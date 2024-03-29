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Госпошлина за официальную регистрацию юридического лица

В данном тексте мы рассмотрим основные аспекты внесения госпошлины за официальную регистрацию ООО, способы её расчёта и уплаты, а также другие важные моменты, которые стоит учитывать при оформлении документов на создание компании.
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Госпошлина за официальную регистрацию юридического лица
Иллюстрация: Астрал

Госпошлина за официальное регистрирование юридического лица является основным расходом, который предстоит покрыть начинающему бизнесмену при запуске своего предприятия. Размер этой платы устанавливается Федеральной налоговой службой (ФНС) в процессе оформления необходимых документов для создания ЮЛ.

Этот платёж обеспечивает государственные гарантии по финансированию и обслуживанию процедуры регистрации организаций. В этой статье мы рассмотрим ключевые моменты, которые касаются оплаты госпошлины за официальное регистрирование ООО, подходы к её расчёту и уплате, а также другие важные вопросы, нужные для учёта при представлении документов для учреждения компании.

Из чего складывается пошлина

Госпошлина за регистрацию ООО представляет собой оплату государственной услуги по оформлению нового юридического лица. Сумма, взимаемая в соответствии с пунктом 333.33 Налогового кодекса, включает следующие административные работы:

  • Обработка и проверка принимаемых документов.

  • Формирование реестров.

  • Выдача удостоверений о регистрации.

  • Оплата юридической экспертизы документов.

  • Занесение в реестр устава и других учредительных документов.

  • Присвоение компании ИНН и ОГРН.

  • Выдача свидетельства о регистрации.

Данная оплата обязательна для полного оформления ООО и признания его официальным юридическим лицом.

образец заполненной квитанции об оплате госпошлины

Размер и правила госпошлины 

В 2024 году при подаче документов на регистрацию ООО самому или через почту размер госпошлины составляет 4 000 рублей. Оплатить её вы можете четырьмя способами: с помощью официального сайта ФНС, терминала в налоговой, через мобильное приложение и наличных в банке.

Внести деньги по госпошлине нужно до подачи документов.

Самым распространённым способом считается оплата госпошлины через сайт ФНС. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

1.Зайти на официальный сайт ФНС и согласиться на обработку персональных данных.

2.Затем ввести все данные по госпошлине и нажать «Далее».

3.В открывшемся окне вам необходимо написать адрес ЮЛ и личные сведения (ФИО и ИНН).

4.Затем будет предложено оплатить госпошлину тремя способами – с помощью карты, через кредитную организацию и сформировать квитанцию. Если вы выберите первый и второй варианты, далее необходимо ввести данные карты и выбрать банк.

5.В случае выбора печати квитанции вам необходимо нажать «Сформировать платёжный документ» в формате PDF.

6.После этого необходимо распечатать её и оплатить сумму в банке. Далее нужно приложить квитанцию и чек об оплате к остальным документам на регистрацию ООО (№ 129-ФЗ) и отнести в ИФНС.

Когда госпошлина может не взиматься налоговой при регистрации ООО

Если вы подаёте документы электронно, появляется возможность сэкономить и не платить госпошлину. Существует три таких способа подать документы:

  1. Использовать официальный сайт налоговой. 

  2. Отправить всё через Госуслуги.

  3. Обратиться к нотариусу. Более подробно об этом варианте вы можете узнать из нашего материала.

Чтобы подать документы электронно, необходимо приобрести УКЭП. УЦ «Калуга Астрал» входит в перечень аккредитованных удостоверяющих центров и имеет все необходимые лицензии для выпуска УКЭП — Астрал Подпись и 1С-ЭТП. Квалифицированные сертификаты придают цифровым документам юридическую значимость и позволяют подписывать любую документацию.

Когда деньги можно вернуть за госпошлину

По ст. 333.40 НК деньги можно вернуть по двум обстоятельствам. Первая – если вы переплатили за государственную регистрацию юридического лица (например, когда учредителей несколько и каждый из них заплатил полную сумму). Однако госпошлина должна быть поделена равно между всеми учредителями. 

Вторая возможность вернуть деньги — если вы уже оплатили, но затем решили не создавать свою компанию. Здесь важно отметить, что, если документы на регистрацию ООО уже были поданы, возврат не предусмотрен. Но если они ещё не подавались, процесс можно прервать.

Частые вопросы

Нужна ли квитанция об оплате госпошлины при регистрации ООО

На 2024 год квитанция госпошлины за регистрацию юридического лица обязательна, только если в будущей компании будет несколько учредителей. В остальных случаях представление квитанции необязательно. 

Кто должен вносить средства за пошлину при регистрации ООО

Согласно ст. 333.17 НК, госпошлина оплачивается учредителями ООО. Если их несколько, то сумма делится на всех поровну. Что касается самого процесса оплаты, каждый учредитель должен оплатить свою часть госпошлины. При этом некоторые отделения ФНС принимают единый платёж от всех.

Куда платить государственную пошлину за регистрацию юридического лица

Платёж по оплате госпошлины для регистрации ООО должен быть выполнен непосредственно на банковские реквизиты регистрирующей ИФНС. Вы можете узнать их в инспекции или по телефону горячей линии налоговой. 

Подведём итоги

Регистрация юридического лица включает в себя уплату госпошлины, являющейся обязательным платежом, который обеспечивает финансовую поддержку государственных услуг по регистрации компаний.

В 2024 году взимаемая сумма за оформление ООО покрывает расходы ФНС на обработку данных, создание реестров, проведение юридических экспертиз и т.д. Согласно законодательству РФ, размер госпошлины составляет 4 000 рублей, которые должен выплатить учредитель или разделить поровну между всеми учредителями, если их несколько.

Отметим, что существует возможность избежать оплаты денег. Для этого все документы должны быть поданы в электронном виде через официальный сайт ФНС, его мобильное приложение или через нотариуса.

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