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Регистрация ИП

Госпошлина за регистрацию в качестве ИП

При регистрации бизнеса в ФНС необходимо уплатить государственную пошлину. Сколько составляет госпошлина за регистрацию в качестве ИП и как открыть своё дело без неё?
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Госпошлина за регистрацию в качестве ИП
Иллюстрация: Астрал

Размер госпошлины и способы её уплаты

В 2024 году размер пошлины для индивидуальных предпринимателей составляет 800 рублей. Платёж следует произвести до подачи заявления о регистрации. После этого необходимо прикрепить платёжную квитанцию к документам и передать её в налоговую службу через Почту России или при личном посещении регистрирующего отделения или обращении к нотариусу.

При отсрочке проведения процедуры регистрации бизнеса после уплаты госпошлины не потребуется повторная оплата. Главное – иметь на руках квитанцию.

Давайте рассмотрим варианты оплаты государственного взноса более подробно. 

В банковском отделении

Во-первых, возможно совершить оплату за регистрацию ИП в банковском отделении как наличными, так и с помощью банковской карты. Рекомендуется заранее подготовить необходимые реквизиты, которые можно найти на сайте налоговой службы.

Через платёжные терминалы

Во-вторых, можно воспользоваться услугами платёжных терминалов. Для этого необходимо заранее подготовить реквизиты ФНС или узнать код регистрирующего отделения налоговой службы, чтобы быстро найти его в терминале и произвести оплату.

На сайте ФНС

В регистрирующих отделениях налоговой службы расположены терминалы для внесения государственной пошлины. Специальный сервис «Уплата госпошлины» на сайте ФНС предоставляет возможность онлайн-оплаты без посещения банка или отделения налоговой. 

Чтобы оплатить её онлайн, необходимо заполнить форму «Вид и сумма платежа». 

Следующий шаг – указать адрес регистрации будущего ИП, своё ФИО, ИНН и нажав «Далее».

Затем следует перейти к оплате. По запросу система сформирует платёжный документ, который можно оплатить онлайн, выбрав банк и указав ИНН. Если ИНН не указан, оплата будет доступна только наличными.

Регистрация ИП без уплаты госпошлины

Зарегистрировать ИП без внесения государственной пошлины возможно на сайте налоговой службы или через специализированные электронные сервисы. Для этого требуется наличие квалифицированной электронной подписи и заполнение соответствующего заявления. Налоговая служба может отклонить регистрацию предпринимателя в случае выявления ошибок в документах.

Сервис «Астрал Софт» «Регистрация бизнеса» содержит все необходимые бланки для регистрации и позволяет также подать заявление о выбранном режиме налогообложения без уплаты государственной пошлины. Кроме того, после завершения процедуры регистрации сервис автоматически отправляет уведомление.

Также без оплаты государственной пошлины зарегистрировать бизнес можно в МФЦ. В статье «Регистрация ИП через МФЦ» детально описана процедура такой регистрации.

Кроме того, за регистрацией ИП без пошлины можно обратиться к нотариусу, но в данном случае необходимо будет оплатить услуги специалиста, что может превысить размер государственного сбора.

Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию ИП и реквизиты для оплаты

Платёжный документ с реквизитами можно сформировать на сайте налоговой службы. В документе указан размер госпошлины, адрес регистрации и данные заявителя, а также реквизиты получателя и назначение платежа.  С распечатанной квитанцией можно оплатить сумму государственного сбора в банке.

Важно сохранить платёжную квитанцию, чтобы иметь возможность вернуть деньги, если вы передумаете открывать бизнес. 

Информация! Данные обо всех уплаченных сборах хранятся в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей. 

Повторная оплата пошлины при отказе ФНС в открытии ИП

Отказ ФНС в открытии ИП возможен, если потенциальный предприниматель заполнил заявление о регистрации неправильно или не предоставит все необходимые документы. В случае отказа предприниматель получит уведомление с указанием причины. Чтобы обратиться в ФНС за регистрацией повторно, достаточно устранить недочёты, предоставив все нужные документы и правильно заполненное заявление.

Подробно требования ФНС к заявлению и документа для регистрации бизнеса описаны в нашей статье «Документы для регистрации ИП».

Если будущий предприниматель получил отказ, ему предоставляется 3 месяца на подачу заявления повторно без дополнительной оплаты государственной пошлины. Однако, если сроки будут пропущены, потребуется оплатить пошлину повторно.

Популярные вопросы о государственной пошлине

Можно ли вернуть госпошлину

Вернуть сумму уплаченной государственной пошлины можно в случае, если вы не собираетесь использовать предоставленную услугу, например, передумали открывать свой бизнес или случайно перевели большую сумму, чем требуется. Если заявление на открытие ИП уже подано, возврат госпошлины невозможен, поскольку услуга по обработке вашего заявления и документов будет выполнена, даже если ФНС откажет вам в регистрации.

Что произойдёт с пошлиной, если ФНС откажет в регистрации ИП

Если налоговая служба отклонит ваше заявление, у вас есть три месяца на повторную подачу документов. В этот период уплаченный государственный сбор считается действительным. В случае превышения трёхмесячного срока для повторной регистрации придётся внести новый платёж.

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