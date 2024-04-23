В этой статье разберём, как правильно заполнить заявление о государственной регистрации юридического лица и отправить его в ФНС. Мы рассмотрим порядок заполнения основных пунктов этого документа и выясним, можно ли ограничить доступ к информации из ЕГРЮЛ.

Оформление заявления Р11001: общие правила

Важно знать общие правила оформления заявления Р11001, который включает в себя информацию о названии организации, её адресе, видах деятельности, учредителях и заявителе на нескольких листах формы Р11001.

При оформлении заявления на государственную регистрацию юридического лица важно соблюдать определённые нормы:

В одну клетку в бланке вписывается только одна печатная буква.

При заполнении формы вручную необходимо использовать авторучку с чёрными или тёмно-синими чернилами. Для электронных форм используйте Courier New, размер шрифта 18 и чёрный цвет шрифта.

Не допускается внесение исправлений, орфографических ошибок или дополнений.

При необходимости перенести слово, оно должно быть разделено на части без знака переноса.

Элементы даты в заявлении разделяются точками.

Номер телефона должен быть указан с префиксом +7, без скобок и пробелов между цифрами.

Можно использовать любое количество кодов ОКВЭД, при условии, что их номера указаны в соответствии с классификатором.

Требования по заполнению документа Р11001 содержатся в приказе ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Новые правила оформления заявления Р11001

В 2020 году вступили в силу новые правила подачи заявления о регистрации юрлица. Частично о них мы уже сказали выше. Нововведения касаются шрифтов, порядка заполнения бланка. Для регистрации юридического лица нужно от руки или в печатном виде заполнить форму заявления и подать её в налоговую инспекцию.

Также новой функцией стала возможность скрыть свои данные в ЕГРЮЛ. О том, кто имеет на это право и как это сделать, мы расскажем ниже. Сначала рассмотрим порядок заполнения каждой страницы формы Р11001.

Титульный лист с данными о юридическом лице и полным адресом компании

На первых четырёх страницах формы Р11001 указываются данные о юридическом субъекте и адресе компании. Нумерация этих страниц – от 001 до 004. В первом абзаце указывается наименование фирмы и её название на русском языке (например, ООО). Если наименование организации на другом языке, укажите на второй странице цифровой код языка из Общероссийского классификатора информации о населении. Используйте сокращённое наименование, если необходимо.

Сведения о юридическом лице на английском языке и его местонахождении содержатся на странице 002, предоставленной после указания соответствующего языкового кода на странице 001.

На странице 003 нужно указать юридический адрес ООО под номером 1.2. «Название компании».

Если нужно изменить адрес ООО после регистрации, нужно отправить заявление в налоговую с обоснованием смены. Как осуществить эту процедуру, описано в статье «Изменение юридического адреса ООО: пошаговая инструкция».

На странице 004 содержится информация о:

юридическом лице ООО;

данные об учредителях, их контактном email;

размере уставного капитала;

реестре акционеров компании;

номере стандартного устава;

условиях корпоративного договора и формировании коллективного представительства.

Также в бланк регистрации по образцу формы Р11001 вносятся данные о крестьянских или фермерских хозяйствах, если ООО создаётся на их базе.

Сведения об учредителях

В случае если юридическое лицо становится учредителем новой компании, его данные указываются в Листе А. Если таких учредителей у организации несколько, каждый из них заполняет свой собственный бланк. Для российских компаний необходимо указать ИНН и ОГРН, а для иностранных – ИНН, если есть, код страны, в которой зарегистрирована компания, её налоговый идентификационный номер в этой стране и регистрационный номер.

Кроме того, на Листе А прописывается информация о размере уставного капитала, а именно, доля каждого учредителя нового ООО в процентном соотношении.

На странице Листа В заполняются сведения о доле участия в уставном капитале и информация о корпоративном договоре, если он имеется. Затем следует указание паспортных данных физического лица, его номера ИНН, а также дата рождения, гражданство и пол.

Листы Г и Д формы Р11001 заполняются в конце, при наличии информации о доле организации паевому товариществу. Если такой информации нет, эти листы остаются незаполненными.

Важно! Если для заполнения некоторых листов у заявителей нет данных, например, нет участия в паевом товариществе, они остаются незаполненными. Однако при сдаче заявления в ФНС пустые листы не отправляются.

Данные о руководителе

Раздел Е формы для регистрации ООО предоставляет информацию о руководителях будущей компании. В нём есть три раздела: первый — для организаций из России, второй — для иностранных компаний, и третий, заполняемый в случае, если руководителем выступает физическое лицо.

Если у компании несколько руководителей, то количество заполняемых страниц раздела Е должно быть равно количеству управляющих лиц.

Виды экономической деятельности

На Листе Ж, который необходим для регистрации ООО, следует указать коды ОКВЭД. Первоначально необходимо прописать основной код деятельности, который приносит компании максимальную прибыль. Затем следует перечислить дополнительные коды. Их количество не ограничено, но важно указывать только те, по которым компания планирует действительно работать.

