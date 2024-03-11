28 марта в 10:00 (мск) ГК «Астрал» проведет вебинар на тему: «Зарплатная отчетность за 1 квартал 2024 года. ЕНП»

Когда именно сдавать декларацию УСН при закрытии ИП в 2024 году

Если в марте 2024 года человек снялся с учета как ИП, то на срок сдачи декларации по УСН за 2024 год этот факт никак не влияет. Сдать ее надо в обычный срок – до 25.04.2025. Код периода там будет 50, а не 34, как обычно.