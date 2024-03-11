28 марта в 10:00 (мск) ГК «Астрал» проведет вебинар на тему: «Зарплатная отчетность за 1 квартал 2024 года. ЕНП»

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Спикер
Самкова Надежда Александровна
Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения
Программа вебинара
ЕНП
Контрольные соотношения по уведомлениям и типичные ошибки при заполнении уведомлений по НДФЛ и взносам;
К чему приводят ошибки в уведомлениях. Порядок исправления ошибок;
Совокупная обязанность по зарплатным налогам;
Справки, выдаваемые ФНС в рамках ЕНП: как понять, что в них;
Уточненные декларации и расчеты, отражение их в рамках ЕНП.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
РСВ и персотчетность за 1 квартал 2024 года. Контрольные соотношения;
ЕФС-1 новые правила;
Представление уточненных расчетов.
НДФЛ
Налоговые уведомления по НДФЛ. Новые сроки по уплате НДФЛ.
Исполнение обязанности налогового агента. Материальная выгода с 2024
года;
Новый расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года. Новые контрольные соотношения;
Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при заполнении 6-НДФЛ.
В рамках вебинара эксперт также ответит на вопросы участников в режиме реального времени.
Ознакомиться с полным планом вебинара, задать вопросы спикеру и зарегистрироваться можно, нажав на кнопку
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