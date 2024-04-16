Личный кабинет юридического лица в ФНС

Для того, чтобы зарегистрировать личный кабинет (ЛК) юридического лица в налоговой, рабочее место пользователя должно быть соответствующим образом настроено. Сервис требует, чтобы компьютер, который использует налогоплательщик, был в соответствии с определенными техническими условиями.

Мы поделимся информацией о том, как создать личный кабинет для юридического лица в налоговой и какие ресурсы для этого необходимы.

Что нужно для доступа к личному кабинету налогоплательщика юридического лица

Приступая к регистрации личного кабинета налоговой службы для юридического лица, обязательно иметь правильно настроенный компьютер. Это включает установленную операционную систему, подходящие драйверы, криптопровайдер, браузерный плагин и сертификаты электронной подписи.

Если эти компоненты не соответствуют требованиям, работа с системой ФНС будет невозможна. При любых технических проблемах, личный кабинет оповещает о причине неисправности.

Для экономии времени рекомендуем воспользоваться услугой Регистрация бизнеса онлайн. Решение позволяет быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию.

Как настроить рабочее место перед регистрацией

Ниже рассмотрим, каким системным требованиям должен отвечать ПК пользователя и как его настроить.

Выбор программного обеспечения

Для создания личного кабинета юридического лица в ФНС убедитесь, что на вашем компьютере установлено:

операционная система — Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) Microsoft или более поздняя, или Mac OS X 10.14 или более поздняя;

драйвера для токена, который содержит закрытый ключ вашей квалифицированной электронной подписи (КЭП). Эти драйверы доступны на сайте производителя;

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Нам требуется криптопровайдер, совместимый с шифровальными алгоритмами ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.11-2012. Предпочтительно использование КриптоПроCSP версии 4.0 и выше. Глядя в перспективу возможности удаленного перевыпуска сертификата, наиболее подходящей будет версия КриптоПро CSP 5.0.12000 и выше, которую мы рекомендуем и для Windows 11.

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Помимо этого, вам потребуется браузер, поддерживающий защиту соединений по ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.11-2012. Используйте Яндекс.Браузер версии 22.9.1 и выше для Windows или Chromium-Gost версии 103.0.5060.134 и выше для Mac OS.

Дополнительно установите плагин для браузера, который обеспечит работу с электронной подписью на интернет-сайтах. Наш выбор - плагин КриптоПро ЭЦП browser версии 2.0 и выше.

Установка сертификатов ключей электронной подписи

Создание аккаунта и вход в кабинет налогоплательщика для бизнеса требует использование электронной подписи.

Для того чтобы начать работать с электронной подписью и подтверждать с ее помощью цифровые документы, вам придется получить сертификат ключей ЭП. Согласно Федеральному закону №63, система личного кабинета налогоплательщика принимает соответствующие сертификаты в соответствии с ГОСТ-2012. Вы можете получить сертификат только в уполномоченном центре и установить его на вашем компьютере.

Важно понимать, что помимо основного сертификата ЭП потребуется также установить корневые сертификаты для создания проверочной цепи. Каждый такой сертификат имеет ссылку на удостоверяющий центр, который его выдал. Этот центр подтверждает подпись пользователя для других лиц, в итоге создавая цепочку сертификации. Сертификат УЦ зачастую подтверждается главным удостоверяющим центром, который служит ключевой точкой доверия.

На официальном сайте налоговой службы вы можете загрузить промежуточные сертификаты ФНС, а также сертификаты Главного удостоверяющего центра и Минцифры.

Пожалуйста, следите за тем:

— Чтобы личный сертификат ЭП был установлен в хранилище под названием "Мои";

— Чтобы промежуточные сертификаты ФНС были установлены в служебное хранилище «Промежуточные центры сертификации»;

— Чтобы сертификаты Главного Удостоверяющего Центра и Минцифры были установлены в серверное хранилище «Доверенные корневые удостоверяющие центры».

Стоит учесть, что сертификаты, выпущенные до 23:00 17.03.2023, и те, которые были выпущены после, отличаются, и требуют загрузки разных промежуточных сертификатов удостоверяющего центра налоговой службы.

Какая подпись нужна для регистрации личного кабинета юридического лица в налоговой

Сегодня для регистрации личного кабинета организации ООО или её аналога, доступны три вида электронных подписей, каждая из которых имеет свои уникальные условия использования:

— КЭП директора — только для использования руководителем организации.

— КЭП сотрудника компании, выданного до 01.09.2023 года. С этим типом подписи личный кабинет можно зарегистрировать и работать в нем до 31.08.2024 года.

— КЭП отдельного лица. В случае работы от имени юридического лица, используется совместно с машинночитаемым доверенством.

Для получения сертификата на квалифицированную электронную подпись обращайтесь в аккредитованный Минцифры России Удостоверяющий Центр (УЦ), возможно выбирать между коммерческой и государственной организациями.

