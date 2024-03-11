Можно ли открыть ООО после ликвидации

В данной статье мы рассмотрим возможность повторной регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) после его ликвидации, а также разберём нюансы этого процесса и предложим рекомендации по регистрации новой компании.

Процесс закрытия юридического лица не всегда инициируется его учредителями. Федеральная налоговая служба (ФНС) также может начать этот процесс при наличии оснований, предусмотренных законодательством. Если после ликвидации юридического лица возникает необходимость в его повторной регистрации, у предпринимателя могут возникнуть вопросы. Например, когда можно зарегистрировать новое юридическое лицо после закрытия предыдущего? И могут ли быть предъявлены претензии к новому юридическому лицу со стороны ФНС или других кредиторов?

В каких случаях налоговая может инициировать ликвидацию ООО

Ликвидация юридического лица по решению налоговой службы может произойти в рамках «чистки» Единого государственного реестра юридических лиц. Обычно эта процедура затрагивает не только компании, завершившие свою деятельность, но и те, кто временно прекратил ведение бизнеса.

Процесс исключения юридического лица из реестра по решению регистрирующего органа регулируется статьёй 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года.

Согласно закону о государственной регистрации, налоговая служба имеет два основания для принудительной ликвидации предприятия без обращения в суд: отсутствие сдачи отчётности в течение последних 12 месяцев и отсутствие финансовых операций хотя бы по одному банковскому счёту. В этом случае предприятие признаётся недействующим.

Руководители «брошенного» предприятия могут быть оштрафованы за непредставление нулевой отчётности. До внесения записи о ликвидации предприятия в реестр предприятие обязано сдавать всю отчётность в установленные сроки.

Хотя административный штраф не так велик, гораздо более серьёзной проблемой может стать взыскание задолженности с собственников предприятия. Налоговая служба может привлечь руководителей к субсидиарной ответственности.

Ещё одной причиной исключения предприятия из ЕГРЮЛ может быть несвоевременное внесение изменений в сведения о предприятии в течение более полугода.

Последствия ликвидации ООО для его руководства и учредителей

После принудительной ликвидации ООО его участникам с долей более 50%, а также руководителю, в течение трёх лет запрещено: создавать новую компанию, быть руководителем любой компании и владеть долей участия в ООО, за исключением случаев, когда новая компания не имеет задолженности перед бюджетом.

Если доля в ликвидированной компании меньше 50%, то учредитель может зарегистрировать новую компанию без ограничений. Однако, важно учитывать, что если не была сдана необходимая отчётность, то это может привести к штрафам и образованию задолженности перед бюджетом, что может стать препятствием для открытия новой компании.

Остаётся спорным вопрос о том, могут ли участники после ликвидации одного юридического лица продолжать работать директорами в других компаниях.

Допустим, вы являетесь директором и единственным учредителем двух компаний. Одна из этих компаний была принудительно ликвидирована налоговой инспекцией. Предполагается, что вы сможете продолжать выполнять обязанности директора во втором предприятии, поскольку оно существовало до момента исключения первого предприятия из реестра. Но контролирующие органы думают иначе.

Министерство финансов России считает, что одной из мер по обеспечению достоверности информации в Едином государственном реестре юридических лиц является временное ограничение на создание новых компаний и участие в руководстве уже существующими компаниями. Это ограничение распространяется на людей, которые в прошлом вели себя недобросовестно, отказавшись от необходимых действий для закрытия своей компании в рамках процедур ликвидации или банкротства, предусмотренных законом. Умышленное уклонение от добровольной ликвидации может также означать уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами компании (Письмо Минфина №17-04-14/2/17 от 17.04.2020).

Судебной практики по данному вопросу не было.

Когда можно открыть ООО после ликвидации предыдущей компании

Получается, что после ликвидации учредителям и руководителю следует ждать три года, прежде чем регистрировать новое предприятие.

Ликвидация может занять много времени. Налоговым органам следует следовать определённой процедуре. Сначала они публикуют информацию о ликвидации компании в «Вестнике государственной регистрации», а затем ожидают возражений от кредиторов или участников ликвидируемой компании. На этом этапе компания может выразить несогласие с ликвидацией или принять определённые меры, чтобы затем без проблем зарегистрировать новое предприятие. Например, решением может стать изменение состава участников или руководства компании до начала процесса ликвидации. Доля может быть продана другому участнику, являющемуся нерезидентом Российской Федерации. После продажи своих долей участники смогут зарегистрировать новое предприятие до истечения трёхлетнего срока.

Остановить процесс ликвидации проще, чем пытаться оспорить исключение компании из единого государственного реестра в судебном порядке. Кроме того, как показывает практика, суды скептически относятся к аргументам о том, что руководство компании не знало о начале процедуры ликвидации и не могло вмешаться в процесс вовремя. Если процедура ликвидации была проведена в соответствии с законодательством, оспорить её в суде будет сложно.

Некоторые специалисты в таких случаях предлагают вариант обхода ограничений через организацию новой компании сторонним учредителем и продажу его доли учредителю ранее ликвидированной компании. Однако такой подход хорошо известен налоговым органам, и нет гарантии, что он окажется эффективным.

Важно понимать, что все изменения в Едином государственном реестре юридических лиц должны быть зарегистрированы в налоговой инспекции. Налоговые органы ведут учёт всех учредителей и директоров, а любые изменения в составе собственников компании будут ими зарегистрированы.

Способы регистрации нового бизнеса

Если закрытие старого бизнеса неизбежно, но при этом необходимо открыть новый, важно правильно пройти регистрацию ООО.

Во-первых, можно провести добровольную ликвидацию. Этот процесс может быть проще, чем кажется, если у компании нет долгов или серьёзных налоговых нарушений. Если же нарушения есть, рекомендуется провести аудиторскую проверку и устранить ошибки перед их обнаружением налоговой инспекцией. Важно помнить, что процесс добровольной ликвидации не предполагает обязательной налоговой проверки.

Во-вторых, вы можете провести реорганизацию компании путём присоединения или слияния. В обоих случаях старая компания ликвидируется. При слиянии создаётся новое ООО, которое становится правопреемником реорганизованных компаний. При присоединении компания, которую нужно присоединить, ликвидируется, а её права и обязанности переходят к компании, к которой происходит присоединение.

Третий вариант — банкротство. Этот способ подходит компаниям, которые не могут погасить свои долги в среднесрочной перспективе, или фирмам без свободных оборотных средств. Но важно помнить, что если руководитель виновен в образовании долгов, они могут быть взысканы с него в рамках субсидиарной ответственности. Также важно сохранить документы, подтверждающие долги, так как если их не передать конкурсному управляющему, с руководителя могут взыскать долги.

Если вы планируете снова начать бизнес, то лучше избегать принудительного закрытия ООО. Таким образом, вы не только избежите ограничений, но и сохраните свой статус руководителя другой существующей компании, которая была зарегистрирована до ликвидации.

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