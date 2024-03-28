Регистрация устава ООО

Подготовка устава ООО — это один из ключевых этапов в процессе создания вашей компании. Без этого документа общество с ограниченной ответственностью не сможет пройти регистрацию в ФНС и начать коммерческую деятельность. Разберёмся, как составить устав ООО.

Зачем нужен устав

Устав — это учредительный документ обществ с ограниченной ответственностью. Он содержит правовые основания для деятельности компании. В документе указываются права и обязанности членов общества, процедура решения вопросов, связанных с работой компании, и правила выхода участников из ООО.

Федеральная налоговая служба вносит в ЕГРЮЛ только те общества, которые при подаче заявления о регистрации представили свой устав или сообщили, что будут использовать типовой устав. Поэтому подготовка учредительного документа перед государственной регистрацией компании обязательна.

Создание устава ООО

Требования к уставу ООО описаны в статье 12 закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Организация может выбрать один из двух видов документа:

типовой устав, форму которого подготовили законодатели;

нетиповой или индивидуальный устав, который члены общества подготовят самостоятельно.

Рассмотрим подробнее различия между двумя вариантами уставов.

Типовой устав

Типовые уставы — это короткие и простые учредительные документы, подготовленные Министерством экономического развития. Это не пример и не шаблон, а настоящий документ, который могут использовать начинающие предприниматели. В типовых уставах не указывается название ООО, его адрес, размер уставного капитала и другие данные о конкретной компании. Поэтому такие документы подходят любой компании.

При создании ООО основатели общества могут выбрать один из 36 вариантов типового устава. Для этого можно использовать сервис «Выбор стандартного устава» на сайте налоговой службы. Учредителям необходимо ответить на несколько вопросов: будет ли у участников ООО право выхода из общества, могут ли участники продать свои доли третьим лицам или оставить их в наследство, кто станет исполнительным органом компании. На основании этих ответов система подберёт подходящий вариант учредительного документа. Участники ООО могут сразу скачать устав и начать его использовать.

В типовой устав нельзя вносить изменения. Если участники хотят дополнить учредительный документ, им нужно самостоятельно создать индивидуальный устав.

Индивидуальный устав

При желании основатели ООО могут составить устав самостоятельно или с помощью своего юриста. В документе необходимо указать:

полное и сокращённое наименование ООО;

адрес организации;

сведения о составе органов общества (общего собрания участников ООО и совета директоров) и о вопросах, которые эти органы могут решать;

размер уставного капитала;

сведения о правах и обязанностях участников компании;

процедуру выхода участников из ООО (если выход разрешён);

процедуру передачи доли участника в уставном капитале общества другому лицу;

правила хранения документов ООО;

информацию о том, как компания предоставляет данные участникам общества и другим лицам.

Основатели могут добавить в устав и другие данные: например, указать имя генерального директора компании. Но если информация в уставе прекратит соответствовать действительности, основателям потребуется обновить документ и зарегистрировать эти изменения в ФНС.

Устав ООО с одним и несколькими учредителями: различия

При выборе типового устава указывать количество учредителей ООО в документе не нужно. Но если учредители решили написать индивидуальный устав, этот факт может быть отражён.

В случае если в компании только один учредитель, в уставе можно подчеркнуть, что все решения по вопросам деятельности ООО принимаются единолично. Если у общества несколько учредителей, в документе должны быть описаны принципы руководства компанией и состав общего собрания участников.

Регистрация нового устава ООО при открытии компании

Решение о выборе и регистрации устава ООО принимается на общем собрании участников. Документ должен быть заранее подготовлен учредителями. На собрании проводится голосование по вопросу о принятии устава. Результат голосования вносится в протокол заседания. Если у компании только один учредитель, он должен зафиксировать выбор устава в письменном решении единственного участника.

Регистрация устава происходит одновременно с регистрацией самого ООО в налоговой службе. Для регистрации предоставляются следующие документы:

протокол собрания учредителей или решение единственного учредителя общества;

устав компании в одном экземпляре. Если участники решили использовать типовой устав, подавать документ не нужно: достаточно указать его номер в заявлении на регистрацию ООО;

заявление о регистрации по форме № Р11001;

квитанция об уплате госпошлины в размере 4 тысяч рублей — для тех, кто подаёт документы в бумажном виде;

подтверждение достоверности адреса ООО: договор аренды помещения или гарантийное письмо от собственника (рекомендуется);

согласие жильцов на регистрацию общества в помещении, если офис ООО находится в квартире;

уведомление о переходе на специальный режим налогового обложения (при необходимости).

Новое юридическое лицо может не платить государственную пошлину, если подаст документы онлайн. Сделать это можно с помощью сервиса «Регистрация бизнеса». Мы поможем заполнить заявление о регистрации ООО, подготовить устав компании и отправить документы в налоговую.

Как внести изменения в устав ООО

В случае если информация, указанная в уставе, перестала быть актуальной (например, изменился адрес компании), в документ следует внести соответствующие изменения. Участники могут вносить правки только в индивидуальные уставы ООО. Если же выбран типовой устав, менять его нельзя.

Чтобы внести изменения в устав общества, необходимо:

Назначить заседание учредителей ООО, провести голосование по вопросу об исправлении устава и внести результат голосования в протокол. За внесение изменений в учредительный документ должны проголосовать не менее 2/3 участников общества. Если в ООО только один участник, ему потребуется подготовить письменное решение об изменении устава. Подготовить новую редакцию устава или лист изменений к нему. Обычно новую редакцию устава составляют, если в документы нужно внести большое количество правок. Собрать документы для регистрации изменений в ФНС. Нужно подготовить протокол общего собрания (или решение единственного участника), новую редакцию устава и заявление по форме № Р13014. Уплатить госпошлину в размере 800 рублей, если учредители подают документы в бумажном виде. Квитанцию об уплате пошлины также необходимо предоставить в ФНС. Передать документы в налоговую: принести бумаги в отделение ФНС лично, отправить их почтой или зарегистрировать изменения онлайн. Отправить в налоговую электронные документы можно с помощью сервиса «Внесение изменений».

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