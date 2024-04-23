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Регистрация ООО

Регистрация ООО через МФЦ

Из статьи вы узнаете, как зарегистрировать ООО в МФЦ и какие документы для этого потребуются.
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Регистрация ООО через МФЦ
Иллюстрация: Астрал

Регистрация ООО через МФЦ привлекает отсутствием госпошлины и гибким графиком подачи документов. Важно учитывать, что МФЦ не предоставляет полный спектр услуг налоговой, выступая лишь в качестве посредника.

Не стоит забывать, что услуга регистрации юридических лиц предоставляется не всеми МФЦ. Уточните доступность этой опции в вашем регионе перед планированием визита.

Особенности регистрации юридических лиц через МФЦ

Регистрация ООО через МФЦ — это передача документов в налоговую через посредника. Такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы: экономия на госпошлине, доступность отделений, удобный график и предварительная запись. Минусы: ограниченная география услуги, отсутствие консультаций налоговых специалистов и необходимость отдельной подачи уведомления на УСН.

Список необходимых документов

Список документов для регистрации ООО через МФЦ идентичен требованиям налоговой. Потребуется заявление по форме Р11001, два экземпляра устава, а также решение о создании (для одного учредителя) или протокол собрания и договор об учреждении (для нескольких). В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные документы, поэтому рекомендуется предварительно проконсультироваться в налоговой.

Порядок и сроки регистрации через МФЦ

Чтобы открыть ООО через МФЦ, следуйте этим шагам:

  1. Выбор МФЦ и запись: Найдите подходящий МФЦ с услугой регистрации бизнеса и запишитесь на приём через ЕСИА (если возможно).

  2. Подготовка документации:  Соберите необходимые документы, включая решение/протокол, устав и документы на юридический адрес (при необходимости).

  3. Заполнение и заверение формы Р11001:  Заполните заявление с указанием электронной почты и заверьте подписи у нотариуса.

  4. Подача документов:  Подайте заявление и документы в МФЦ, при необходимости оформив доверенность у нотариуса.

  5. Получение электронных документов: На 4-й рабочий день получите на электронную почту лист записи ЕГРЮЛ, устав с отметкой и свидетельство о постановке на учёт.

  6. Переход на спецрежим: При необходимости, подайте в течение 30 дней заявление о переходе на УСН или ЕСХН в налоговую по месту регистрации ООО.

Другие услуги многофункциональных центров

В некоторых МФЦ, специализирующихся на работе с бизнесом, предприниматели и юридические лица могут получить разнообразные услуги, включая сдачу налоговой отчётности, внесение изменений в устав и ЕГРЮЛ, получение справок и актов, а также проведение реорганизации или ликвидации компании. Однако, важно помнить, что такой функционал доступен не во всех регионах.

Для экономии времени рекомендуем воспользоваться услугой Регистрация бизнеса онлайн. Решение позволяет быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию.

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