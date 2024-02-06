Как иностранному гражданину открыть ООО в России

Условия для иностранных учредителей ООО в России
Зарегистрировать ООО с иностранным участием в России можно при наличии следующих документов:
разрешение на пребывание в стране, которое позволяет иностранному гражданину легально находиться на территории РФ необходимое время;
патент или разрешение на ведение коммерческой деятельности в России.
Если учредителями ООО являются юридические лица из других стран, в составе регистрируемой компании не должно быть меньше двух участников.
Уставный капитал ООО — не менее 10 000 рублей, которые необходимо внести в течение четырех месяцев после создания компании. Внесение средств может осуществляться не только в денежной форме, но и в виде имущества. Однако в последнем случае необходимо привлечь независимого оценщика для определения стоимости имущественного вклада.
Регистрация ООО с иностранным участником должна быть завершена в течение трех рабочих дней после подачи необходимых документов.
Ограничения по виду деятельности
В некоторых сферах деятельности существуют ограничения для компаний с иностранными учредителями. К ним относятся работа с оборонной промышленностью, аренда участков рядом с портами и границами, а также выполнение крупных проектов в сферах издательства и телекоммуникаций.
Помимо вышеперечисленных требований, нужно учитывать ряд других ограничений.
Так, льготы для малого бизнеса недоступны, если иностранная компания владеет более 49% капитала, и запрещено заниматься страхованием, если иностранный гражданин владеет более 50% капитала. Кроме того, невозможно зарегистрировать компанию с иностранным учредителем или юридическим лицом как единственным учредителем.
Чтобы подобных проблем не возникало, рекомендуется регистрировать компанию совместно с гражданами РФ.
Особенности налогообложения
Российские компании с иностранными учредителями также имеют ограничения в выборе системы налогообложения:
Организации, в которых учредитель — иностранное юридическое лицо и владеет более 25% уставного капитала, не могут использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). Применять УСН ООО, учрежденные иностранцем, могут лишь в том случае, если учредитель является физическим лицом.
Ставка налога на дивиденды увеличена до 15% для всех ООО с иностранными инвесторами.
Чтобы иностранный гражданин мог стать учредителем ООО, требуется заранее подготовить трудовой договор. Договор подписывается директором после регистрации компании в налоговой службе. Деятельность компаний с иностранными инвестициями регулируется теми же законами, что и для других организаций.
Может ли иностранный гражданин открыть счет в российском банке
Для регистрации ООО иностранному гражданину необходимо открыть счет в банке. В миграционном законодательстве для этого каких-либо ограничений не предусмотрено. Вам просто нужно выбрать подходящий банк, который работает с иностранными гражданами.
Следует отметить, что изменения, внесённые 10 июля 2023 года в статьи 6 и 7 закона № 115-ФЗ, упростили процесс входа иностранных граждан на российский финансовый рынок. Сейчас достаточно обратиться в банк для открытия счета или вклада.
Иностранный банк выступает в качестве посредника, проводя идентификацию клиента, отправляя результаты проверки и необходимые документы на российскую сторону.
Какие документы нужны для регистрации ООО
Законодательство предусматривает общий перечень документов, которые необходимо собрать для регистрации юридического лица.
Если учредителем является физическое лицо, необходимо подготовить:
решение о создании ООО (если учредитель один);
договор об учреждении ООО или протокол общего собрания учредителей;
устав ООО (если учредителей несколько);
заявление на регистрацию (форма Р11001);
гарантийное письмо,
квитанция об оплате госпошлины.
Кроме того, рекомендуется добавить гарантийное письмо, подтверждающее юридический адрес компании.
Если создателем ООО является юридическое лицо, потребуются:
решение о создании компании или протокол собрания;
устав организации;
письмо, подтверждающее наличие собственного юридического адреса организации;
квитанция об оплате госпошлины;
заявление по форме Р11001 с информацией, соответствующей выписке из торгового реестра страны регистрации.
Помимо вышеуказанных документов, иностранные граждане, являющиеся физическими лицами, должны предоставить:
копию паспорта на родном языке с переводом на русский язык, выполненным уполномоченным лицом в России;
документ, подтверждающий проживание гражданина за границей и заверенный нотариусом;
свидетельство о рождении (если в паспорте учредителя отсутствует информация о дате его рождения и адресе проживания).
Гражданам стран, с которыми у России есть договоры о сотрудничестве, достаточно нотариально заверенных документов для регистрации.
Документы граждан стран, присоединившихся к Гаагской конвенции в 1961 году, должны быть апостилированы с приложенным переводом на русский язык, заверенным нотариусом. Гражданам других стран необходимо заверить документы либо в своей стране, либо в российском консульстве.
Для регистрации ООО иностранное юридическое лицо должно дополнительно предоставить выписку из коммерческого реестра страны, в которой оно было зарегистрировано, а также нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык. Требования к переводу юридических документов для юридических лиц такие же, как и для физических.
Как направить регистрационные документы
После подготовки всех необходимых документов иностранный гражданин должен подать их в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Это можно сделать лично — принести документы в инспекцию и оплатить государственную пошлину, либо воспользоваться специальными онлайн-сервисами для регистрации бизнеса.
Также можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или к нотариусу, которые направят документы в электронном виде в налоговую службу. Однако стоит учесть, что услуги нотариуса являются платными.
Может ли нерезидент РФ зарегистрировать юрлицо удаленно
Организация в России может быть зарегистрирована иностранным гражданином удаленно, без его личного присутствия. Для этого ему необходимо подписать заявление по форме Р11001 и оформить доверенность, по которой его представитель в России мог бы подать документы.
Эти документы должны быть подписаны в присутствии сотрудника российского консульства или, если они удостоверены иностранным нотариусом, апостилированы.
Иностранному гражданину также необходимо подписать решение о создании общества с ограниченной ответственностью. Этот документ не требует удостоверения у нотариуса или в консульстве.
Важно отметить, что все документы, составленные на территории иностранного государства на государственном языке этой страны, должны сопровождаться переводом на русский язык, нотариально заверенным в России.
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