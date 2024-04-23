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Программа подготовки документов для государственной регистрации юридических лиц и ИП

В этом материале мы подробно рассмотрим использование данного программного обеспечения (ППДГР), чтобы упростить процесс регистрации вашего предприятия.
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Программа подготовки документов для государственной регистрации юридических лиц и ИП
Иллюстрация: Астрал

Программа подготовки документов для государственной регистрации (ППДГР) облегчает процесс регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в государственном реестре. Используя ее, сведения о субъектах бизнеса вносятся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, что открывает им возможность официально запустить свою деятельность.

Общие сведения о программе

Программа, созданная ФГУП ГНИВЦ ФНС России, предназначена для формирования документов при регистрации бизнес-субъектов, а также для внесения корректировок в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Данное программное обеспечение регулярно обновляется, в него включаются новейшие версии форм документов. Для его использования необходимо загрузить установочный файл, руководство по использованию и инструкцию с официального сайта ИФНС бесплатно. Пользователи самостоятельно отслеживают выход новых версий, что помогает поддерживать актуальность документов отправляемых в налоговую службу.

Функционал программы позволяет сохранять данные в форме XML и печатать уже заполненные бланки, что значительно упрощает процессы, связанные с регистрацией бизнеса и изменением информации в госреестре. Благодаря этому программному обеспечению, предприниматели могут решать большинство вопросов быстро и эффективно, без необходимости тратить время на ожидание в очередях к налоговым инспекторам.

Перечень документов, внесённых в программу регистрации юридических лиц и ИП

Программа подготовки документов для государственной регистрации предлагает все нужные формы, справки и бланки, соответствующие законодательству Российской Федерации.

Это пособие содержит примеры бланков, необходимых для государственной регистрации юридических лиц при их основании, реорганизации и внесении изменений в учредительные документы. Более того, программа включает формы заявлений о госрегистрации физического лица как индивидуального предпринимателя и многие другие требуемые документы. Полный список документов доступен в аннотации к программе, предоставляемой вместе с установочным файлом.

Однако нужно учесть, что реализовать в этой программе форму документа, учитывающую упрощённую систему налогообложения, устав, государственные пошлины и такое прочее, невозможно.

Чем регламентируется процедура подготовки документов

Все виды бизнеса или деятельности индивидуального предпринимателя должны быть официально зарегистрированы в соответствии с законодательством. Это означает внесение данных о компании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или информации об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Этот процесс регулируется Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 и ПП от 22.12.2011 N 1092 (ред. от 07.04.2023), и формы для подачи документов могут быть в электронном или печатном форматах.

Деятельность без соответствующей регистрации или с нарушением связанных с этим правил считается незаконной и приводит к ответственности в рамках ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 171 Уголовного кодекса РФ.

Функционал, реализованный в программе подготовки документов для государственной регистрации

Программа налоговой службы для регистрации юридических лиц и ИП гарантирует отправку всех необходимых документов, касающихся ЕГРЮЛ и ЕГРИП, что включает в себя процедуры регистрации, внесения корректировок и прекращения деятельности.

Система ППДГР обладает функционалом автоматического заполнения бланков. Информация берется из заранее предоставленных и сохраненных в форме локального файла данных. Этот механизм актуален не только при редактировании сведений в госреестре, но и в процессе регистрации новых предприятий. С помощью ПО возможно не только подготовить, но и распечатать необходимые для регистрации документы, сохранить всю документацию и сформировать транспортный контейнер.

Необходимо помнить, что все электронные документы должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью (КЭП). Заверение может осуществлять как сам заявитель, так и нотариус. Для начала бизнеса подходит КЭП физического лица, полученная в аккредитованном Минцифры удостоверяющем центре. Однако для дальнейшего ведения дел в качестве ИП или директора понадобится КЭП, выданная удостоверяющим центром ФНС.

Для отправки цифровых документов рекомендуем сертификаты квалифицированных электронных подписей от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и руководители юрлица могут воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ.

Как установить программу подготовки документов для государственной регистрации

Для установки программы отправки заявления на регистрацию ИП или юрлица потребуется сделать следующее:

1.Загрузить установочный файл с официального сайта налоговой.Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

2.Запустить скачанный файл и нажать «Далее».Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

3.Ознакомиться с содержанием лицензионного соглашения и нажать «Далее».

4.Выбрать место для установки программы и нажать «Далее». Не рекомендуем устанавливать программу в системную папку: Program Files (x86).

5.Подтвердить установку, нажав «Далее».

6.Дождаться окончания распаковки файлов. После этого начнётся установка Модуля Печати.

7.Для продолжения установки нажать «Далее» в последующих открывшихся окнах. 

8.Нажать «Закрыть».

9.Появится уведомление об окончании установки. Нажать «Закрыть». После этого с программой можно работать.

