Как обжаловать отказ в государственной регистрации юридического лица

Если ФНС России отклоняет вашу заявку на регистрацию юридического лица, это не повод отказываться от своих планов. Согласно законодательству РФ, вы можете обжаловать это решение. В статье мы подробно расскажем, как это правильно сделать.

Почему могут отказать

Статья 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ содержит перечень оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица.

К наиболее часто встречающимся техническим причинам отказа относятся:

представление неполного комплекта документов;

подача документов не в то отделение Федеральной налоговой службы (ФНС);

отсутствие нотариально заверенных документов, если это необходимо;

выявление неточностей или предоставление ложных сведений в представленных документах.

Также отказ может быть обусловлен юридическими ошибками. Например, если документ о регистрации подпишет неуполномоченное лицо или название общества с ограниченной ответственностью (ООО) не будет соответствовать нормам законодательства.

Существуют и другие юридические ошибки, которые могут стать основанием для отказа в государственной регистрации. Среди них:

недействительные паспортные данные участников;

отказ физического лица зарегистрировать свои данные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

поступление в момент регистрации судебного акта или постановления судебного пристава, которые запрещают определённые регистрационные действия.

Если вам отказали в государственной регистрации, вы можете оспорить это решение. Право на оспаривание отказа имеет как сам заявитель, так и любое другое лицо или организация, чьи интересы были затронуты данным отказом (п. 1 ст. 25.1 Закон № 129-ФЗ).

Куда подавать жалобу

Если вы получили отказ в регистрации и считаете его незаконным, вы можете обжаловать его. Для этого сначала нужно обратиться с жалобой в вышестоящий орган налоговой службы. И только после этого, если вы всё ещё не согласны с решением, можно подавать заявление в суд или ФНС.

Но есть исключения: в некоторых случаях можно сразу жаловаться в ФНС или идти в суд.

Как оформить жалобу на решение об отказе в регистрации

Чтобы обжаловать отказ в государственной регистрации юридического лица, сначала нужно обратиться в вышестоящие органы ФНС. Только после прохождения этапа досудебного урегулирования можно подавать иск в суд.

В какие сроки можно подать жалобу

Подать жалобу на отказ в регистрации нужно в течение трёх месяцев с даты получения отказа. Но если у вас была уважительная причина, по которой вы не успели оформить жалобу вовремя, то можно попросить восстановить срок подачи. Для этого нужно подать ходатайство в тот же орган, куда вы будете направлять жалобу.

Вы можете обжаловать отказ, обратившись напрямую в подразделение налоговой, которое уполномочено рассматривать такие вопросы, или в тот же регистрирующий орган, который отказал вам в регистрации. В последнем случае регистрирующий орган должен передать вашу жалобу на рассмотрение в вышестоящий орган ФНС.

Жалоба на отказ в регистрации подаётся в письменной форме. Её должен подписать заявитель или его законный представитель, если жалобу подаёт не сам заявитель.

Способы подачи

Чтобы вашу жалобу приняли к рассмотрению, вы можете:

отнести её в налоговую инспекцию лично;

отправить по обычной почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения;

отправить онлайн как электронный документ, подписанный электронной подписью, — для этого подойдёт сервис «Обращение в ФНС России» или личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой.

Что нужно указать

В жалобе нужно указать:

ФИО и адрес проживания заявителя, если это физическое лицо, или название организации и её адрес, если жалобу подаёт организация;

данные о решении регистрационного органа (дата принятия, номер, причины отказа и так далее);

наименование налогового органа, который принял обжалуемое решение;

аргументы, которые подтверждают нарушение прав заявителя;

требование заявителя (например, признать незаконным и отменить решение налогового органа об отказе в регистрации).

Также можно указать дополнительную информацию: номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие контактные данные.

Если жалобу подаёт представитель заявителя, то нужно приложить документы, которые подтверждают его полномочия. Обычно таким документом является доверенность. Также можно приложить документы, которые подтверждают аргументы, изложенные в жалобе, и способствуют её удовлетворению.

Необязательно представлять все документы сразу. Это можно сделать и позже, но до того, как по жалобе примут решение.

Сроки рассмотрения

Жалобу рассматривают в течение 15 рабочих дней. В некоторых случаях руководитель вышестоящего налогового органа может продлить этот срок ещё на 10 рабочих дней. Заявителя уведомят об этом в письменной форме в течение трёх рабочих дней после того, как будет принято решение об увеличении срока.

После того как истечёт срок рассмотрения жалобы, вышестоящий налоговый орган принимает одно из двух решений:

отменить решение регистрирующего органа об отказе в регистрации и удовлетворить жалобу;

отказать в удовлетворении жалобы.