УЦ ФНС или его представители обслуживают индивидуальных предпринимателей и глав коммерческих организаций, обычно процесс обслуживания требует предварительной подготовки документов и включает ожидание в очереди на территории отделения налоговой инспекции. Однако существует метод, который значительно ускоряет получение сертификата для КЭП.

УЦ «Калуга Астрал» поможет с выпуском УКЭП юрлица и ИП. Для получения подписи рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Наши специалисты помогут сэкономить время на идентификацию, регистрацию в контролирующих органах и настройку рабочего места.

Работники организаций, исполнившие КЭП как индивидуальные предприниматели или от лица организации, могут получить сертификат в коммерческом УЦ, аккредитованном Минцифры. Полный список таких УЦ доступен на сайте Минцифры.

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После того, как рабочее место будет настроено и получена КЭП, подключите носитель ключа ЭП к компьютеру и перейдите на сайт регистрации, где следует провести диагностику.

Какой адрес налог.ру использовать для регистрации

Новый веб-адрес налог.ру теперь используется для регистрации личного кабинета организации. Прежде для доступа в личный кабинет использовался адрес https://lkul.nalog.ru, который был обновлен на https://lkulgost.nalog.ru. При использовании моделей токенов Рутокен ЭЦП 2.0 или Рутокен ЭЦП 3.0, адрес должен быть http://lkulgost.nalog.ru:443. Если вы ранее сохраняли старый адрес на рабочем месте, то его необходимо заменить на новый.

Как сделать диагностику для личного кабинета ИФНС

Каждый пользователь, желающий получить доступ к личному кабинету, должен пройти проверку на соответствие техническим требованиям. Без выполнения этого условия регистрация и вход в кабинет невозможны. Диагностика может проводится двумя способами:

Через программный криптопровайдер. С использованием Рутокен ЭЦП 2.0 или Рутокен ЭЦП 3.0.

На каждой странице диагностики будет указаны условия, которые необходимо выполнить для успешного подключения. Все пункты после проведения диагностики должны быть помечены зеленым. В случае ошибок, система предоставит рекомендации для их исправления.

Как зарегистрировать личный кабинет юридического лица ООО в налоговой

Когда налогоплательщик входит в личный кабинет юридического лица, происходит его автоматическая аутентификация и авторизация посредством Электронной подписи (ЭП). Система проверяет наличие его записи в реестре зарегистрированных пользователей и уточняет подтверждение его статуса главы данного юридического лица в Реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Если налогоплательщик еще не был зарегистрирован в личном кабинете юридического лица, но его статус главы в ЕГРЮЛ подтвержден, ему нужно пройти процесс установления доступа. Этот процесс включает подписание соглашения, сообщение электронной почты для активации учётной записи и подачу запроса на предоставление доступа, указав сроки его открытия.

При всеми последующими посещениях зарегистрированный пользователь должен выбрать квалифицированный сертификат открытого ключа ЭП и проходить процедуру проверки. Система убеждается в том, что сертификат действует, проверяет, что пользователь включен в список подключенных и подтверждает его статус в данных ЕГРЮЛ.

После входа в личный кабинет пользователь переходит на главную страницу сайта, где он может воспользоваться всеми доступными функциями сервиса. В зависимости от того, кто вошел в систему: представитель самой организации или ее подразделения, информация может отображаться по-разному. Ввод данных может осуществляться вручную или автоматизированно.

Как создать личный кабинет юридического лица ООО в ИФНС пошагово

Следующие шаги необходимы для процесса регистрации:

Соедините компьютер с устройством, имеющим электронную подпись и сертификат. Посетите сайт: https://lkulgost.nalog.ru. При появлении окна выберите подходящий сертификат и введите pin-код. Перейдите на страницу регистрации: https://lkulgost.nalog.ru/user/registration/index/. Заполните форму в «Личном кабинете юридического лица»: Ознакомьтесь и подписьте свою электронную подпись на Соглашении по доступу к сервису «Личный кабинет юридического лица». Укажите и, при необходимости, исправьте адрес электронной почты. Введи код с изображения и нажмите кнопку «Далее». Проверьте почтовый ящик, указанный в форме регистрации. Перейдите по полученной по электронной почте ссылке. В случае отсутствия стандартного браузера, скопируйте адрес ссылки из электронного письма, вставьте его в адресную строку подходящего браузера и перейдите по адресу. Для предоставления доступа к филиалам и другим подразделениям, руководитель юридического лица или управляющая компания должны указать информацию о них в раздел «Администрирование» «Личного кабинета юридического лица».

Ошибки при регистрации ЛК налогоплательщика юридического лица

Ниже рассмотрим ошибки, которые могут встречаться.