Как работать в программе подготовки документов для государственной регистрации

Панель инструментов представлена на главной странице программы для регистрации ООО или ИП. 

Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

Заполнить заявление на регистрацию

  1. Нажать иконку «Новый документ» и выбрать необходимую форму из представленного списка.

Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

2.После заполнения документ можно отправить на печать, открыть в режиме просмотра, сохранить в формате *.tif. Документ с несколькими листами сохраняется как многостраничный файл.

Сформировать транспортный контейнер

  1. Нажать «Формирование пакета».

  2. Заполнить пустые строки.Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

  3. В первом разделе указываются общие сведения об отправляемом пакете, во втором — о заявителе, а в третьем — о подаваемых документах.

  4. Далее необходимо подписать файл. Для этого в разделе 3 нужно выбрать сохранённый файл заявления.Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

  5.  Чтобы заверить документ своей КЭП, нужно нажать «Подписать».Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

  6. Выбрать сертификат ключа подписи и нажать «Применить».Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

  7. Отсканированные документы, которые прикладываются к заявлению, тоже нужно подписать электронной подписью.

  8. Когда все документы прикреплены к транспортному контейнеру, нажмите на кнопку «Сформировать».Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

  9. Последним шагом нужно указать папку, в которой сохранится транспортный контейнер. Архив сохранится в формате .ZIP. После этого файл нужно самостоятельно отправить в регистрирующий орган.

Отправить документы в регистрирующий орган

  1. Зайти на сайт ФНС России по адресу: https://www.nalog.ru/.

  2. Открыть сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее «О сервисе» и «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

  3. Осуществить вход в систему.Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

  4. Сервис начнёт проверку технических требований. При положительном результате появится зелёный индикатор.

  5. Нажать «Отправка документов», выбрать сохранённый архив и отправить его в ФНС. Система потребует ввести защитный код во всплывающем окне.Программа подготовки документов для государственной регистрации в 2022 году

Как понять, что документы приняты

Когда документы будут отправлены, программа ППДГР известит пользователя о том, что они доставлены в регистрирующий орган. Подтверждающее сообщение будет отправлено пользователю на его email, в котором будет указан уникальный идентификационный номер.

Плюсы и минусы ППДГР

Преимущества:

  • Поддерживает все новейшие формы для регистрации, ликвидации предприятия и изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Недостатки:

  • ППДГР формирует только формы заявлений, но не учитывает УСН, уставы, пошлины и прочее.

  • Техническая поддержка доступна только по почте, а время ожидания ответа может быть долгим.

  • Для отправки документов на регистрацию в режиме онлайн требуется электронно-цифровой подпись и специальная настройка рабочего места и браузера.

  • Пользователи должны самостоятельно отправлять документы на портал ФНС.

  • Необходимо вручную обновлять версию программы.

  • Нет функции автоматического выбора ОКВЭД. Нужно самостоятельно найти коды видов экономической деятельности и вписать их в соответствующее поле.

Альтернатива ППДГР

Есть альтернативное решение для оформления бизнеса — сервис Астрал.Бизнес. Необходимо предоставить только паспорт, СНИЛС и ИНН, а все остальные документы эксперты сервиса заполнят, проверят и подадут на регистрацию.

Процесс регистрации ИП проходит в три этапа:

  1. Заявление на получение услуги.

  2. Подготовка и проверка регистрационных документов, которые нужно только подписать начинающему предпринимателю.

  3. Получение ответа в течение 3-х дней после подачи документов.

Заключение

ППДГР — это специализированная программа, что упрощает процедуру подготовки документов для регистрации юридического лица или ИП. В ней содержатся актуальные бланки для основания или ликвидации бизнеса и для корректировки данных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Документы отправляются в ручном режиме, однако программа представляет файлы в требуемом ФНС формате для отправки. Заявления составляются по специальным формам и не содержат дополнительных сведений. Сопроводительные документы, включая устав компании, необходимо отсканировать, подписать и добавить к набору документов.

Заметьте, что для использования ПО, вашему компьютеру необходимо соответствовать некоторым техническим требованиям. Перед тем как начать, требуется установить сертификат КЭП и криптопровайдер. Будьте аккуратны при вводе кодов ОКВЭД, чтобы избежать проблем с принятием заявления. Регулярно проверяйте обновления программы и свой почтовый ящик, поскольку там могут быть сообщения от службы поддержки и уведомления о статусе отправленных файлов.

Для экономии времени рекомендуем воспользоваться услугой Регистрация бизнеса онлайн. Решение позволяет быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве ИП или ООО. Сервис автоматически обновляется и всегда содержит актуальный список ОКВЭД. Создать и отправить заявление, а также отслеживать его статус можно в одном месте. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию. 

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