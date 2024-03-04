Как открыть малый бизнес в России

Создание собственного малого предприятия — это частый способ самореализации среди граждан России. Данный шаг предполагает целостный и тщательный подход, включающий не только подготовку документов, но и разработку подходящей бизнес-модели.

Поделимся с вами инструкцией по открытию малого бизнеса, поможем проанализировать актуальные сферы и определиться с выбором наиболее подходящего для вас направления.

Что такое малый бизнес

Малый бизнес — это компактное предприятие, обладающее ограниченными ресурсами. Оно обычно основано на узком кругу сотрудников, рассчитан на ограниченную аудиторию клиентов и функционирует на местном рынке. Бизнес может включать в себя разные типы предприятий, такие как небольшие торговые лавки, кафетерии, парикмахерские, услуги по обслуживанию, малые производственные фабрики и т.д. Малый бизнес играет ключевую роль в экономическом росте.

Каким критериям соответствовать, чтобы открыть малый бизнес

Для оценки малого предпринимательства в РФ используются следующие критерии.

Количество работающих сотрудников:

микропредприятия — до пятнадцати работников;

малые предприятия — до ста работников.

Общая сумма годовой выручки (дохода) или балансовой стоимости активов:

микропредприятия — до 120 млн руб;

малые предприятия — до 800 млн руб.

Как зарегистрировать малый бизнес

Для регистрации самозанятых используется приложение «Мой налог». Если вы же планируете создать ИП или ООО, необходимо отправить заявление на регистрацию. Этот процесс осуществляется через «Мой бизнес», МФЦ, налоговую инспекцию, нотариуса или банк. Также можно воспользоваться услугами специализированного интернет-сервиса. Это можно сделать как лично, так и дистанционно с помощью электронной подписи.

Для регистрации в качестве ИП необходимы паспорт, ИНН и коды ОКВЭД. Если же вы регистрируете ООО, нужны паспорт основателя, адрес компании и общепринятый устав.

Для экономии времени рекомендуем воспользоваться бесплатной услугой «Регистрация бизнеса онлайн». Решение позволяет быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию.

Специалисты, занимающиеся частным предпринимательством или управлением организацией, должны иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). Оформить КЭП можно исключительно в ФНС, в специальном удостоверяющем центре. Это бесплатная услуга, но заявителю потребуется обзавестись сертифицированным носителем ключей — токеном. Предприниматели, работающие в секторе алкогольной торговли, должны иметь токены, оснащенные криптографией. Документы для получения КЭП работники ИП и организаций предоставляют в удостоверяющие центры, которые имеют аккредитацию Минцифры.

Для отправки цифровых документов рекомендуем квалифицированные электронные подписи от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и руководители юрлица могут воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ.

Почему открывать малый бизнес выгодно

Запуск собственной торговой точки в России часто выступает привлекательной перспективой. Автономия и отсутствие зависимости от постоянной зарплаты, вкупе с возможностью больших доходов – это ключевые аргументы за такое решение. При правильной стратегии, бизнес может стать источником стабильного дохода. Начальный капитал для старта может быть от минимального до отсутствующего, особенно если предполагается удалённая форма работы. Различные финансовые стимулы, такие как кредиты на льготных условиях или государственные поддержки, также могут быть использованы. Запуск своего дела даёт гибкость в управлении своим временем, полную свободу принятия решений и контроль над рабочим графиком. Это также предоставляет возможность самостоятельно выбирать бизнес-партнёров и направление деятельности, что в свою очередь открывает простор для творчества, воплощения уникальных идей, создания своего неповторимого продукта или услуги, а также формирования неповторимого бренда.

Перспективные виды малого бизнеса

Несмотря на то, что каждый бизнес должен быть уникальным и соответствовать твоим интересам, существует ряд направлений, которые выделяются высокой прибыльностью и популярностью.

Интернет-магазин или торговля на электронных площадках. Продолжая развиваться в после пандемический период, онлайн-шопинг предоставляет возможность найти большую аудиторию для любого ассортимента товаров или услуг.

Кафе или кофейни. Любовь к кофе и привычка проводить время в уютных местах не исчезают. Уникальный интерьер, качественный кофе и приятная атмосфера обязательно привлекут посетителей.

Услуги в сфере здоровья и фитнеса. В эпоху ЗОЖ все больше людей заинтересованы в разнообразных занятиях для поддержания здоровья и формы, начиная от спортзалов и заканчивая йогой, массажем или психотерапией.

Туристическое агентство. Несмотря на изменения во всем мире, сфера туризма все еще остается востребованной. Бронирование отелей, организация путешествий и экскурсий это те услуги, которые все еще пользуются спросом, особенно с активным развитием внутреннего туризма.

Услуги в области цифрового маркетинга. Интернет стал неотъемлемой частью жизни и бизнеса, поэтому услуги по продвижению и рекламе в сети становятся все более востребованными. Это включает в себя создание и поддержание сайтов, продвижение в социальных сетях, SEO, контекстную рекламу и многое другое.

Но стоит помнить, что это только вершина айсберга, возможностей для открытия собственного дела гораздо больше. Тщательно изучайте тренды, свои интересы и способности, прежде чем выбрать идею, которая вам подойдет больше всего.

Как начать с нуля: шаги по открытию малого бизнеса

Открыть своё дело — задача, требующая преодоления ряда препятствий и рисков. Именно поэтому перед тем как принять окончательное решение, немаловажно провести детальный анализ рыночной обстановки, выявить потенциальные целевые аудитории и оценить конкурентов, а также разработать всесторонний и реалистичный бизнес-план. Взглянем более детально на каждую из этих стадий подготовки.

