Как запустить онлайн-бизнес

Подробно рассмотрим процесс организации онлайн-бизнеса с нуля и расскажем, как зарабатывать на продаже товаров и услуг через интернет.

Какой бизнес бывает в интернете

Существует несколько вариантов ведения бизнеса в интернете. Самыми распространёнными являются те, что связаны с продажей своих товаров и услуг. Площадкой для реализации продукции может стать собственный интернет-магазин, маркетплейс (например, Wildberries, Ozon) или социальные сети (такие, как ВКонтакте).

А для тех, кто ещё не решил, какой продукт или услугу продавать, может быть интересен сетевой или партнёрский маркетинг. Это формы бизнеса, которые основаны на продвижении и продаже товаров других производителей за определённый процент. Партнёрским маркетингом можно заниматься, предлагая товар знакомым или размещая на своих площадках партнёрские ссылки, направляющие пользователей на страницу товара.

Преимущества и недостатки онлайн-бизнеса

Управление бизнесом через интернет имеет много плюсов:

Низкий порог входа. Для того чтобы начать работу в интернете, не требуется арендовать помещение под офис и нанимать много сотрудников. А для создания своего сайта и рекламной кампании достаточно совсем небольших первоначальных инвестиций.

Большие возможности для автоматизации рабочих процессов. В сетевом бизнесе немногочисленный коллектив способен работать быстрее и эффективнее, что обеспечивается автоматизацией рутинных задач.

Высокая прибыльность . В онлайн-бизнесе большая рентабельность (50% и выше) вполне обычное явление.

Независимость и мобильность . Онлайн-бизнес редко связан с привязкой к определённому месту работы или времени. В этом случае можно спланировать свою работу так, чтобы минимизировать зависимость от партнёров и поставщиков.

Рост рынка. Количество онлайн-пользователей и потенциальных покупателей неуклонно растёт из года в год.

Но у бизнеса в интернете есть и свои минусы.

Высокий уровень конкуренции . Постоянный поток новых пользователей и клиентов, являющийся для предпринимателей преимуществом, для новичков может стать большим препятствием.

Технические сбои . Интернет-ресурсы могут иногда обрывать связь из-за технических неполадок, вынуждая приостанавливать деятельность. Это может отрицательно сказаться на продажах, особенно если сбои возникают регулярно.

Отсутствие «личного» контакта с покупателями. Покупка товаров через интернет по-прежнему вызывает недоверие у людей, которые предпочитают контактировать с продавцом лицом к лицу и проверять качество товара перед покупкой. Завоевать доверие этой группы покупателей трудно.

Процесс запуска онлайн-бизнеса с нуля

Рассмотрим алгоритм открытия собственного бизнеса в интернете.

Определите свою нишу

Сначала вам необходимо выбрать продукт и нишу для бизнеса. Вы можете продавать любые товары и услуги: от одежды и техники до учебных курсов и монтажа. При выборе учитывайте:

задачи, с которыми вы часто сталкиваетесь при поиске товаров или услуг (ваш негативный опыт может стать фундаментом для новой бизнес-идеи);

онлайн-исследование, помогающее определить потребности вашей целевой аудитории (анализ ключевых слов в поисковых запросах поможет понять, что ищут пользователи).

Кроме того, можно обратить внимание на группы товаров, которые всегда в тренде в онлайн-бизнесе, например, одежда, обувь, аксессуары, электроника, игрушки и книги. В последнее время также востребованы системы «Умный дом», спортивные товары и садовые инструменты.

Особенности товаров или услуг напрямую влияют на сложность организации бизнеса.

Цена . Чем ниже она, тем проще продать товар. Однако слишком низкая цена, скорее всего, не будет обеспечивать рентабельность. Важно, чтобы доставка стоила меньше половины стоимости товара — тогда покупка будет выгодной для всех.

Габариты . Мелкие товары легче доставлять и удобнее хранить дома, если на начальном этапе у вас не организован склад.

