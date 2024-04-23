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Регистрация и ликвидация бизнеса

Регистрация реорганизации юридического лица

Проведение реорганизации юридического лица необходимо в случае завершения деятельности ООО или изменения его структуры, например, при слиянии или разделении компаний. Как пошагово проводится регистрация реорганизации юридического лица, расскажет наша статья.
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Регистрация реорганизации юридического лица
Иллюстрация: Астрал

На каком основании проводится реорганизация юрлица

Решения о закрытии или объединении компаний принимаются на основании различных факторов, которые могут способствовать улучшению бизнеса, предотвращению финансовых трудностей или достижению других целей в сфере коммерции.

Принятие решений о модификации формата деятельности предприятия осуществляется на общем собрании учредителей в соответствии с уставом организации. Основой для проведения данной процедуры является решение учредителей компании. Факторы, способствующие изменениям в бизнесе, включают в себя неудовлетворительную доходность компании, потребность в разделении бизнеса между несколькими учредителями, оптимизацию производственных расходов, переход к новым отраслям, уменьшение и упрощение налоговых платежей, а также возможное поглощение компании одним из конкурентов.

Какие существуют формы реорганизации ООО

В статье 57 ГК закреплена процедура реорганизации ООО. Согласно этой статье, существует несколько способов изменения структуры юридического лица:

  1. Слияние. Подразумевает объединение двух или более обществ в одно, с передачей их прав и обязательств новому юридическому лицу.

  2.  Присоединение. Одна компания или несколько решает о своей ликвидации, передавая свои обязательства и права другой компании-правопреемнику.

  3. Преобразование происходит, когда компания принимает решение изменить свою организационно-правовую форму на новую, сохраняя при этом свои права и обязательства. Важно отметить, что обязательства и права участников преобразованного ООО изменяются согласно статье 56 N 14-ФЗ от 08.02.1998 года.

  4. Разделение. Когда компания прекращает своё существование, она передаёт свои права и обязанности новым юридическим лицам через специальный акт. 

  5. Выделение, когда одно или несколько юридических лиц покидают компанию и получают права и обязанности той компании, из которой они выделяются. 

Кроме того, существуют сочетанные формы реорганизации, совмещающие как разделение, так и присоединение.

В каком порядке проводится реорганизация юрлиц

Порядок проведения процесса реорганизации юридических лиц включает в себя несколько важных этапов:

  • Подготовка документов, включая передаточный акт и договор о слиянии или передаточный акт при присоединении или разделении;

  • Учёт активов и пассивов организации, подлежащей реорганизации;

  • Получение необходимого согласия от антимонопольного комитета, если это требуется для деятельности компании.

  • Разработка проектной документации для новых юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

  • Проведение общего собрания учредителей для принятия решения о реорганизации и его официальное фиксирование в протоколе.

  • Уведомление налоговой службы о принятом решении.

  • Публикация уведомления в Федеральном информационном ресурсе и в журнале «Вестник государственной регистрации».

Если организация реорганизуется, нет необходимости оповещать о проведении процедуры.

После завершения вышеперечисленных шагов проводится государственная регистрация изменений в юридическом лице, а также другие действия, включая изменение учредительных документов, обновление информации в ЕГРЮЛ, информирование партнёров или клиентов о проведённой реорганизации, и персонала компании.

Пошаговая инструкция по регистрации реорганизации ООО

Независимо от того, какой вид реорганизации выбирает компания, она проходит через одинаковые этапы.

Первый шаг – выбор формы.

Для выбора формы реорганизации проводится собрание учредителей, на котором принимается решение о начале процесса реорганизации. Сразу после подготовки решения необходимо уведомить о начале реорганизации регистрирующий орган в течение 3 дней, предоставив копию решения собрания.

Второй шаг – подготовка документов.

Для начала процедуры преобразования юридического лица необходимо подготовить пакет документов. Среди них должны быть заявление Р 12016, устав или учредительный документ, договор о слиянии при присоединении или акт передачи при разделении или выделении, а также квитанция об уплате госпошлины. Подготовленные документы можно предоставить в течение 30 дней с момента опубликования уведомления о реорганизации, либо спустя 3 месяца после внесения изменений в ЕГРЮЛ. После этого следует приступить к подаче документов для завершения процесса.

Третий шаг – подача документов в ФНС.

Для проведения реорганизации юридического лица необходимо представить перечень документов в налоговую службу лично, через МФЦ, через нотариуса или через специальный онлайн-сервис. При подаче документов на бумаге требуется оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей за каждое новое юридическое лицо, образованное в результате реорганизации бизнеса. Однако, если заявление о реорганизации подаётся онлайн, государственный сбор не взимается.

Для онлайн-регистрации компании без государственной пошлины компанией «Астрал Софт» разработан сервис «Регистрацию бизнеса». Он содержит необходимые бланки документов для регистрации, а также помогает подготовить устав организации и подать заявление о выборе системы налогообложения.

Четвёртый шаг – подтверждение реорганизации.

После успешной подачи документов и отсутствия препятствий со стороны регистрирующего органа, налоговая служба в течение 6 дней подготовит выписку из ЕГРЮЛ с изменениями и учредительный документ, заверенный соответствующим органом. Документы можно получить лично или по указанному в заявлении электронному адресу.

С получением регистрационных документов завершается процедура реорганизации бизнеса.

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