Выбор ниши

Перед началом своего дела, отметьте, где ваше самое сильное место и что вам нравится делать наиболее. Начальными вехами могут быть ваши приоритетные идеи или то, что, на ваш взгляд, вызывает недостаток в вашем обществе. Подумайте, где ваш успех и, что более важно, какой товар или услугу вы намерены предложить. Думайте о вашем будущем клиенте и ожидаемом доходе. Не стоит игнорировать посещение семинаров для предпринимателей вашей сферы. Обсуждайте открытые вопросы с друзьями и подписчиками в социальных медиа. Используйте прототип вашего товара или услуги для проверки их успешности.

Проверка знаний

Российская платформа МСП.РФ предлагает многогранную поддержку для развития, нужных для успешного бизнеса, профессиональных и личностных навыков. Центры «Мой бизнес», расположенные в различных регионах, предлагают бесплатные обучающие программы для новых предпринимателей. Если вы склоняетесь к онлайн-формам обучения, на платформе после регистрации доступна специальная функция быстрой проверки ваших компетенций. С ее помощью, возможно оценить уровень вашего профессионального и личностного развития и получить конструктивные рекомендации по улучшению. Кроме того, платформа предлагает возможность найти личного наставника в нужной сфере и установить онлайн-коммуникацию с ним.

Составление бизнес-плана

Ключевым фактором также является учёт и прогнозирование текущих и будущих финансовых потоков. В этот расчёт обычно включаются следующие пункты:

Стоимость продукта или услуги: определите цену, по которой планируете продавать.

Спрос: оценивайте, сколько продукции или услуг сможете продать в месяц.

Издержки производства: сложите все затраты на производство или предоставление услуг.

Постоянные расходы: учтите постоянные расходы, такие как аренда, интернет или оплата труда сотрудников, которые не зависят от величины продаж.

Если есть проблема с созданием бизнес-плана, вы всегда можете обратиться за помощью в центр «Мой бизнес». Это бесплатная услуга, которую предоставляют профессионалы.

Поиск источников финансирования

Разработка бизнес-плана помогает определить потребность в стартовом капитале. Не существует стандартной суммы для начала — она всегда зависит от специфики отрасли и других параметров. Если вы не нуждаетесь в специальном оборудовании и материалах, то можно стартовать почти без вложений. В случае необходимости небольших инвестиций, вам могут помочь социальные контракты, микрокредиты или кредиты с льготными условиями, а также гранты для растущих предпринимателей или фермеров. Если эти способы вам не подходят, можно искать инвестора или бизнес-партнера для сотрудничества.

Получение документов

Для некоторых видов бизнеса требуются специфические разрешения и сертификаты, включая лицензии, декларации, патенты, медицинские книжки и т. д. Если вы рассматриваете возможность работы с детьми, организацией столовых или производством продуктов питания, то необходимо убедиться в соответствии всех деталей законодательству.

Определение места ведения бизнеса

Первоочередный вопрос выбора места для бизнеса определяется размерами вашего проекта и характером деятельности. Если главная цель — экономия, то работа на дому будет самым рентабельным решением, хотя этот вариант малопригоден для всех сфер бизнеса. Среди возможных вариантов размещения можно рассмотреть:

Коворкинг, предоставляющий возможность совместной работы и взаимодействия с другими предпринимателями.

Бизнес-инкубатор, предлагающий поддержку на начальных этапах развития бизнеса.

Участие в разнообразных ярмарках или ведение разъездного торгового бизнеса.

Использование нестационарных объектов для бизнеса, таких как палатки, мобильные трейлеры или мини-рынки.

Аренда офисного, складского или производственного помещения, а также рабочих мест в особняках или кафе.

Индустриальные парки или технопарки с отраслевой специализацией, предоставляющие инфраструктуру.

Выбор организационно-правовой формы и системы налогообложения

Если вы планируете оказывать услуги или продавать товары без привлечения работников, самозанятость будет для вас наиболее подходящим вариантом.

При осуществлении деятельности, связанной с перепродажей товаров и наймом сотрудников, выбор в пользу индивидуального предпринимательства (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН) обычно оказывается наиболее выгодным. В случае, если стоимость ваших товаров превышает 60% от общего дохода, предпочтительнее выбрать УСН «доходы минус расходы». Если же себестоимость составляет менее 60%, лучше рассмотреть УСН «доходы».

Если ваши планы включают в себя сотрудничество с партнерами, то создание общества с ограниченной ответственностью (ООО) будет наиболее оптимальным решением.

Организация малого бизнеса: ключевые аспекты

После завершения регистрационного процесса вам придется заняться приобретением оборудования, инструментов и материалов, наймом сотрудников и организацией процесса производства качественного товара, а также разработкой стратегии продаж и маркетинга. Будьте активными: участвуйте в разных мероприятиях, таких как бизнес-завтраки, форумы, национальные и международные выставки. Возможности для развития бизнеса – участие в электронных аукционах, запуск франшизы или выход на экспорт.

Меры поддержки малого бизнеса

Малый бизнес в России имеет весомое значение для экономики страны, поскольку при его помощи создаются новые рабочие места, стимулируется рост местного хозяйства и инноваций, а также обеспечивается конкурентоспособность на рынке перед крупными компаниями. Для развития малого бизнеса в России предусмотрены различные формы поддержки, в том числе субсидии, кредитование и налоговые льготы.

Информацию о соответствующих программах субсидирования и других формах нефинансовой поддержки можно найти на таких веб-сайтах, как «Мой бизнес», «Госуслуги», «МСП.РФ», на сайте Правительства России и на других региональных правительственных порталах. Отметить следует удобный интерфейс этих ресурсов, позволяющий отфильтровать и выбрать оптимальную программу поддержки.

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