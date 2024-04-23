Общество с ограниченной ответственностью – это форма ведения бизнеса, которая предоставляет возможность привлекать инвесторов, нанимать персонал и планировать будущее развитие. Как открыть ООО самостоятельно?

Подготовка документов для самостоятельной регистрации ООО

Чтобы самостоятельно открыть ООО, необходимо подготовить ряд документов.

Заявление о регистрации юридического лица на специальной форме Р11001.

Решение об открытии общества с ограниченной ответственностью от имени одного или нескольких учредителей в случае если компанию регистрирует несколько собственников.

Если компания планирует применять УСН, необходимо предоставить уведомление о переходе на этот налоговый режим.

Документация, подтверждающая статус учредителя, предоставляется в случае, если учредителей несколько, или если учредителем выступает иностранная компания.

Если компания действует на основании собственного устава, а не типового, требуется устав.

Квитанция об уплате госпошлины.

Протокол собрания, в котором зафиксировано решение об открытии ООО.

Также желательно подготовить и необязательные документы: подтверждение юридического адреса компании, например, договор аренды офисного помещения, где будет располагаться ООО.

Подготовить и передать в регистрирующий орган заявление и все другие документы, можно как в печатном, так и в цифровом формате.

Полный перечень необходимых документов для регистрации фирмы или ООО самостоятельно указан в статье 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Пошаговая инструкция для самостоятельной регистрации ООО

Когда все документы собраны и выполнены предварительные шаги, такие как выбор названия компании, составление устава, определение юридического адреса, видов деятельности и размера уставного капитала, можно приступать к процедуре регистрации.

Для успешного создания ООО необходимо сначала выбрать способ подачи необходимых документов. Не все филиалы налоговой инспекции имеют право на государственную регистрацию бизнеса, поэтому перед отправкой документов необходимо определить отделение ФНС, в которое их следует направить. Реквизиты, код и адрес соответствующего отделения можно найти на сайте налоговой службы. Один из способов подачи документов – личное посещение отделения.

«Регистрация бизнеса» – это простой и удобный сервис, который позволит быстро подать документы без необходимости оплаты государственной пошлины. Воспользовавшись им, можно быстро заполнить все необходимые документы, подготовить устав и подать заявление о выбранной системе налогообложения за несколько минут.

В зависимости от того, какой способ обращения в налоговую службу вы выберите, может понадобиться оплатить государственную пошлину или нет. Если вы выберете онлайн-регистрацию или обратитесь к нотариусу, то оплата государственного сбора в размере 4 000 рублей не потребуется. Однако при обращении к нотариусу вам придётся оплатить его услуги.

Что нужно делать, когда ООО уже зарегистрировано

После успешной регистрации ООО учредители должны выполнить ряд дополнительных шагов для запуска бизнеса. Один из основных этапов – получение подтверждения регистрации от налоговой инспекции. Если отказа не последует (причины отказа будут описаны позже), то спустя 3 рабочих дня ФНС вышлет следующие документы заявителю:

выписку из ЕГРЮЛ;

свидетельство о постановке на учёт;

устав с отметкой регистрирующего органа.

Для успешного запуска компании необходимо выполнить ряд обязательных шагов: начать процесс получения лицензии, открыть расчётный счёт в банке, нанять необходимый персонал, оплатить уставный капитал и зарегистрировать онлайн-кассу. Кроме того, важно обеспечить правильное ведение бухгалтерского учёта и своевременную передачу отчётности в контролирующие органы.

Сервисы «Астрал Отчёт 5.0» и «1С-Отчётность» помогут молодой компании в этом процессе. Благодаря им, сдавать отчётность можно в срок и без ошибок. Сервисы содержат все актуальные формы отчётной документации.

Как подготовить ООО к работе

Чтобы обеспечить эффективное функционирование компании с ограниченной ответственностью и корректное представление отчётности, необходимо в первую очередь проверить наличие регистрации организации в Социальном фонде России и Росстате. Автоматическое внесение данных о новом юридическом лице в ЕГРЮЛ приводит к регистрации в указанных органах. Получив код налогоплательщика от СФР, ООО также получит соответствующие уведомления по электронной почте, указанной при регистрации, и в выписке из ЕГРЮЛ.

Для заключения соглашений, выставления счетов и принятия решений необходимо иметь печать компании, хотя закон не требует её обязательного использования. Однако в случае предоставления отчётной документации без печати возможны проблемы. Компания должна следить за тем, чтобы вся необходимая документация была собрана и предоставлена.

Могут ли отказать в регистрации ООО и по каким причинам

Федеральная налоговая служба имеет право отказать в регистрации компании, если документы были отправлены не в соответствующее подразделение или если не весь пакет документов был представлен.

Причина для отказа в регистрации может быть связана с неверифицированными документами, несоответствиями в юридическом адресе или неправильными подписями на бланке заявления Р11001.

Одним из возможных отклонений является массовая регистрация бизнеса, когда одно ООО открывает несколько компаний подряд.

После получения уведомления о невозможности регистрации от ФНС учредитель может устранить причину или оспорить её, после чего повторно обратиться в налоговую службу с запросом на регистрацию новой организации.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8K3SCo