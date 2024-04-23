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Ведение бизнеса

Статус бизнеса: влияние на учредительные документы и работу предприятия

Статус бизнеса играет важную роль в определении полномочий, прав и обязанностей компании, регулирует порядок её взаимодействия с государством и другими предприятиями, таким образом, оказывая непосредственное влияние на всю её деятельность. Рассказываем, что такое статус бизнеса и как он влияет на работу предприятия.
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Статус бизнеса: влияние на учредительные документы и работу предприятия
Иллюстрация: Астрал

Понятие статуса организации

Статусом организации считается то юридическое положение, в котором она находится на данный момент согласно законодательству страны. Определить статус можно в соответствии с разными категориями, например, на основании организационно-правовой формы (ООО, ИП) или дееспособности компании (действующая, ликвидированная).

Статус определяет права и полномочия предприятия, а также накладывает на него определённые обязанности. Например, статус некоммерческой организации (НКО) предоставляет ей некоторые налоговые преимущества, но требует представления дополнительной отчётности в Министерство юстиции РФ.

Статус организации прямо влияет на её устав и определяет допустимые методы организации деятельности.

Статус предприятия в соответствии с организационно-правовой формой

Организационно-правовая форма (ОПФ) служит основой для любой предпринимательской деятельности и устанавливает для компании правила пользования собственностью и юридического взаимодействия как внутри предприятия, так и за его пределами. ОПФ влияет на такие элементы деятельности как:

  • налоговые обязанности;

  • персональная ответственность;

  • процесс принятия решений и управления компанией;

  • способность привлечь инвестиции и партнёров;

  • особенности получения прибыли и потенциал роста.

Ниже в таблице приведены основные статусы бизнеса в соответствии с ОПФ:

Организационно-правовая форма

Отличительные особенности статуса 

Индивидуальное предпринимательство (ИП)

  • личная ответственность за бизнес;

  • упрощённая система бухгалтерского учёта;

  • право на применение льготных систем налогообложения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

  • ограниченная ответственность всех участников;

  • обязательный уставной капитал;

  • возможность создания совета директоров и распределения управленческих задач для повышения эффективности.

Акционерное общество (АО)

  • много возможностей для привлечения инвестиций;

  • регулирование отношений между акционерами посредством специального соглашения;

  • пристальный контроль со стороны Центрального банка РФ.

Полное товарищество

  • объединение нескольких участников для совместной коммерческой деятельности;

  • обязательный складочный капитал;

  • субсидиарная ответственность участников.

Производственный кооператив

  • объединение минимум 5 граждан для реализации коммерческой деятельности;

  • субсидиарная ответственность участников;

  • право применения УСН при любом количестве участников;

  • обязательный паевой фонд.

Хозяйственное партнёрство

  • объединение двух и более человек для коммерческой деятельности;

  • возможность определения внутренней структуры и полномочий органов управления специальным соглашением;

  • запрет на рекламу своей деятельности и участие в деятельности других юрлиц в качестве учредителя.

Некоммерческие организации (НКО)

  • получение прибыли не может быть основной целью организации;

  • полученная прибыль не распределяется между учредителями;

  • обязательно проведение благотворительной, общественной или образовательной деятельности;

  • экономика базируется на учредительских взносах, пожертвованиях, вкладах и т.д.

Порядок регулирования бизнес-статуса

Правовой статус определяется и контролируется законами страны, в которой предприятие было зарегистрировано. Между тем правовые нормы могут находиться в нескольких областях: в налоговом, трудовом и гражданском кодексах, а также в специальных законах, утверждающих порядок работы в различных отраслях. Так, работа некоммерческих организаций контролируется Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ, а акционерных обществ — Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.

Юридический статус организации

Юридический статус предприятия служит индикатором его текущей дееспособности. Он определяется в соответствии с информацией о деятельности юридического лица/ИП, зафиксированной в реестрах ФНС РФ. Перечислим основные правовые статусы, которые могут быть у предприятия:

  • Действующее — юридическое лицо ведёт свою работу и выполняет все обязанности, назначенные законом.