Повторные продажи. Некоторые товары могут обеспечить наличие постоянных покупателей. Всегда легче вернуть старого клиента, чем привлекать нового.

Потенциал развития. Некоторые товары в перспективе могут способствовать расширению ассортимента и увеличению охвата целевой аудитории.

Некоторые категории товаров закон запрещает продавать онлайн. К ним относятся алкогольные напитки, табачные изделия, оружие, взрывчатые вещества, драгоценные металлы и камни, психотропные вещества, некоторые виды лекарств (например, рецептурные препараты).

Изучите рынок

После того как вы определитесь с нишей, вам необходимо проанализировать рынок, конкурентов и целевую аудиторию.

Проанализируйте рынок на предмет стабильности. Определите, насколько продукт является практичным, и какие проблемы могут возникнуть при его реализации.

Затем изучите опыт конкурентов: способы продвижения, общие ошибки, методы решения проблем, ценовые стратегии и отзывы клиентов. Этот анализ необходим для формирования уникального торгового предложения и успешного бизнес-плана.

Наконец, определите свою целевую аудиторию. Изучите, кому ваш товар может быть интересен или полезен, чтобы стратегически спланировать рекламу и маркетинг.

Найдите поставщиков

Если вы не производите товар самостоятельно, вам понадобятся поставщики. Их можно найти в интернете, на специализированных выставках или через конкурентов. Узнайте об условиях сотрудничества и запросите прайс-листы.

Выделяют несколько типов поставщиков и, как следствие, несколько форм сотрудничества с ними.

Производитель . Этот вариант подразумевает договор между предпринимателем и производственной фабрикой. Затруднение здесь состоит в том, что производители предпочитают продавать товары в больших объёмах, избегая сделок с маленькими партиями.

Дистрибьютор . Этот вид поставщика закупает товар у производителя или оптовой базы для его дальнейшей продажи в розницу. Работа с дистрибьютором основана на гибкости, эффективности в решении возникающих проблем и возможностью заказывать товары малыми партиями.

Дропшиппинг. Эта схема предусматривает прямую передачу товара от поставщика конечному потребителю через онлайн-магазин, играющий роль посредника в обработке заказа и передачи информации между покупателем и поставщиком. Рисков для предпринимателя здесь намного меньше, но и потенциал заработка также снижается.

Скорость доставки и стоимость товаров на рынке сильно варьируются в зависимости от географического расположения. Например, у российских поставщиков доставка будет более быстрой, чем у иностранных, но последние обычно предлагают более низкие цены на товары.

Начинающим бизнесменам рекомендуется отдавать предпочтение отечественным поставщикам, несмотря на более высокую стоимость товаров. Сотрудничество с иностранцами следует отложить на более поздний срок развития бизнеса, когда будут в полной мере ясны желания покупателей и подтвердится необходимость расширения товарного ряда.

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Сформулируйте бизнес-план

Для того чтобы создать успешный бизнес в интернете, нужно заранее продумать стратегию его развития и составить бизнес-план — документ произвольной формы, подробно описывающий план реализации идеи бизнеса. Обычно он включает следующую информацию:

сведения о руководителе или создателе бизнеса;

описание потенциальных товаров и услуг;

анализ соответствующих областей рынка;

предварительные финансовые расчёты.

Бизнес-план должен быть готов до запуска проекта.

Ознакомьтесь с законодательством и зарегистрируйте бизнес

Юридический аспект в процессе запуска бизнеса может показаться сложным и нудным, но его нельзя игнорировать, если хотите обеспечить полную легальность своей дальнейшей деятельности.

Необходимо выбрать подходящую организационно-правовую форму бизнеса и пройти процедуру государственной регистрации. При выборе важно опираться на специфику будущей деятельности. Например, для маленькой кондитерской, делающей десерты на заказ, будет достаточно оформления ИП или статуса самозанятого. Если же идея бизнеса подразумевает массовое производство и продажу садовых инструментов, будет целесообразнее открыть ООО. Подробнее о том, как выбрать форму бизнеса, читайте в отдельном материале.

