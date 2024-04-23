Проведение реорганизации юридического лица необходимо в случае завершения деятельности ООО или изменения его структуры, например, при слиянии или разделении компаний. Как пошагово проводится регистрация реорганизации юридического лица, расскажет наша статья.

На каком основании проводится реорганизация юрлица

Решения о закрытии или объединении компаний принимаются на основании различных факторов, которые могут способствовать улучшению бизнеса, предотвращению финансовых трудностей или достижению других целей в сфере коммерции.

Принятие решений о модификации формата деятельности предприятия осуществляется на общем собрании учредителей в соответствии с уставом организации. Основой для проведения данной процедуры является решение учредителей компании. Факторы, способствующие изменениям в бизнесе, включают в себя неудовлетворительную доходность компании, потребность в разделении бизнеса между несколькими учредителями, оптимизацию производственных расходов, переход к новым отраслям, уменьшение и упрощение налоговых платежей, а также возможное поглощение компании одним из конкурентов.

Какие существуют формы реорганизации ООО

В статье 57 ГК закреплена процедура реорганизации ООО. Согласно этой статье, существует несколько способов изменения структуры юридического лица:

Слияние. Подразумевает объединение двух или более обществ в одно, с передачей их прав и обязательств новому юридическому лицу. Присоединение. Одна компания или несколько решает о своей ликвидации, передавая свои обязательства и права другой компании-правопреемнику. Преобразование происходит, когда компания принимает решение изменить свою организационно-правовую форму на новую, сохраняя при этом свои права и обязательства. Важно отметить, что обязательства и права участников преобразованного ООО изменяются согласно статье 56 N 14-ФЗ от 08.02.1998 года. Разделение. Когда компания прекращает своё существование, она передаёт свои права и обязанности новым юридическим лицам через специальный акт. Выделение, когда одно или несколько юридических лиц покидают компанию и получают права и обязанности той компании, из которой они выделяются.

Кроме того, существуют сочетанные формы реорганизации, совмещающие как разделение, так и присоединение.

В каком порядке проводится реорганизация юрлиц

Порядок проведения процесса реорганизации юридических лиц включает в себя несколько важных этапов:

Подготовка документов, включая передаточный акт и договор о слиянии или передаточный акт при присоединении или разделении;

Учёт активов и пассивов организации, подлежащей реорганизации;

Получение необходимого согласия от антимонопольного комитета, если это требуется для деятельности компании.

Разработка проектной документации для новых юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

Проведение общего собрания учредителей для принятия решения о реорганизации и его официальное фиксирование в протоколе.

Уведомление налоговой службы о принятом решении.

Публикация уведомления в Федеральном информационном ресурсе и в журнале «Вестник государственной регистрации».

Если организация реорганизуется, нет необходимости оповещать о проведении процедуры.

После завершения вышеперечисленных шагов проводится государственная регистрация изменений в юридическом лице, а также другие действия, включая изменение учредительных документов, обновление информации в ЕГРЮЛ, информирование партнёров или клиентов о проведённой реорганизации, и персонала компании.

Пошаговая инструкция по регистрации реорганизации ООО

Независимо от того, какой вид реорганизации выбирает компания, она проходит через одинаковые этапы.

Первый шаг – выбор формы.

Для выбора формы реорганизации проводится собрание учредителей, на котором принимается решение о начале процесса реорганизации. Сразу после подготовки решения необходимо уведомить о начале реорганизации регистрирующий орган в течение 3 дней, предоставив копию решения собрания.

Второй шаг – подготовка документов.

Для начала процедуры преобразования юридического лица необходимо подготовить пакет документов. Среди них должны быть заявление Р 12016, устав или учредительный документ, договор о слиянии при присоединении или акт передачи при разделении или выделении, а также квитанция об уплате госпошлины. Подготовленные документы можно предоставить в течение 30 дней с момента опубликования уведомления о реорганизации, либо спустя 3 месяца после внесения изменений в ЕГРЮЛ. После этого следует приступить к подаче документов для завершения процесса.

Третий шаг – подача документов в ФНС.

Для проведения реорганизации юридического лица необходимо представить перечень документов в налоговую службу лично, через МФЦ, через нотариуса или через специальный онлайн-сервис. При подаче документов на бумаге требуется оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей за каждое новое юридическое лицо, образованное в результате реорганизации бизнеса. Однако, если заявление о реорганизации подаётся онлайн, государственный сбор не взимается.

Для онлайн-регистрации компании без государственной пошлины компанией «Астрал Софт» разработан сервис «Регистрацию бизнеса». Он содержит необходимые бланки документов для регистрации, а также помогает подготовить устав организации и подать заявление о выборе системы налогообложения.

Четвёртый шаг – подтверждение реорганизации.

После успешной подачи документов и отсутствия препятствий со стороны регистрирующего органа, налоговая служба в течение 6 дней подготовит выписку из ЕГРЮЛ с изменениями и учредительный документ, заверенный соответствующим органом. Документы можно получить лично или по указанному в заявлении электронному адресу.

С получением регистрационных документов завершается процедура реорганизации бизнеса.

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