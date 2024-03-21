Блокировка продуктов КриптоПро компанией Apple

С последними обновлениями MacOS многие пользователи обнаружили проблему с запуском КриптоПро CSP, а также столкнулись с различными сложностями, препятствующими нормальной работе программы.

Выясним, почему с КриптоПро CSP на MacOS возникают проблемы, и расскажем, какие есть решения для данной ситуации.

Причины неработоспособности КриптоПро CSP на MacOS

Основные проблемы с КриптоПро CSP на MacOS связаны с новыми санкциями. В результате включения компании «Крипто-Про» в санкционный список Apple отозвала сертификат разработчика. Это привело к тому, что продукты «Крипто-Про» на MacOS после обновления операционной системы стали помечаться как небезопасные.

Из-за этого у пользователей MacOS возникла другая проблема — электронную подпись без криптопровайдера использовать не получается.

Как проявляются проблемы

Из-за того, что система безопасности ОС стала помечать продукты «Крипто-Про» как небезопасные, возник целый ряд проблем. Во-первых, невозможность запуска утилиты cptools — у пользователей появляется предупреждение о возможной опасности файла. При попытке обновить программу КриптоПро CSP возникает ошибка «Приложение невозможно открыть. Пожалуйста, удалите приложение».

Ещё отмечены частые сбои, приводящие к вылетам КриптоПро CSP, а также неработоспособность плагина для браузера. Все утилиты в каталоге /opt/cprocsp/bin/ помечены системой как повреждённые. Кроме того, возникают проблемы с запуском браузера Chromium-Gost.

Как устранить проблему

Разработчики КриптоПро CSP выпустили промежуточную версию 5.0.12998 для MacOS со встроенным плагином для браузера. Этот релиз доступен для загрузки на официальном веб-сайте компании.

Чтобы установить КриптоПро CSP после блокировки, следуйте этим инструкциям:

1. Убедитесь, что на вашем компьютере разрешена установка программного обеспечения от неизвестных разработчиков.

2. Скачайте промежуточную версию КриптоПро CSP.

3. Откройте папку или, в которую загрузили файл дистрибутива (по умолчанию это папка «Загрузки»), щёлкните правой кнопкой мыши на файле ru.cryptopro.csp-cades-5.0.12998.pkg и выберите «Открыть».

4. При появлении предупреждения о невозможности проверки разработчика нажмите «Открыть».

5. Далее нажмите «Разрешить», а если у вас уже установлена предыдущая версия КриптоПро, выберите «Продолжить».

6. Прочтите и примите Лицензионное соглашение.

7. В следующем окне ничего не меняйте, просто нажмите «Продолжить».

Начнётся процесс установки, и после его завершения рабочая версия КриптоПро CSP будет готова к использованию.

Если необходимо установить браузер Chromium-Gost:

1. Загрузите дистрибутив, соответствующий архитектуре вашего процессора (для процессоров Apple или Intel).

2. Извлеките содержимое архива и перетащите файл Chromium-Gost в папку «Программы».

3. Если у вас уже установлена более ранняя версия браузера, просто нажмите «Заменить».

4. Найдите раздел «Программы», щёлкните правой кнопкой мыши, удерживая клавишу Control, по названию программы Chromium-Gost и выберите «Открыть» (не отпуская клавишу Control).

5. В появившемся окне с предупреждением нажмите «Открыть», чтобы добавить Chromium-Gost в список исключений.

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