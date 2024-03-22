Добровольность и контроль: как управлять своими биометрическими данными

Рассказываем об основных типах биометрических данных, методах их использования для верификации личности и влиянии нового законодательства.

В настоящее время вопросы биометрии становятся все более актуальными. За несколько лет значительно расширилась сфера применения биометрии, возможности биометрических систем, а также претерпели изменения требования законодательства и подходы к обработке биометрических ПДн. Как следствие — множество вопросов как со стороны обработчиков, которым необходимо качественно перестроить свою деятельность с учётом нововведений, так и со стороны граждан, желающих контролировать этот процесс и быть уверенными в безопасности обработки своих биометрических данных.

Биометрические персональные данные — это сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных (ст. 11 152-ФЗ).

Виды биометрических данных

Среди наиболее распространённых видов биометрических данных можно выделить отпечаток пальца, изображение лица, структуру сетчатки глаза, рисунок вен и запись голоса.

Выделяют два основных вида биометрических данных:

Статические — постоянные особенности организма, не меняющиеся на протяжении жизни (отпечатки пальцев; узор радужки глаза; рисунок сетчатки; черты, термограмма, трёхмерная модель лица; расположение венозных сосудов; ДНК и т.д.).

Динамические — особенности организма, которые могут меняться в течение жизни из-за возраста, болезней или по иным причинам (голос, характерные жесты и иные поведенческие данные).

В зависимости от сферы применения и цели системы идентификации также выделяют:

криминалистическую биометрию (при расследовании преступлений);

биостатистическую (контроль и анализа состояния организма);

биометрию гаджетов (сканирование данных владельца для доступа к мобильным устройствам);

навигационную (голосовое управление при поиске информации);

финансовую (обработка платёжных и финансовых документов).

Методы верификации личности

Для верификации личности с использованием биометрических данных широко применяются методы, основанные на нейронных сетях. Нейросети сравнивают текущие фотографии, видео- или аудиозаписи с шаблонами в специальных базах данных, при этом обращают внимание на ключевые характеристики, такие как расположение уголков глаз, геометрия лица и тон голоса при аудиоидентификации.

Однако вместо сравнения самих записей, используются векторы (наборы чисел), которые кодируют уникальные характеристики. В таком же формате данные хранятся в базе, и нейросеть обрабатывает фотографию, видеозапись или аудиозапись для проверки их соответствия этим данным. Это повышает безопасность процесса, исключая возможность доступа к оригинальным данным. Нейросети обучают отличать живых людей от редактированных или фальсифицированных изображений и аудиозаписей, включая дипфейки.

Кроме того, нейросети могут использовать информацию из государственных баз данных, например, паспортные данные, чтобы дополнительно подтвердить личность. В России стандартно допускается неверное распознавание только в одном случае из 10 миллионов, что говорит о высокой точности и эффективности таких систем.

С 1 июня 2023 вступили в силу положения 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», определившие, кому можно собирать биометрические данные, как они должны храниться и кому можно их передавать.

Кратко об основных положениях 572-ФЗ и организации работы операторов с учётом новых требований мы ранее говорили в статье Биометрия в СКУД: актуальные вопросы.

Обработка биометрии в ЕБС

Далее остановимся подробнее на тех нововведениях, которые касаются прав граждан при обработке биометрии в ЕБС.

В соответствии с 572-ФЗ хранение и обработка биометрии граждан осуществляется только в Единой биометрической системе (ЕБС). ЕБС была создана по инициативе Центрального банка и Минцифры РФ в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Оператором системы назначен Центр биометрических технологий, созданный специально в 2022 году. Этот центр занимается сбором, хранением, обработкой и проверкой биометрических персональных данных.

Платформа ЕБС обеспечивает возможность идентификации человека либо лично, либо дистанционно с использованием его лица и голоса.

Основная цель внедрения ЕБС заключается в обеспечении более удобного доступа к услугам, которые требуют надёжной проверки личности, например, банковским сервисам.

Организации могут получить информацию о биометрических данных от клиента только при его письменном согласии и исключительно для чётко определённых целей. Для формирования основных видов согласий удобно воспользоваться шаблонами в сервисе 152DOC.

Принудительный сбор биометрических данных запрещён. Прохождение процедуры авторизации с применением биометрических данных является правом, а не обязанностью.

Отметим, что в сфере финансов биометрические технологии (как правило, с использованием отпечатков пальца, голоса, сканирования лица) получают широкое применение. С их использованием осуществляются, в частности:

идентификация и аутентификация пользователя;

проведение и подтверждение транзакций;

переводы на счета и карты физических лиц (например, через голосового помощника);

снятие ограничений с операций по карте или счёту с использованием голосовой биометрии;

оформление банковских продуктов.

Типы биометрии

В ЕБС используются три типа биометрии.

Тип биометрии Способ регистрации Возможные услуги Подтверждённая В центрах обслуживания Услуги, требующие удостоверения личности по паспорту (оформление кредита, открытие банковского счёта и т.д.) + услуги стандартной и упрощённой биометрии Стандартная В приложении «Госуслуги Биометрия» при наличии подтверждённой учётной записи, загранпаспорта нового образца и телефона с NFC Например, оформить карту болельщика без посещения МФЦ, дистанционно заключить договор мобильной связи, оплатить товары и услуги стоимостью до 5000 р. + услуги упрощённой биометрии Упрощённая В приложении «Госуслуги Биометрия» без загранпаспорта Например, оплатить товары и услуги до 2500р., проезд в общественном транспорте

Стандартную и упрощённую биометрию обязаны передать в ЕБС организации, в которых гражданин раньше сдавал биометрические данные. Доступ к ЕБС получают только уполномоченные и аккредитованные компании, соответствующие требованиям 572-ФЗ.

Права граждан на управление биометрическими данными

Одно из главнейших нововведений закона о биометрии — наделение граждан правом управления своими биометрическими данными на протяжении всего процесса из обработки от сбора до удаления. Выделим ключевые точки такого управления.

Регистрация . Решение о сдаче биометрии принимается гражданами добровольно. Зарегистрировать биометрию (а также обновить её или отказаться от её использования) можно с использованием приложения «Госуслуги Биометрия», в МФЦ, центрах обслуживания, прошедших аккредитацию.

Согласие . Для обработки биометрии необходимо согласие (за исключением установленных случаев) и уведомление субъекта о передаче данных в ЕБС. С 1 января 2024 года физическое лицо может управлять таким согласием на ПГУ (Портал Госуслуг). Компания не вправе отказать в предоставлении услуг при отказе дать согласие на обработку биометрических ПДн.

Проверка . Проверить статус биометрии, срок действия и место регистрации можно через ПГУ (раздел Профиль—Биометрия), в личном кабинете ЕБС, в приложении «Госуслуги Биометрия».

Удаление. Удалить биометрию можно через ПГУ, нажав соответствующую кнопку в разделе «Биометрия». Также можно обратиться в банк, в котором вы её оформляли (в основном такой функционал реализован и в мобильных приложениях банков). Подать заявление на отказ от использования биометрии можно в МФЦ.

Вопрос о том, нужно ли отказываться от биометрии, каждый решает сам исходя из собственного видения ситуации, представлений о надёжности использования биометрических технологий и их безопасности, а также желания облегчить процесс получения государственных и других услуг.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8K7Kv2