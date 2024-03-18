Регистрация КФХ – это важный процесс для физических лиц, которые намерены осуществлять агробизнес в России. Процесс оформления такого хозяйства охватывает множество этапов, каждый из которых требует особого внимания и соблюдения всех необходимых формальностей.

В данной статье мы рассмотрим основные аспекты, касающиеся КФХ, и обсудим процесс, который должен пройти индивидуальный предприниматель для начала его работы.

КФХ – что это такое

Согласно № 74-ФЗ, крестьянское (фермерское) хозяйство определяется как форма деятельности, основанная на личном участии физических лиц в производстве сельскохозяйственной продукции.

Свойства КФХ включают следующие пункты:

Его можно оформить как ИП, так и юридическое лицо (с образованием компании). Эта работа, как правило, связана с сельскохозяйственной деятельностью, такой как животноводство, растениеводство, пчеловодство и т.д. У КФХ существует определённая иерархия – возглавляет его глава (он ответственен за все рабочие процессы). В состав такого хозяйства также может быть приглашено ограниченное число независимых сотрудников (до пяти). Доходы, полученные от работы КФХ, принадлежат всем владельцам бизнеса.

Регистрация ИП (главы бизнеса) для открытия КФХ

Для начала индивидуальный предприниматель должен получить официальный юридический статус. Для этого ему необходимо открыть ИП. Согласно НК, для этого нужно представить заполненную форму Р21001с указанием значения «1» в пункте 10, квитанцию об уплаченной госпошлине и паспорт (желательно). Если членов КФХ будет больше одного, тогда необходимо добавить соглашение о создании крестьянско-фермерского хозяйства.

Ранее при регистрации КФХ применялась специальная форма Р21002. Однако она использовалась исключительно для регистрации хозяйств, не имеющих статуса юридического лица.

Приказом ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ было отменено применение Р21002. В итоге в 2024 году регистрация КФХ может осуществляться по формам Р11001 (в качестве юрлица) или Р21001 (в качестве индивидуального предпринимателя).

Если вы являетесь иностранным лицом, к этому списку нужно добавить лист ВНЖ и документ, подтверждающий место регистрации.

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Скачать форму Р21001 для регистрации ИП

Как зарегистрировать КФХ

В соответствии с Федеральным законом №129, индивидуальный предприниматель обязан выполнить следующие действия:

Собрать необходимые документы. В него входят копия паспорта главы будущего КФХ и заполненные заявления по формам Р21001 (для ИП) и Р11001 (для ООО) . Кроме того, требуется подготовить письменное соглашение о создании хозяйства, подписанное всеми его будущими членами.

Оплатить государственную пошлину. После того как оплата произведена, необходимо представить отметку об этом в налоговую инспекцию.

Подать собранные документы в ИФНС. Сделать это можно несколькими способами: в общем порядке лично, через МФЦ, почтой или электронной почтой и т.д.

В течение трёх рабочих дней налоговая служба выносит решение о предоставлении вам юридического статуса.

Скачать соглашение о создании хозяйства

Получение всех документов на КФХ. После положительного ответа от ИФНС вам будут выданы свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРИП и свидетельство о постановке на учёт.

Что касается формы регистрации КФХ, вы можете оформить своё хозяйство в двух вариантах – как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо (организуя компанию).

Оформление фермерства как ИП

Сельскохозяйственная деятельность, осуществляемая физическим лицом в форме фермерского хозяйства, является видом индивидуального предпринимательства.

ИП обязан вести бухгалтерию, уплачивать налоги по месту своей регистрации и представлять налоговую декларацию.

Если вы планируете стать индивидуальным предпринимателем и открыть КФХ, вам необходимо пройти стандартную процедуру регистрации (подробнее смотрите в разделе «Регистрация ИП (главы бизнеса) для открытия КФХ»).

Оформление фермерства как компания

Сельскохозяйственная деятельность может быть организована в формате компании, что подразумевает статус юридического лица. При этом, в отличие от ИП, такая организация позволяет развернуть более крупномасштабное производство и иметь комплексную структуру управления.

Формирование фермерского хозяйства может быть осуществлено через различные юридические формы – акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответственностью (ООО), сельскохозяйственные кооперативы и прочие. Для получения детальной информации по выбору формы для организации бизнеса вы можете обратиться к нашему материалу.

Для того чтобы зарегистрировать КФХ в качестве юридического лица, вам потребуется подготовить следующую документацию:

Заполненную форму Р11001 (создание ООО).

Соглашение о создании хозяйства (подписанное всеми участниками КФХ).

Устав будущей ООО.

Квитанцию об оплате государственной пошлины.

Документы на юридический адрес (гарантийное письмо, согласие собственника, если ЮА будет оформлен на жилое помещение, и т.д.)

Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского фермерского хозяйства

Человек, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, может стать руководителем крестьянского (фермерского) хозяйства. В этой роли ИП будет заниматься управлением хозяйством, принимать решения о развитии агропромышленного производства, координировать работу персонала и управлять ресурсами. Кроме того, на его плечи ложится выполнение производственных планов.

Руководитель КФХ, по аналогии с другими бизнес-лидерами, обязан обеспечивать достижение установленных целей, соблюдение законов и стандартов качества выпускаемых товаров. Он должен также решать вопросы бухгалтерии и предоставлять отчёты в государственные учреждения.

Возглавлять крестьянское (фермерское) хозяйство можно как в качестве самостоятельного предпринимателя, так и в составе команды с другими участниками хозяйства.

Какую лучше выбрать систему налогообложения

При открытии КФХ важно подумать о системе налогообложения. Существует два оптимальных варианта – УСН и ЕСХН. Если же вы не выберете ни одну из них, автоматически поставят ОСНО.

УСН или ЕСХН: что лучше?

УСН ЕСХН Размер налога На УСН «Доходы» – 6%, на УСН «Доходы минус расходы» – 15: 6%. Отчётность Декларация сдаётся раз в год. Оплата всех налогов – раз в квартал. Декларация также сдаётся раз в год. Освобождение от уплаты налогов на имущество, НДС и НДФЛ. Особенности Есть внутренние ограничения (сотрудников меньше 130 человек + доходов менее 200 000 000 в год). Разрешается работать только в сельскохозяйственном секторе. Доля прибыли от сельхоз. работ составляет более 70% от всего дохода.

Из таблицы можно сделать вывод, что лучшим вариантом для государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, как КФХ, будет использование ЕСХН.

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