Регистрация реорганизации юридического лица

На каком основании проводится реорганизация юрлица
Решения о закрытии или объединении компаний принимаются на основании различных факторов, которые могут способствовать улучшению бизнеса, предотвращению финансовых трудностей или достижению других целей в сфере коммерции.
Принятие решений о модификации формата деятельности предприятия осуществляется на общем собрании учредителей в соответствии с уставом организации. Основой для проведения данной процедуры является решение учредителей компании. Факторы, способствующие изменениям в бизнесе, включают в себя неудовлетворительную доходность компании, потребность в разделении бизнеса между несколькими учредителями, оптимизацию производственных расходов, переход к новым отраслям, уменьшение и упрощение налоговых платежей, а также возможное поглощение компании одним из конкурентов.
Какие существуют формы реорганизации ООО
В статье 57 ГК закреплена процедура реорганизации ООО. Согласно этой статье, существует несколько способов изменения структуры юридического лица:
Слияние. Подразумевает объединение двух или более обществ в одно, с передачей их прав и обязательств новому юридическому лицу.
Присоединение. Одна компания или несколько решает о своей ликвидации, передавая свои обязательства и права другой компании-правопреемнику.
Преобразование происходит, когда компания принимает решение изменить свою организационно-правовую форму на новую, сохраняя при этом свои права и обязательства. Важно отметить, что обязательства и права участников преобразованного ООО изменяются согласно статье 56 N 14-ФЗ от 08.02.1998 года.
Разделение. Когда компания прекращает своё существование, она передаёт свои права и обязанности новым юридическим лицам через специальный акт.
Выделение, когда одно или несколько юридических лиц покидают компанию и получают права и обязанности той компании, из которой они выделяются.
Кроме того, существуют сочетанные формы реорганизации, совмещающие как разделение, так и присоединение.
В каком порядке проводится реорганизация юрлиц
Порядок проведения процесса реорганизации юридических лиц включает в себя несколько важных этапов:
Подготовка документов, включая передаточный акт и договор о слиянии или передаточный акт при присоединении или разделении;
Учёт активов и пассивов организации, подлежащей реорганизации;
Получение необходимого согласия от антимонопольного комитета, если это требуется для деятельности компании.
Разработка проектной документации для новых юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
Проведение общего собрания учредителей для принятия решения о реорганизации и его официальное фиксирование в протоколе.
Уведомление налоговой службы о принятом решении.
Публикация уведомления в Федеральном информационном ресурсе и в журнале «Вестник государственной регистрации».
Если организация реорганизуется, нет необходимости оповещать о проведении процедуры.
После завершения вышеперечисленных шагов проводится государственная регистрация изменений в юридическом лице, а также другие действия, включая изменение учредительных документов, обновление информации в ЕГРЮЛ, информирование партнёров или клиентов о проведённой реорганизации, и персонала компании.
Пошаговая инструкция по регистрации реорганизации ООО
Независимо от того, какой вид реорганизации выбирает компания, она проходит через одинаковые этапы.
Первый шаг – выбор формы.
Для выбора формы реорганизации проводится собрание учредителей, на котором принимается решение о начале процесса реорганизации. Сразу после подготовки решения необходимо уведомить о начале реорганизации регистрирующий орган в течение 3 дней, предоставив копию решения собрания.
Второй шаг – подготовка документов.
Для начала процедуры преобразования юридического лица необходимо подготовить пакет документов. Среди них должны быть заявление Р 12016, устав или учредительный документ, договор о слиянии при присоединении или акт передачи при разделении или выделении, а также квитанция об уплате госпошлины. Подготовленные документы можно предоставить в течение 30 дней с момента опубликования уведомления о реорганизации, либо спустя 3 месяца после внесения изменений в ЕГРЮЛ. После этого следует приступить к подаче документов для завершения процесса.
Третий шаг – подача документов в ФНС.
Для проведения реорганизации юридического лица необходимо представить перечень документов в налоговую службу лично, через МФЦ, через нотариуса или через специальный онлайн-сервис. При подаче документов на бумаге требуется оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей за каждое новое юридическое лицо, образованное в результате реорганизации бизнеса. Однако, если заявление о реорганизации подаётся онлайн, государственный сбор не взимается.
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Четвёртый шаг – подтверждение реорганизации.
После успешной подачи документов и отсутствия препятствий со стороны регистрирующего органа, налоговая служба в течение 6 дней подготовит выписку из ЕГРЮЛ с изменениями и учредительный документ, заверенный соответствующим органом. Документы можно получить лично или по указанному в заявлении электронному адресу.
С получением регистрационных документов завершается процедура реорганизации бизнеса.
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