Если жалобу удовлетворят, регистрирующий орган должен в течение пяти рабочих дней принять решение по документам, представленным на регистрацию, и внести изменения в реестр ФНС. Но если во время рассмотрения жалобы в реестре появились противоречивые записи, регистрирующий орган может отказать в регистрации, несмотря на решение об удовлетворении жалобы.

Если в течение 15 рабочих дней вышестоящий орган ФНС не принял решения об оспаривании государственной регистрации коммерческого юридического лица, следует подать аналогичную жалобу в ФНС РФ или напрямую в суд.

Могут ли жалобу оставить без рассмотрения

Жалобу могут не рассмотреть, если она:

не подписана подавшим её лицом или его официальным представителем, либо документы, подтверждающие представительство, оформлены неверно;

подана после окончания установленного срока без ходатайства о его продлении или если ходатайство было отклонено;

была отозвана подавшим её лицом до принятия решения по ней;

уже была подана по тому же поводу и по тем же основаниям;

рассматривалась ранее по тем же основаниям, и по ней уже есть вступившее в силу судебное решение.

Решение об оставлении жалобы без рассмотрения принимается в течение пяти рабочих дней после получения жалобы или уведомления об отзыве. Если дело касается судебного решения, то решение принимается в течение 15 рабочих дней.

Как обжаловать отказ в вышестоящем налоговом органе

Если вы не согласны с решением вышестоящего налогового органа относительно отказа в регистрации, у вас есть возможность его обжаловать. Вы можете обратиться в Федеральную налоговую службу России или сразу в суд.

Если вы хотите обжаловать решение ФНС России, вам следует сразу обратиться в суд.

Чтобы обжаловать решение в ФНС РФ, необходимо подать жалобу в течение трёх месяцев с момента принятия решения нижестоящим налоговым органом. Процесс обжалования аналогичен описанному выше.

Обжалование отказа в государственной регистрации юридического лица по решению суда

С иском нужно обращаться в арбитражный суд по месту нахождения органа, который отказал в регистрации. Подать заявление следует в течение трёх месяцев с того момента, как стало известно о нарушении прав. Это может быть момент получения отказа в удовлетворении жалобы или истечение срока ожидания решения по жалобе.

Заявитель или его представитель должны подписать исковое заявление. Его можно подать одним из следующих способов:

принести в канцелярию суда лично;

отправить по почте;

передать в электронном виде через личный кабинет системы «Мой арбитр».

В иске, который направляется ответчику, нужно указать свои требования со ссылками на законодательство и нормативные акты. Можно, например, потребовать признать незаконным решение налоговой службы оставить без удовлетворения жалобу на отказ в регистрации и отменить сам отказ.

Кроме того, необходимо описать обстоятельства, которые служат основанием для подачи иска, и приложить все необходимые доказательства, подтверждающие неправомерность отказа в регистрации.

Также необходимо отметить, что был соблюдён досудебный порядок урегулирования спора. Следует указать, куда была направлена жалоба и каким способом, а также какое решение по ней приняли.

К исковому заявлению должен прилагаться список документов.

При необходимости в заявлении можно отразить дополнительную информацию, которая поможет правильно и своевременно разрешить дело. Например, можно подать ходатайство о том, чтобы ответчик или третьи лица предоставили дополнительные доказательства.

Статья 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ устанавливает перечень документов, которые необходимо предоставить суду, помимо вышеуказанных:

копии документов, предоставленных при регистрации юридического лица;

копия решения регистрирующего органа об отказе в регистрации;

копия решения вышестоящего налогового органа, которое осталось без удовлетворения, если обжалуется именно отказ, а не бездействие налогового органа;

документы, подтверждающие направление заявления об обжаловании решения об отказе в регистрации налоговому органу (почтовые квитанции, уведомления о вручении и т. д.), если обжалуется бездействие налогового органа;

документы, подтверждающие направление ответчику искового заявления и других документов.

Заключение

Отказ в регистрации юридического лица можно обжаловать — закон позволяет воспользоваться такой возможностью, и для успешного обжалования важно грамотно оформить жалобу и обосновать свою позицию. Если вы не уверены в своих силах, рекомендуется обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на вопросах регистрации бизнеса.

Однако, как показывает судебная практика, проще не допускать такой ситуации или, заметив замечания, подать документы повторно. Чтобы избежать технических ошибок, которые могут стать причиной отказа, воспользуйтесь нашим сервисом онлайн-регистрации бизнеса. Мы подготовим все необходимые документы и отправим их в налоговую. Вам не нужно будет идти в ИФНС или к нотариусу, а также платить госпошлину. Регистрируйте бизнес с нашей помощью!

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