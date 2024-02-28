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Ведение бизнеса

Старт сетевого бизнеса

Сетевой бизнес сегодня набирает популярность, так как даёт возможность получения неограниченных доходов от общих продаж партнёров и позволяет реализовать модель пассивного заработка.
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Старт сетевого бизнеса
Иллюстрация: Астрал

В этой статье расскажем, как запустить сетевой бизнес и организовать рабочие процессы.

Предварительные действия

Перед тем как зарегистрировать свой бизнес и начать работать, необходимо пройти ряд подготовительных шагов.

Выбор продукта и планирование бизнес-стратегии

Успешный сетевой бизнес в первую очередь должен опираться на идею продукта и бизнес-план.

Продукт является основой бизнеса. Товары или услуги по умолчанию должны быть высокого качества и иметь определённую нишу на современном рынке. Только в этом случае можно привлечь достаточное количество партнёров и дистрибьюторов, способных превратить одно предприятие в успешную сеть.

После выбора продукта стоит изучить соответствующую сферу деятельности и оценить работу будущих конкурентов. Важно исследовать их опыт, чтобы избежать возможных ошибок при планировании и реализации собственной стратегии.

Бизнес-план является главным индикатором привлекательности бизнеса для будущих партнёров, следовательно, необходимо сразу же разработать систему партнёрского вознаграждения.

Выбор формы бизнеса

Следующим этапом подготовки к регистрации является выбор организационно-правовой формы предприятия. Бизнес-сеть можно построить как на ООО (общество с ограниченной ответственностью), так и на ИП (индивидуальное предпринимательство). Каждая форма предполагает свои преимущества и недостатки, поэтому важно заранее изучить все нюансы.

Подробно о выборе между ИП и ООО можно прочитать здесь.

Регистрация и запуск бизнеса

После того как вы определились с продуктом, разработали стратегию и выбрали форму бизнеса, можно приступать к государственной регистрации компании. Ниже представлен пошаговый план запуска сетевого бизнеса.

Регистрация в Федеральной налоговой службе

Первым делом бизнес регистрируется в ИФНС. Для этого необходимо собрать ряд документов и оформить их в соответствии с законодательством. По завершении регистрации налоговая выдаёт специальное свидетельство, ИНН, КПП и ОГРН (для юридического лица) и включает созданную компанию в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, в зависимости от выбранной формы собственности.

Зарегистрировать ООО или ИП можно без посещения ИФНС с помощью специального онлайн-сервиса «Регистрация бизнеса» от «Астрал Софт». Подготовку пакета документов и взаимодействие с налоговым органом специалисты сервиса возьмут на себя, пользователю потребуется только подписать все необходимые документы после их проверки.

Регистрация в Социальном фонде России

В 2023 году Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединились в единый Социальный фонд России (СФР). Это вызвало изменения в формах и сроках сдачи отчётности, а также в порядке расчёта страховых взносов и процедуре регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя.

СФР теперь напрямую получает информацию о только что зарегистрированных компаниях от ФНС. Необходимость самостоятельной регистрации в Соцфонде возникает только в двух случаях:

  • ИП без сотрудников заключает гражданско-правовой договор (ГПД), включающий уплату взносов на случай травматизма;

  • отдельное подразделение юридического лица открывает свой банковский счёт для проведения расчётов с физлицами.

Открытие банковского счёта

Обязательным условием для владельца бизнеса является открытие расчётного счёта. Использование такого счёта существенно упрощает работу с партнёрами и контрагентами, оплату труда сотрудников и расчёт налогов. Также корпоративный счёт необходим при продаже товаров или услуг по безналичному расчёту.

Выберите подходящий банк, оформите пакет необходимых документов и получите банковские реквизиты корпоративного счёта.

Утверждение учредительных документов

Следующим этапом, актуальным при регистрации ООО, является создание учредительной документации. В этот пакет обычно входят:

  • Решение о создании организации (если учредитель один);

  • Договор об учреждении общества (если учредителей несколько);

  • Устав (устанавливает порядок работы организации).

Получение лицензий и разрешений

В некоторых отраслях для ведения деятельности требуется лицензия — государственное разрешение на работу в определённой сфере. Это нужно в тех случаях, когда деятельность юрлица или ИП может представлять угрозу для безопасности людей, окружающей среды и государства в целом. Например, перевозка пассажиров, медицинская и образовательная деятельность.

Если для вашей сетевой компании требуется лицензия, обязательно получите её в соответствующих государственных органах.

