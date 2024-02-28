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Регистрация ИП

Отказ в регистрации ИП

Отказ в регистрации ИП со стороны налоговой службы может быть обусловлен разными факторами, включая ошибки в заявлении на открытие бизнеса. Какие ещё причины могут привести к отказу и что делать, если вам отказали, читайте в нашем материале.
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Отказ в регистрации ИП
Иллюстрация: Астрал

Когда налоговая служба вправе отказать в регистрации индивидуального предпринимателя

При рассмотрении заявки на регистрацию ИП могут возникнуть различные причины её отклонения. Причиной отказа может стать неправильно заполненное заявление, но и кроме этого у ФНС немало оснований для отказа.

Одной из них может быть запрет на регистрацию из-за исключения ИП из реестра ЕГРИП или объявления компании банкротом. Давайте более подробно рассмотрим каждую из причин. 

Неправильно заполнены документы

Ошибки в заполнении документов, отсутствие кода субъекта федерации, неправильные индексы или адреса, а также неверное указание ОКВЭД — всё это частые причины отказа в регистрации ИП. 

Регистрационное заявление подаётся в ФНС по утверждённой форме Р21001. Подробные инструкции по её заполнению можно найти в Приказе ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Поданы не все документы

Для успешной регистрации ИП необходимо учитывать, что налоговая требует предоставления всех необходимых документов, включая справку об отсутствии судимости или их нотариальное заверение, если документы подаются от имени третьего лица. Иностранные граждане должны предоставить перевод документов, заверенный нотариусом, а также актуальную справку о наличии ВНЖ. Отсутствие хотя бы одного документа или его невозможность прочитать приведёт к отказу налоговой службы в регистрации ИП. 

Документы поданы не по адресу прописки

Ещё одним важным моментом является правильный адрес для подачи документов. Не все отделения ФНС могут проводить регистрацию новых предпринимателей, поэтому перед обращением необходимо узнать, в какое регистрирующее отделение ИФНС следует обратиться.

Исключение из ЕГРИП по решению налоговой

Если предприниматель не соблюдает обязательства по уплате налогов и не представляет финансовую отчётность в течение 15 месяцев, налоговая инспекция имеет право исключить его из реестра индивидуальных предпринимателей. В этом случае предприниматель не сможет начать новый бизнес в течение трёх лет, установленных законом как минимальный период ограничения. 

Судебный запрет на предпринимательство

Ещё одним фактором, приводящим к отказу в регистрации ИП, является судебное решение о запрете заниматься предпринимательской деятельностью. Суд может лишить гражданина этого права на период от одного до пяти лет.

ИП может подать заявление на открытие бизнеса только после окончания срока действия запрета, который устанавливается судом в зависимости от причин его присуждения (наличие задолженностей, совершения экономических преступлений). 

Признание ИП банкротом

Банкротство физического лица предоставляет возможность законно избавиться от долгов по кредитам, займам и коммунальным платежам, но приводит к наложению определённых ограничений на гражданина, включая запрет на предпринимательскую деятельность, который действует в течение 5 лет с момента признания ФЛ банкротом.

Наличие уже открытого ИП

При наличии уже открытого ИП, важно помнить, что одно физическое лицо может зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя лишь единожды. Если желаете увеличить масштаб бизнеса, стоит обратить внимание на возможность выбора других форм ведения, например, ООО. 

Наличие судимости

Существует ограничение на предпринимательскую деятельность для лиц с судимостями за определённые преступления, такие как убийство, насилие, торговля наркотиками или кражи. Лица с подобными судимостями не допускаются к открытию бизнеса, который связан с работой с детьми или пассажирскими перевозками в соответствии с законодательством.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 года №285 содержит подробный перечень видов бизнеса, которые запрещены для тех, кто отбыл наказание. Среди них — открытие частных детских садов, создание спортивных или развлекательных центров, занятие гостиничным бизнесом, а также предоставление медицинских услуг несовершеннолетним. Эти ограничения действуют пожизненно, оставаясь в силе даже после отбытия срока.

По каким ещё причинам можно получить отказ в регистрации ИП

Для избежания отказа в регистрации нового индивидуального предпринимателя необходимо убедиться, что реквизиты были указаны верно, так как такой отказ может быть вызван как отсутствием квитанции об уплате госпошлины, так и уплатой госпошлины по неверным реквизитам. 

Что делать, если вам отказали

Если вам было отказано в регистрации, нужно выяснить причины и принять меры: либо исправить замечания, если они справедливы, либо обжаловать решение налоговой службы, если вы с ним не согласны.

Если вам отказали, и вы согласны с этим

Необходимо внимательно изучить причины и:

  1. По возможности оплатить налог, если проблема связана с его неуплатой или с неправильным внесением платежа.

  2. Удостовериться в отсутствии ошибок в заполненной заявке.

  3. Проверить соответствие всех данных в заявлении оригиналам документов.

  4. Уточнить, что ваши документы подаются в уполномоченный офис налоговой службы для вашего региона.

  5. Проверить, что коды ОКВЭД соответствуют виду деятельности, которую вы планируете осуществлять.

Если вы не согласны с отказом

Если вы не согласны с отклонением вашего заявления, то можно обратиться к руководству ФНС письменно или через сайт налоговой, а также подать жалобу в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы, обратиться в суд или обжаловать решение в вышестоящих органах в случае отсутствия ответа от налоговой.

Чек-лист, как подать заявление так, чтобы налоговая не отказала в регистрации ИП

Последовательность

Действие

Указание юридического адреса

Укажите адрес своей постоянной или временной регистрации.

Выбор ОКВЭД

Подберите коды предпринимательской деятельности в классификаторе.

Подготовка документов на регистрацию

Подготовьте заявление по форме Р21001.

Поиск регистрирующего отделения ФНС по вашему адресу

Найдите эту информацию на официальном сайте ФНС.

Подача документов

Выберите удобный способ:

  • лично в отделении ФНС;

  • письмом Почты России;

  • через нотариуса;

  • в МФЦ;

  • на сайте ФНС или портале «Госуслуги»;

  • в электронном сервисе регистрации бизнеса.

Получение подтверждения регистрации

Проверьте себя в списках ЕГРИП и получите свидетельство о постановке на учёт налоговой.

Частые вопросы по этой теме

Когда подать обращение по поводу неправомерного отказа в регистрации ИП?

Вам следует подавать жалобу в ФНС в течение трёх месяцев после получения отказа. Если жалоба будет признана обоснованной, регистрация вашего ИП будет завершена за пять дней. 

Где можно получить помощь с регистрацией

Чтобы быстро и без ошибок открыть бизнес удобно использовать электронный сервис «Регистрация бизнеса» от компании «Астрал Софт». Этот сервис автоматически проверит ваши документы и заявление, и даже поможет вам сразу подать заявление на УСН, всё это без похода в налоговую и оплаты госпошлины.

Отказ от возврата государственной пошлины невозможен 

Плата за рассмотрение заявки и работу с документами обязательна. Несмотря на возможные ошибки в предоставленных документах или заявлении, отрицательный ответ налоговой службы не влияет на оказание услуги проверки, за которую была уплачена пошлина. Поэтому запрос на возврат оплаты не будет удовлетворён.

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