Активационная ссылка не открывается из письма на электронной почте

Если вы нажали на активационную ссылку из вашего электронного письма и она не открывается, просто скопируйте ее и вставьте в свой веб-браузер вручную. Используйте правую кнопку мыши, чтобы выбрать «Скопировать адрес ссылки», а затем в адресной строке вашего браузера, снова при помощи правой кнопки мыши, вставьте эту ссылку, выбрав опцию «Вставить». Пожалуйста, учитывайте, что для входа в Личный кабинет необходимо иметь установленное соответствующее ПО на вашем компьютере. Кроме того, вы должны использовать тот же сертификат для активации ссылки, который был использован во время регистрации в Личном кабинете.

Письмо со ссылкой активации в ЛК юридического лица не достигло адресата

Если вы не получили письмо с ссылкой для активации, рекомендуется следующее:

Удостоверьтесь, что письмо не было помещено в папку «Спам».

Если его там нет, заново отправьте запрос на получение письма с активационной ссылкой. Для этого войдите в Личный кабинет, повторно введите свой адрес электронной почты или укажите другой и нажмите кнопку для повторной отправки.

Если и после двух часов ожидания письмо не пришло, свяжитесь со службой поддержки.

Учтите, что Личный кабинет налогоплательщика будет корректно функционировать только при соблюдении необходимых технических требований. Убедитесь, что корректно установлены корневые сертификаты, а также используется правильный web-адрес налоговой службы. По возможности обновляйте ваше программное обеспечение, устанавливайте самые новые версии программ и драйверов и выбирайте услуги только от официальных поставщиков.

Вход в личный кабинет налогоплательщика юридического лица на портале ФНС

Следуйте этим шагам для открытия личного кабинета ООО на сайте Федеральной налоговой службы:

Вставьте токен, содержащий действительный электронный сертификат, в подходящий порт вашего персонального компьютера. Открыть браузер и найти официальный вебсайт Федеральной налоговой службы. Найдите и перейдите на страницу входа в личный кабинет. Воспользуйтесь идентификацией посредством электронной подписи, введя требуемый ПИН-код. Ждите, пока система автоматически загрузит основную страницу личного кабинета.

Как подключить нового пользователя

Для подключения нового пользователя нужно сделать следующие шаги:

На главной странице нажать «Администрирование» Далее «Редактировать» На странице «Администрирование прав доступа к Личному кабинету» заполнить необходимые поля. Потребуется указать сведения о новом пользователе и выбрать функции, которые он сможет выполнять при работе с ЛК.

Важно! Если выбрать опцию «Осуществлять разграничение прав доступа к информации в ИС ЛК ЮЛ», пользователь сможет управлять правами доступа других сотрудников через сервис администрирования.

4.В блоке «Сертификаты пользователя» необходимо ввести серийный номер сертификата, при помощи которого пользователь будет заходить в ЛК. Нужно заполнить соответствующее поле и нажать «Добавить». Данные о сроке действия сертификата будет не заполнены. Информация о сроке действия сертификата появится не сразу, а после первого входа в ЛК.

5.Чтобы удалить только что добавленный сертификат, нужно его выделить и нажать «Удалить».

6.В учётной записи руководителя организации можно отредактировать только должность и адрес электронной почты.

7.После заполнения всех необходимых полей для сохранения изменений нужно нажать «Сохранить».

Если изменился электронный адрес, его нужно подтвердить по ссылке в письме, которое будет отправлено на новый адрес почтового ящика.

Если изменился сертификат работника, директор обновляет его через сервис «Администрирование». Если новый сертификат получает директор, он автоматически добавится в список активных сертификатов при входе в ЛК.

Как настроить доступ для филиала к данным другого обособленного подразделения

Чтобы предоставить доступ одного филиала к другому, выполните следующие действия:

Выберите в списке отделов конкретное подразделение, которому хотите открыть доступ. Найдите и кликните по пункту «Настроить доступ» в меню. В появившемся окне нажмите «Добавить», введя код КПП подразделения, которому предоставляется доступ, или выбрав его из списка. Закончите настройку, нажав внизу интерфейса кнопку «Сохранить».

Обратите внимание: поле «КПП обособленного подразделения» необходимо заполнить при формировании доступа.

Возможности личного кабинета

Юридические субъекты, подключившись к личному кабинету, имеют возможность пользоваться удаленными сервисами. Главными возможностями личного кабинета для ООО становятся:

Запрос выписки из ЕГРЮЛ по своей организации;

Внесение корректировок в ЕГРЮЛ через электронные документы;

Получение последней информации об налоговой задолженности, а также возможность ее погашения;

Отправка в налоговую инспекцию сообщений по типу С-09-6 о принадлежности к российским организациям;

Получение спецификации об оплате налогов, платежей в виде штрафов, сборов и прочего.

В личном кабинете юридических лиц также представлена информация о процессе выполнения различных заявлений, что дает возможность самостоятельного контроля сроков предоставления услуг без необходимости личного присутствия в налоговой службе. ФНС презентует личный кабинет для юридических лиц с обширным функционалом, давая шанс организациям пользоваться налоговыми услугами в удаленном формате.

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