Работа без лицензии может привести к административной и даже уголовной ответственности. Наказание определяется судом и зависит от масштабов бизнеса и оценки причинённого ущерба.

Регистрация торгового знака и логотипа

Сетевой компании требуется уникальная торговая марка и логотип — эти знаки нужны для индивидуализации товаров или услуг.

Торговую марку и логотип следует зарегистрировать в Роспатенте. Это поможет защитить свои авторские права и предотвратить возможный плагиат. Однако перед обращением в Роспатент следует учесть следующие нюансы:

  • регистрируемый логотип должен быть уникален и не похож на ранее зарегистрированные;

  • торговая марка будет защищена только на территории страны, в которой проходила регистрация, и только в отношении тех товаров и услуг, которые были указаны при обращении;

  • если товарный знак не используется в течение 3 лет, его может аннулировать любой заинтересованный субъект;

  • при регистрации логотипа нужно заплатить патентную пошлину, размер которой зависит от количества указанных товаров и услуг.

Организация кадрового обслуживания и утверждение локальных НПА

Обязательно нужно урегулировать формат взаимоотношений между руководством и работниками. Это делается путём организации отдела кадров и разработки локальных нормативно-правовых актов (НПА).

Любой локальный НПА имеет следующие характеристики:

  • принимается только работодателем, а не по соглашению сторон;

  • устанавливает нормы трудового права для работников;

  • не является персонализированным и применяется ко всем сотрудникам;

  • подходит для многократного использования.

Вот некоторые НПА, которые каждый работодатель должен иметь в кадровом обслуживании:

  • Правила внутреннего трудового распорядка;

  • Положение об обработке персональных данных;

  • Положение об оплате труда;

  • Инструкции по охране труда.

Кадровое делопроизводство можно перевести в цифровой формат с помощью специального сервиса Астрал i КЭДО от «Астрал-Софт». Это удобное решение для обмена электронными кадровыми документами, разработанное с учётом главных потребностей современного бизнеса.

Реклама и маркетинг

В сетевом бизнесе стратегия маркетинга и рекламы продукта должна опираться на деятельность потенциальных партнёров, поскольку именно они составляют основу сетевых продаж. Руководителям необходимо подготовить для партнёров «маркетинг-план», подкрепив его мотивационной системой и поэтапным обучением.

Открытие офиса и старт бизнеса

Наконец, можно открыть офис и обустроить рабочее пространство (мебель, оборудование, коммуникации и пр.). Этот процесс всегда связан с финансовыми издержками, поэтому важно заранее составить бюджет и просчитать все возможные статьи расходов.

Автоматизация процессов в сетевом бизнесе

Важной составляющей успеха в сетевом бизнесе, помимо продвижения и продажи продукта, является автоматизация рабочих процессов. Современному владельцу бизнес-сети приходится решать множество разнообразных задач, которые при правильном подходе можно делегировать и упростить, освободив время для стратегического планирования и развития проекта. Автоматизацию можно применить в следующих областях:

  • организация документооборота;

  • контроль складской деятельности;

  • сбор статистических данных о работе компании и партнёров;

  • привлечение и подготовка новых сотрудников и партнёров;

  • расчёт вознаграждений и премий.

Наиболее распространённый способ автоматизации — это внедрение информационных систем. К примеру:

  • CRM-системы, которые облегчают взаимоотношения с сотрудниками и клиентами;

  • системы электронного документооборота (ЭДО), которые позволяют перевести документы в электронный формат;

  • бухгалтерские программы, упрощающие учёт финансов и хозяйственной деятельности.

Автоматизация процессов поможет минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, сэкономить время и ресурсы, улучшить производительность сотрудников и поспособствовать расширению бизнеса.

АО «Астрал» предлагает удобные сервисы для внедрения и организации электронного документооборота с контрагентами. «1С-ЭДО» — выбор для тех, кто ведёт бухгалтерию в популярной программе «1С: Предприятие 8». А тем, кто предпочитает работать с документами без привязки к одному рабочему месту, рекомендуем онлайн-сервис «Астрал Докс».

Также можно оптимизировать процессы подготовки и сдачи отчётности в контролирующие органы. «1С-Отчётность» — это сервис, позволяющий формировать и сдавать отчётность в электронном виде, не меняя привычного интерфейса учётной системы 1С. Сервис поддерживает работу с отчётами по всем направлениям: ФНС, СФР, ЦБ, Росстат, Росалкогольтабакконтроль, Росприроднадзор и ФТС.

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