  • Исключённое из реестра по решению регистрирующего органа (ст. 21.1 № 129-ФЗ) — компания в течение года не сдавала отчётность и не проводила банковские операции.

  • Ликвидированное — юрлицо полностью прекратило деятельность по решению учредителей.

  • Ликвидированное из-за банкротства — юрлицо прекратило работу и на данный момент проходит процедуру банкротства.

  • Ликвидированное по решению суда — предприятие ликвидировано в результате судебного процесса.

  • Некоммерческая организация ликвидирована по решению суда.

  • Находится в стадии ликвидации.

  • Находится на стадии реорганизации в виде слияния.

  • Находится в процессе реорганизации в виде преобразования.

  • Находится в процессе реорганизации в форме присоединения.

  • Прекратило работу в результате присоединения.

  • Прекратило работу в результате преобразования.

  • Прекратило работу в результате слияния.

Как статус компании влияет на её деятельность

Статус организации оказывает значительное влияние на её правовое и финансовое положение, регулирует уровень самостоятельности, порядок взаимодействия с партнёрами и государственными органами, а также определяет пути дальнейшего развития и роста. Рассмотрим взаимосвязь между статусом компании и отдельными аспектами её работы. 

Взаимодействие с государством и партнёрами

Взаимодействие с государством начинается ещё на этапе регистрации компании, когда выбор ОПФ и вида деятельности требует соответствующей документации и прохождения специальных процедур. В дальнейшем статус организации влияет на порядок представления отчётности и налоговую нагрузку. 

Аналогично статус влияет на взаимоотношения компании с партнёрами и контрагентами: он определяет порядок правового взаимодействия и позволяет оценивать надёжность организации перед началом сотрудничества.

Отношения с государством

Отношения с контрагентами/ партнёрами

Особый порядок регистрации

Обмен юридически значимыми документами, предоставление учредительной документации при необходимости

Подчинение конкретным законам и требованиям

Заключение договоров и соглашений на определённых условиях

Особый порядок сдачи отчётности, уплаты налогов и взаимодействия с госорганами

Взаимодействие, регулируемое законом

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Развитие компании

Статус является ключевым элементом  в определении вектора развития предприятия. От статуса зависят возможности привлечения финансирования, получения кредитов и сотрудничества с другими фирмами. Вдобавок статус может служить стимулом для привлечения высококвалифицированных кадров и расширения партнёрской сети.

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Статус компании и учредительные документы

Учредительные документы – это правовая база предприятия, они должны быть сформированы в обязательном порядке ещё на этапе его создания. С их помощью определяются цели и задачи организации, привилегии и ответственность участников, специфика управления и прочие моменты, влияющие на обеспечение эффективной работы.

Основными документами при учреждении являются:

  • Решение о создании предприятия (если учредитель один);

  • Учредительный договор (если учредителей больше одного);

  • Устав (определяет особенности внутренней работы предприятия).

Общий порядок регистрации указанных документов приведён в статье 52 ГК. Тем не менее статус компании может влиять на состав учредительной документации и специфику её оформления. Например, организационно-правовая форма предприятия может потребовать предоставления дополнительной информации в уставе или учредительном договоре — так устав АО, кроме информации, указанной в ст. 52 ГК, должен включать ещё и сведения о правах акционеров и объёме уставного капитала, о категориях выпускаемых акций, их количестве, номинальной стоимости и т.д.

Детальную информацию о документации разных ОПФ можно найти в Главе 4 ГК.

Итоги

  • Статус организации играет ключевую роль в её деятельности, влияя на права и обязанности, регулируя отношения с государством и партнёрами.

  • Статус определяет правовое положение компании в соответствии с законодательством и может быть определён по организационно-правовой форме и дееспособности предприятия.

  • Статус компании определяется и регулируется законами той страны, в которой была произведена регистрация. Он может основываться на налоговом, трудовом и гражданском кодексах, а также на отдельных законах, актуальных для работы в определённых областях.

  • Статус предприятия влияет на порядок оформления учредительных документов, в частности, устава и учредительного договора.

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