Веб-сервис «Регистрация бизнеса» поможет зарегистрировать ИП или ООО без личного посещения ИФНС в режиме онлайн. Подготовкой документов и решением организационных вопросов займутся специалисты сервиса, пользователю нужно будет лишь подписать необходимые документы после их проверки. Также рекомендуем услугу получения квалифицированной электронной подписи (КЭП) ФНС. Оставьте заявку на сайте, и специалисты сервиса свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по всем вопросам получения КЭП.

Выберите подходящий код ОКВЭД

ОКВЭД — это Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, который содержит коды для каждого вида деятельности. Во время регистрации все предприятия должны указать один основной и несколько дополнительных кодов ОКВЭД.

Определитесь с системой налогообложения

После регистрации бизнеса нужно выбрать систему налогообложения (СНО). Этот шаг крайне важен, так как неправильно выбранная налоговая система может привести к существенным временным и финансовым потерям.

Если во время регистрации не было выбрано конкретное СНО, то по умолчанию всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям присваивается общая система налогообложения (ОСНО), которая предполагает наибольшую налоговую нагрузку. На этом режиме организации оплачивают налог на прибыль по ставке 20%, а ИП — налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

В пределах 30 дней после регистрации или с начала следующего года, предприниматели и юридические лица могут перейти на упрощённую систему налогообложения (УСН), которая предусматривает оплату налога в соответствии с выбранным объектом налогообложения:

«Доходы» — ставка 6%;

«Доходы минус расходы» — ставка 15%.

В Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 2022 года доступен экспериментальный спецрежим — автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН). Она позволяет организациям и ИП не считать налог, не платить страховые взносы за работников и не сдавать отчётность. Налоговая ставка на АУСН — 8% на объекте «Доходы» и 20% на объекте «Доходы минус расходы».

Предприниматели могут также рассмотреть патентную систему налогообложения (ПСН), если у них не более 15 сотрудников. Ставка налога при этом составляет 6%. Однако ПСН неприменим для продажи подакцизных товаров, указанных в пунктах 6-10 ст. 181 Налогового кодекса РФ, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии с пунктом 1 статьи 346.43 НК РФ (лекарства, обувь, меховые изделия и т.д.).

В онлайн-бизнесе удобнее всего работать с электронной отчётностью. Воспользуйтесь удобными решениями от АО «Астрал» и автоматизируйте процессы налогового и бухгалтерского учёта. Если вы используете в своей работе программы «1С:Предприятие», для вас отличным выбором станет интегрированный модуль «1С-Отчётность», позволяющий создавать и отправлять отчётные документы во все контролирующие органы прямо из интерфейса 1С. А тем, кто хочет работать с документами без привязки к одному рабочему месту, предлагаем онлайн-сервис «Астрал Отчёт 5.0», который обеспечивает безопасное хранение всех необходимых документов в облаке.

Откройте расчётный счёт в банке

Необходимо открыть расчётный (корпоративный) счёт для проведения онлайн-транзакций, оплаты налогов и начисления зарплат сотрудникам, а также для проведения различных операций с контрагентами (покупка товаров, аренда склада и т.д.). Выберите подходящий банк, подготовьте необходимый пакет документов и получите банковские реквизиты.

Пройдите регистрацию на сайте Роскомнадзора

В онлайн-бизнесе при формировании заказов обычно требуется собирать персональные данные клиентов. Разрешение на такую деятельность есть только у операторов персональных данных, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. Поэтому перед началом работы необходимо подать заявление на сайте ведомства.

В дальнейшем для соблюдения законодательства вам потребуется на своём сайте разместить следующую информацию:

уведомление о применении cookie-файлов;

политика обработки персональных данных;

согласие пользователя на обработку персональных данных.

