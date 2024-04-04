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Реестр МСП

Реестр МСП – что это такое и для чего он нужен

В данной статье рассмотрим, что представляет из себя Реестр организаций малого и среднего бизнеса, какую пользу он приносит предпринимателям и какие возможности открывает для малого и среднего бизнеса.
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Реестр МСП – что это такое и для чего он нужен
Иллюстрация: Астрал

Единый Реестр участников малого и среднего бизнеса является официальным перечнем компаний определённого объёма и статуса, утверждённых государством. Его основная миссия заключается в поддержке и стимулировании развития малого бизнеса, упрощении связей с государственными учреждениями, а также в укреплении его позиций и конкурентоспособности на рыночной арене.

В этой статье мы обсудим суть Реестра малых и средних предприятий, его выгоду для бизнесменов, а также преимущества и возможности, которые этот инструмент предоставляет для экономики.

Какие сведения хранятся в Реестре МСП

Информация о предприятиях малого и среднего бизнеса хранится в соответствии с законодательством в реестре. Они подаются с помощью ФНС и других ведомств, куда компании отправляют отчётность. Согласно Федеральному закону № 209, базовые данные содержат:

  1. Название компании или ФИО индивидуального предпринимателя (ИП).

  2. Категорию бизнеса – микро-, малое или среднее предприятие.

  3. Внутренние данные для Реестра малого и среднего предпринимательства, включая ИНН, юридический адрес, код ОКВЭД, и количество сотрудников.

  4. Сферу деятельности и информацию о товарах, которые производит организация.

  5. Регистрационные данные (сроки внесения информации, является ли субъект только созданным юрлицом или вновь зарегистрированным ИП).

  6. Наличие государственных контрактов и полученных лицензий.

  7. Сведения о производстве инновационной и высокотехнологичной продукции.

Чтобы представить эти данные в налоговую, нужно зарегистрироваться в ФНС и подать отчётность. Для этого требуется собрать пакет документов (форму Р21001, квитанцию об уплате государственной пошлины и паспорт). Всё это можно осуществить через службу налогов, МФЦ, почту или электронно.

Для экономии времени рекомендуем воспользоваться услугой Регистрация бизнеса онлайн. Решение позволяет быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию.

Для чего нужен реестр МСП

Реестр МСП играет ключевую роль в продвижении и укреплении малого и среднего бизнеса в стране. Его основные задачи и цели включают следующее:

  1. Облегчение процесса регистрации и категоризации. Реестр МСП способствует классификации компаний, которые входят в сектор малого и среднего бизнеса, исходя из установленных критериев (число работников, величина доходов, активы и другие показатели).

  2. Обеспечение доступа к мерам государственной поддержки и преференциям. Организации, включённые в реестр МСП, могут воспользоваться разнообразными мерами поддержки государства, в числе которых субсидии, льготное кредитование и другие меры, способствующие их росту и укреплению конкурентных позиций.

  3. Увеличение прозрачности и статистического учёта. Реестр МСП позволяет собирать и анализировать сведения о малых и средних предприятиях. Это помогает точнее вести статистику и усовершенствовать аналитические методы в сфере малого и среднего бизнеса.

  4. Содействие гармоничному развитию бизнес-сообщества. Реестр МСП помогает обеспечивать надёжную основу для развития бизнес-сообщества, представляя информацию о предприятиях, их специфике работы и потребностях.

Кто относится к субъектам МСП

Субъектами Реестра малых и средних предприятий могут быть различные организации, которые соответствуют определённым критериям, установленным законодательством (№ 209-ФЗ). 

Выделяют несколько организационных форм предприятий, которые относятся к МСП:

Что касается размера организаций, выделяют три вида компаний – микро, малые и средние предприятия. Им соответствуют определённые характеристики.

Микропредприятие

Малое предприятие 

Среднее предприятие

Уровень дохода

До 120 000 000 рублей 

До 800 000 000 рублей

До 2 000 000 000 рублей

Количество сотрудников

До 15 человек

До 100 человек

До 250 человек

Более подробно об основных критериях МСП вы можете узнать из нашего материала.

Какие документы нужны для реестра

Реестр МСП формируется в автоматическом режиме с использованием информации, предоставленной налоговыми органами. Указанные данные включают в себя общую информацию, ежегодные отчёты и прочее. Важный вклад в создание Реестра МСП вносят организации ЕГРИП и ЕГРЮЛ, откуда также поступает необходимая информация. 

Обновление данных по предприятиям производится автоматически. Обычно эта процедура осуществляется 10 числа каждого месяца, следующего за периодом предоставления информации в ФНС.

За что исключают из реестра МСП

Процесс автоматического удаления также имеет место. Возможны три основные причины исключения бизнеса из Реестра МСП:

  1. Компания теряет статус микро-, малого или среднего предприятия, так как больше не отвечает соответствующим критериям.

  2. Предприятие не укладывается в установленные сроки предоставления отчётности и не подаёт необходимые документы в регулирующие организации.

  3. Деятельность бизнеса была прекращена.

Чтобы сдать все отчётные документы вовремя, ГК «Астрал» предлагает клиентам использовать «Астрал Отчёт 5.0». Это облачный сервис для сдачи отчётности из любого места без привязки к компьютеру.

Как узнать, есть ли ваш бизнес в реестре МСП, и как получить выписку

Чтобы найти компанию в Реестре МСП, необходимо выполнить несколько шагов. 

1. Зайти на официальный сайт Федеральной Налоговой Службы и нажать кнопку «Поиск». У вас появится окно «Искать».

2.Затем необходимо вписать ИНН, название организации или ФИО индивидуального предпринимателя. После ввода данных необходимо нажать «Поиск».

3.Например, мы хотим найти организацию «Калуга Астрал». С помощью поиска мы получили следующие данные.

Необходимо выбрать нужную компанию, щёлкнув на неё. В формате PDF у вас будет скачана выписка, которая выглядит так.

пример выписки из реестра АО «Калуга Астрал»

Плюсы нахождения в реестре

Запись компании в Реестре МСП приносит различные преимущества и выгоды для её бизнеса. Вот несколько из них:

  1. Привлекательность для инвесторов и деловых партнёров. Статус МСП для многих инвесторов и бизнес-партнёров свидетельствует о динамичности и перспективности компании, её потенциале, а также надёжности.

  2. Привилегии в финансовых и налоговых вопросах. Компании, зарегистрированные в реестре МСП, могут получать различные финансовые и налоговые преимущества. Например, они могут уплачивать сниженные страховые взносы (сначала 30% от выплат работнику, а затем - 15%), получать льготные кредиты и дополнительные гранты для отдельных видов деятельности, таких как сельскохозяйственные работы.

  3. Поддержка от государства. Российское правительство активно поддерживает малый и средний бизнес, предлагая различные программы содействия для компаний, входящих в реестр. Это может быть снижение платежей или обучения в региональных центрах Корпорации МСП.

  4. Возможность арендовать государственное имущество по сниженным ставкам также доступна для участников реестра МСП. Это позволяет деловым людям временно использовать здания, коммерческие помещения, оборудование, грузовики и т.д.

  5. Повышение репутации. Участие в Реестре МСП может повысить авторитет компании и её узнаваемость на рынке. Это помогает привлекать клиентов, партнёров и сотрудников.

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