании компании или протокол собрания;

  • устав организации;

  • письмо, подтверждающее наличие собственного юридического адреса организации;

  • квитанция об оплате госпошлины;

  • заявление по форме Р11001 с информацией, соответствующей выписке из торгового реестра страны регистрации.

Помимо вышеуказанных документов, иностранные граждане, являющиеся физическими лицами, должны предоставить: 

  • копию паспорта на родном языке с переводом на русский язык, выполненным уполномоченным лицом в России; 

  • документ, подтверждающий проживание гражданина за границей и заверенный нотариусом; 

  • свидетельство о рождении (если в паспорте учредителя отсутствует информация о дате его рождения и адресе проживания).

Гражданам стран, с которыми у России есть договоры о сотрудничестве, достаточно нотариально заверенных документов для регистрации.

Документы граждан стран, присоединившихся к Гаагской конвенции в 1961 году, должны быть апостилированы с приложенным переводом на русский язык, заверенным нотариусом. Гражданам других стран необходимо заверить документы либо в своей стране, либо в российском консульстве.

Для регистрации ООО иностранное юридическое лицо должно дополнительно предоставить выписку из коммерческого реестра страны, в которой оно было зарегистрировано, а также нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык. Требования к переводу юридических документов для юридических лиц такие же, как и для физических.

Как направить регистрационные документы

После подготовки всех необходимых документов иностранный гражданин должен подать их в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Это можно сделать лично — принести документы в инспекцию и оплатить государственную пошлину, либо воспользоваться специальными онлайн-сервисами для регистрации бизнеса. 

Также можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или к нотариусу, которые направят документы в электронном виде в налоговую службу. Однако стоит учесть, что услуги нотариуса являются платными.

Может ли нерезидент РФ зарегистрировать юрлицо удаленно

Организация в России может быть зарегистрирована иностранным гражданином удаленно, без его личного присутствия. Для этого ему необходимо подписать заявление по форме Р11001 и оформить доверенность, по которой его представитель в России мог бы подать документы.

Эти документы должны быть подписаны в присутствии сотрудника российского консульства или, если они удостоверены иностранным нотариусом, апостилированы.

Иностранному гражданину также необходимо подписать решение о создании общества с ограниченной ответственностью. Этот документ не требует удостоверения у нотариуса или в консульстве.

Важно отметить, что все документы, составленные на территории иностранного государства на государственном языке этой страны, должны сопровождаться переводом на русский язык, нотариально заверенным в России.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KGk1F

Начать дискуссию

Имущественный вычет

Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года

При определении совокупной обязанности на ЕНС не учитывают налоги, если со дня истечения срока их уплаты прошло более 3 лет. Это касается и НДФЛ, который можно вернуть при оформлении имущественного вычета.

10
Негосударственные пенсии

ЦБ: негосударственные пенсионные фонды обязаны обеспечить безубыточность вложений

У клиентов НПФ будет 14 дней на расторжение договора, а также им обязаны возместить средства в случае аннулирования лицензии или банкротства фонда.

9
Логотип Кадровый консультант
Кадровый консультант
Воинский учет

Увеличение призывного возраста. Как это повлияло на работу по воинскому учету?

С 1 января 2024 года увеличилась верхняя планка призывного возраста. Теперь она составляет 30 лет. Разберем, как поступать работодателю при приеме работников от 28 до 30 лет.

20
Логотип olna
olna
НК РФ

Ответственность налоговой инспекции. Обязанности налоговых органов

Итак, очень часто обычные граждане сталкиваются с проблемами со стороны налоговой инспекции. Для граждан полезно узнать обязанности инспекции по ст. 32 НК РФ.

22
Бухгалтерский учет

😎 На онлайн-тренинг от «Клерка» по РСВ и 6-НДФЛ пришло 160 бухгалтеров!

Эксперт Оксана Каверина помогла участникам тренинга заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года. Бухгалтеры задавали вопросы и сразу получали ответы от лектора.

44
Управление персоналом

Семь «грехов» финотдела в работе с задачами. Узнайте, как их изгнать

Разберем, как сотрудникам финансового отдела не запутаться в многообразии задач, а руководителю избежать хаоса в бизнес-процессах, вовремя получать отчеты и держать все поручения под контролем на примере бесплатного онлайн-сервиса для бизнеса «Битрикс24».

Иллюстрация: Битрикс24
3
101
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Ведение бизнеса

Как интернет-магазину повысить лояльность клиентов

Число онлайн-покупок растёт, и конкуренция в электронной торговле становится всё выше. Важный фактор успешности в e-commerce — лояльность клиентов. Расскажем, как интернет-магазин может её повысить и укрепить позиции на рынке.

Как интернет-магазину повысить лояльность клиентов
20

Записи вебинаров

729
Новые видео от экспертов каждый день
Налоги, взносы, пошлины

«Клерк» пригласил на конференцию Надежду Самкову — топового эксперта по налогообложению

На IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерку» удалось заполучить одного из лучших специалиста в сфере налогообложения. Участники узнают, как работать с главными изменениями 2024 года по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, как избежать ошибок при заполнении РСВ.

1
48
Уклонение от уплаты налогов

ФНС представила в суде доказательства вины блогера Блиновской. Документы весят 30 килограммов

Налоговики собрали документы с доказательствами вины Елены Блиновской в уклонении от уплаты налогов, в отмывании денег и в неправомерном обороте средств.

2
168
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества

Если вы организуете совместный бизнес, договор простого товарищества может помочь существенно снизить налогообложение и упростить учет. Разобрались, что представляет собой этот договор, как и когда его выгодно заключать.

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества
37
Уведомление по ЕНП

Нельзя сдавать уведомление после сдачи декларации

Уведомления сдают на налоги с авансовой системой уплаты, по которым срок сдачи декларации – позже срока уплаты авансов.

77
Налоговые споры

Цифра дня. Про весомую доказательную базу

Налоговики принесли на заседание в Арбитражный суд Москвы 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской.

Цифра дня. Про весомую доказательную базу
21
Инвестиции

Отток средств на рынке ПИФов достиг рекордных 7,8 млрд рублей

На фоне высоких депозитных ставок рынок коллективных инвестиций столкнулся с максимальным оттоком с апреля 2022 года.

27
Логотип Астрал
Астрал
Регистрация ООО

Как иностранному гражданину открыть ООО в России

В российском законодательстве предусмотрена возможность регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) иностранными гражданами. В данной статье мы подробно рассмотрим процесс регистрации и условия, которые должны быть соблюдены.

Как иностранному гражданину открыть ООО в России
21
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
41
430
УСН

Не указывайте эту сумму в ЕНП-уведомлениях на УСН

Одна из проверок, которые прописаны в новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП – это проверка по сумме. Она касается авансов по УСН.

1
427
Имущественный вычет

❌ Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку

Если вы купили квартиру и получили часть имущественного вычета по ней, то остаток этого вычета продолжайте получать сами в последующие годы (когда у вас будет доход).

39
Логотип СберРешения
СберРешения
Право

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости

Важные изменения в порядке ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости вступили в силу. Они не только улучшают систему регистрации недвижимости, но и упрощают процедуру исправления реестровых ошибок.

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости
85
Премии

Премии сотрудникам: как нельзя уменьшать размер выплат

Конституционный суд запретил уменьшать или совсем не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.

1
146
Пользователи интернета

С 1 апреля ИП смогут сдавать отчетность в личном кабинете

Отправить декларации по УСН и НДПИ будет можно с 1 апреля на сайте ФНС в личном кабинете ИП.

3
279