В любой момент организация может внести новые коды либо заменить существующие. Инструкцию о том, как это делать, можно найти в нашей статье под названием «Изменение ОКВЭД ООО: пошаговая инструкция».

Ограничение доступа к сведениям о компании

Лист З заявления о государственной регистрации юридического лица позволяет ограничить доступ к данным о компании, вносимым в ЕГРЮЛ. Чуть ниже мы подробно расскажем, как это делается.

Сведения о заявителе

Открытие нового ООО подразумевает и заполнение Листа И бланка регистрации юридического лица, где указываются данные о заявителе. Заявителями считаются все участники будущей организации, поэтому каждый из них предоставляет свои данные для заполнения соответствующего количества страниц.

Сперва в бланке указывается код заявителя в соответствии с его статусом:

1 – при подаче заявления о регистрации ООО с одним или несколькими физическими учредителями;

2 – если основателем является юридическое лицо;

3 – при представлении муниципалитетом или государственным органом.

Следующие разделы на странице бланка заполняются с учётом выбора статуса заявителя: физического или юридического лица.

Затем необходимо указать электронный адрес, по которому заявитель получит ответ от Федеральной налоговой службы.

Как ограничить доступ к сведениям ЕГРЮЛ

Чтобы ограничить доступ к информации о юридических лицах, записанных в Едином государственном реестре, направив в ФНС соответствующее заявление в бумажном или электронном формате.

Вы можете получить ответ от налоговой в письменной форме, если уведомите об этом при заполнении бланка и заверите документ в присутствии сотрудника ФНС или нотариуса. В случае подачи заявления в электронном виде необходимо заверить его электронной подписью.

Запросить выписку из ЕГРЮЛ с данными о юридическом лице можно на сайт ФНС или «Госуслуги», либо запросить бумажную выписку в отделении налоговой службы, оплатив госпошлину.

Постановление правительства № 729 от 06.06.2019 регулирует доступ к информации из ЕГРЮЛ. Она может использоваться для проверки надёжности клиентов, но также есть другие области, где эти данные могут быть применены, поэтому согласно с постановлением ряд компаний получили право скрывать сведения о себе. Это право могут использовать компании, которые оказались под иностранными санкциями. Также компании, осуществляющие оборонные закупки от государства, имеют право скрыть информацию о своей деятельности. Эти ограничения помогают сохранить конфиденциальность и безопасность предприятий.

Возможность ограничивать доступ к сведениям о себе получили организации в Республике Крым и Севастополе, а также международные компании.

Чтобы скрыть свои данные в заявлении в ФНС о регистрации ООО в Листе З, компании приводят обстоятельства, которые позволяют им запросить ограничение доступа к информации о себе в ЕГРЮЛ. Если ранее у организации не было причин для ограничения доступа к данным ЕГРЮЛ, то при возникновении таких причин необходимо направить в ФНС заполненную форму Р 13014. Особое внимание уделяется Листу М, где перечислены основания, по которым компания может просить об ограничении доступа к информации о себе.

Ограничение доступа к информации о компании касается сведений о:

владельцах акций (для АО);

участниках и учредителях компании;

правопреемстве при реорганизации;

представителях, действующих от лица организации;

наличии корпоративного соглашения;

наличие лицензий на осуществление деятельности.

Только государственные и внебюджетные организации, лица, действующие от имени компании напрямую, органы самоуправления и Банк России имеют доступ к этой информации.

Как подать заявление для регистрации ООО

Процедура начинается с подачи заявления в специализированное отделение ФНС, расположенное по месту осуществления деятельности вашей будущей компании. Есть несколько вариантов, как отправить заявление:

прийти лично;

отправить почтой России;

воспользоваться услугами МФЦ;

обратиться к нотариусу;

заполнить онлайн-форму на официальном сайте налоговой службы или через портал «Госуслуги».

Кроме перечисленных способов для подачи документов, можно использовать и другие.

Используя сервис компании «Астрал Софт» под названием «Регистрация бизнеса», вы сможете быстро отправить все необходимые документы и получить обратную связь от ФНС. Сервис автоматически проверит правильность заполнения бланков, а также содержит самые актуальные формы всех необходимых документов для регистрации.

Запись о создании новой фирмы в ЕГРЮЛ появится через три дня после подачи соответствующего заявления. При отправке заявки по почте, лично, через нотариуса или МФЦ нужно уплатить пошлину в размере 4000 рублей. Если же заявка отправляется в электронном формате, оплата госпошлины не требуется.

Подведём итоги

Важно соблюдать стандарты при заполнении формы Р11001, так как правильность внесения информации влияет на решение ФНС относительно регистрации компании. Чтобы избежать ошибок в подаче заявления регистрации компании, следует использовать образец или специализированный онлайн-сервис.

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