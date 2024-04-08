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Регистрация ООО

Может ли ООО стать учредителем нового ООО

В статье мы разберём, каким образом ООО создаёт новое ООО, и кто может стать учредителем в этом случае, как проходит регистрация новой компании и чем отличаются дочернее и зависимое общества.
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Может ли ООО стать учредителем нового ООО
Иллюстрация: Астрал

Кто может быть учредителем, если ООО создаёт новое ООО

Согласно с Федеральным законом №14 от 08.02.1998, возможными учредителями организации с ограниченной ответственностью могут быть физические лица, юридические лица, а также физические лица с иностранным гражданством.

Иностранные компании также могут быть учредителями новых обществ с ограниченной ответственностью. Поэтому ответ на вопрос о том, может ли ООО может стать учредителем другого ООО, становится очевидным. В соответствии с законом, учредители ООО не могут быть военнослужащими, госслужащими, судьями, сотрудниками МВД, органами местного самоуправления и государственными органами. Также иное хозяйственное общество не может быть учредителем, если состоит из одного лица.

Создание ООО другим обществом

Открытое уже существующим ООО новое общество относительно него может стать дочерним и зависимым. Сначала рассмотрим оба эти понятия, а затем разберёмся в разнице между ними.

Дочернее общество

Дочернее общество считается таковым, когда оно выступает юридически независимым, но его контрольный пакет акций или уставной капитал принадлежит основному ООО. При этом материнская компания несёт ответственность за дочернюю, оставляя себе право контрольных и управленческих функций. Дочернее общество не отвечает за долги основного ООО.

Зависимое общество

Если один из создателей общества контролирует более 20% уставного капитала, такие ООО считаются зависимыми. При этом оно считается юридически независимым, хоть и подчиняется контролирующему ООО.

В чём отличие зависимого общества от дочернего

Хотя эти термины кажутся близкими по смыслу, для ООО они имеют различные юридические значения. Дочернее общество зависит от основного из-за преобладания уставного капитала, но при этом основное ООО имеет право принимать управленческие решения, влиять на корпоративную структуру и порядок заключения сделок. Как уже упоминалось выше, основное ООО несёт ответственность за долги своего дочернего общества.

Регистрационная процедура для зависимых компаний отличается от дочерних ООО. Важнейшей обязанностью компании, которая владеет 20% уставного капитала, является публикация уведомления о приобретении такой доли уставного капитала другой компанией. Зависимое общество несёт долговые обязательства.

Информация! Дочернее общество может стать зависимым, если участник другого ООО владеет 20% уставного капитала и контролирует его решения.

Регистрационная процедура

Для регистрации учреждаемого общества строгих правил нет. Основные этапы этой процедуры включают принятие определённого решения и подачу соответствующего заявления в ФНС. 

Кто принимает решение об учреждении

Решение о создании нового ООО принимается путём голосования на общем собрании участников, если у компании-учредителя их несколько. В случае если учредителем выступает одно лицо, то решение о создании нового общества принимает руководитель компании самостоятельно.

На собрании участники, представляющие различные компании, обсуждают организационные вопросы, например, устав, назначение руководителя, юридический адрес будущей организации.

Кто подаёт заявление по форме Р11001

В Федеральную налоговую службу заявление от компании-учредителя подаётся по форме Р11001, заполненной в соответствии с правилами, указанными в приказе ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Заявление Р11001 имеет несколько страниц, где содержится информация о наименовании регистрируемой организации, её юридическом и электронном адресах, сведения об уставном капитале и номере устава при его наличии. Документ подаётся от имени руководителя компании-учредителя или уполномоченного лица, действующего по доверенности.

  • В бланке формы Р11001 необходимо указать данные о руководителе нового ООО, включая его дату рождения, адрес электронной почты, ИНН, паспортные данные, номер телефона. 

  • Данные о корпоративном договоре и видах экономической деятельности необходимо предоставить в Листе И заявления. 

  • Сведения об учредителях и заявителях заполняются в форме Р11001 в соответствии с их числом. 

  • Руководитель организации является заявителем и указывает свои данные в Листе А.

Для регистрации нового юридического лица необходимо представить заявление через МФЦ, нотариуса или лично. В этом случае обязательно уплатить государственную пошлину в размере 4 000 рублей. Возможность подать заявление онлайн освобождает от необходимости уплаты госпошлины.

ФНС проводит проверку заявления в течение 3-5 рабочих дней после подачи. Если нет оснований для отказа, информация о новом юридическом лице будет внесена в ЕГРЮЛ.

В случае ошибок в форме Р11001, ФНС вправе отказать в регистрации компании. 

Зарегистрировать новую компанию без ошибок и уплаты госпошлины можно с помощью сервиса «Регистрация бизнеса» . В нём представлены все необходимые документы для открытия новой компании.

Есть ли риски для взаимозависимых компаний

Компании, которые взаимозависимы друг от друга, имеют определённые риски в своей деятельности. Их связывают учредители, директора и уставный капитал, что может привлечь внимание налоговой инспекции из-за их взаимодействия. Особенно это актуально, если руководители основной и дочерней компании имеют семейные связи. Чтобы избежать подозрений в уклонении от уплаты налогов, взаимодействие между такими организациями должно осуществляться на основе рыночных принципов, то есть предоставление услуг или продажа товаров друг другу не должны оцениваться ниже средней стоимости на рынке.

Есть ли риск для массовых учредителей и дробления бизнеса

Есть ли риск для предпринимателя, на которого оформлено более 10 юридических лиц?  Федеральный закон №14-ФЗ не предусматривает строгих ограничений по количеству юрлиц, которые может зарегистрировать один предприниматель. Но в случае если юридическое лицо регистрирует не первое юридическое, может вызвать вопросы у налоговой службы.

Для того чтобы избежать подозрений со стороны налоговой службы в отношении деятельности юридических лиц, необходимо, чтобы компании, основанные одной организацией, занимались различными видами бизнеса. Это поможет избежать ситуаций, когда у новых компаний возникают подозрения в фиктивности бизнеса или умышленном дроблении бизнеса с целью уменьшения налогов. Особенно важно избегать ситуаций, когда новые компании занимаются тем же видом деятельности, что и основное предприятие.

Краткий итог

Возможно ли, для  ООО стать учредителем другого ООО? Да, это возможно, так как корпорация имеет право учредить дополнительное юридическое лицо, которое будет считаться зависимым или дочерним по отношению к нему.

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