Выбрать площадку для ведения бизнеса

Онлайн-бизнес может функционировать на разных площадках, всё зависит от поставленных задач и объёмов товарооборота. Ниже представлена таблица с наглядным сравнением различных платформ.

Платформа Плюсы Минусы Свой сайт или интернет-магазин Возможность установить собственные правила продаж, доставки и оплаты;

Независимое продвижение своего бренда;

Контроль продаж на каждом этапе;

Работа с текущей базой клиентов;

Большой выбор методов продвижения. Высокая конкуренция;

Зависимость продаж от работы сайта;

Организация платежей и доставок;

Существенные расходы на рекламу. Маркетплейс Очень быстрый и лёгкий старт;

Большой охват аудитории и налаженный порядок работы с клиентами;

Вложения только в товары;

Клиенты больше доверяют крупным площадкам. Слабый контакт с клиентами;

Ограниченный набор способов продвижения;

Штрафы и надбавки за организацию доставок;

Высококонкурентный рынок (на одной странице размещаются аналогичные товары от разных предпринимателей). Социальная сеть Низкий порог входа;

Большой охват аудитории;

Отсутствие комиссии с заказов и продаж;

Взаимодействие с клиентами напрямую;

Автоматическая система продвижения;

Независимое продвижение собственного бренда. Зависимость от политики и правил платформы;

Неудобная система платежей;

Конкуренция за внимание клиентов;

Слабые возможности для аналитики.

Проведите тестовый запуск

Прежде чем инвестировать средства и начинать бизнес, уместно выполнить тестовый запуск. Это нужно для того, чтобы определить, есть ли спрос на ваш продукт и насколько эффективна выбранная платформа. Также тестирование — это отличный способ собрать заявки предварительно перед полноценным стартом.

Создайте страницу магазина и форму для сбора заказов, если используете свой веб-сайт или социальные сети, а затем запустите рекламу. Это небольшое инвестирование позволит вам быстро увидеть потенциал вашего дела.

Изучите результаты

После тестирования вы можете оценить два основных критерия:

количество клиентов, интересовавшихся рекламой и стоимость каждого клика;

количество клиентов, оставивших свои контактные данные для заказа, и их стоимость.

Анализ всех этих показателей должен продолжаться не только на стадии тестирования. Они должны постоянно контролироваться после настоящего запуска, так как являются основой успеха. Регулярный анализ показателей позволяет вносить изменения в маркетинговую стратегию и совершенствовать методы продвижения продукта.

Способы продвижения бизнеса в сети

Существует множество методов продвижения бизнеса в интернете. Наиболее эффективные из них включают:

SEO — использование ключевых слов для оптимизации платформы в соответствии с требованиями поисковых систем;

контекстная и таргетированная реклама — рекламные баннеры, которые опираются на поисковые запросы и интересы пользователей;

контент-маркетинг — создание и публикация полезного контента, который привлекает целевую аудиторию;

SMM — продвижение бизнеса через социальные сети;

Email-маркетинг — рассылки для привлечения аудитории и взаимодействия с клиентами.

Советы для начинающих

Вот несколько советов новичкам о том, как безопасно начать онлайн-бизнес.

Убедитесь, что выбираете «простую» продукцию для продажи (избегайте товаров сезонного спроса и ограниченного срока хранения, крупногабаритных товаров и тех, что подлежат маркировке).

Мониторинг и повышение показателей конверсии. Доход вашего бизнеса напрямую связан с коэффициентом конверсии.

Контролируйте безопасность данных клиентов. Утечка данных — это критическая ошибка, которая сильно подрывает доверие клиентов.

Внедряйте улучшения обслуживания. Для многих клиентов качественный сервис и дружелюбный персонал очень важны. Внимательно следите за работой персонала, оцениваете скорость и качество услуг. При необходимости проводите обучение. Если нагрузка слишком высокая, то некоторые задачи по обработке заявок можно автоматизировать с использованием чат-бота.

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