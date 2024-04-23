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Регистрация ООО

Может ли АО быть учредителем ООО: руководство и рекомендации

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру оформления общества с ограниченной ответственностью акционерным обществом. Помимо этого, в статье представлены полезные советы и предложения по эффективному ведению бизнеса в таком контексте.
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Может ли АО быть учредителем ООО: руководство и рекомендации
Иллюстрация: Астрал

Определение подходящей юридической формы для ведения бизнеса является важным шагом к успеху и процветанию компании. Общество с ограниченной ответственностью – один из популярных видов организации бизнеса.

Расширение бизнеса может привести компанию к необходимости создания нового юридического лица. Например, перед акционерным обществом может встать вопрос: «Может ли АО регистрировать ООО?». В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру оформления общества с ограниченной ответственностью акционерным обществом. Помимо этого, в статье представлены полезные советы и предложения по эффективному ведению бизнеса в таком контексте.

Кто может быть учредителем ООО

Прежде чем коснуться этого вопроса, важно иметь ясное представление о том, что представляет собой общество с ограниченной ответственностью и кто может быть признан его учредителем. 

ООО – это формат юридического лица, характеризующийся тем, что его участники отвечают по обязательствам своей компании лишь в размере своих вложений в уставный капитал.

Учредитель фирмы – это лицо, принимающее решение о создании организации, формировании Устава и вносящее начальный капитал. Он также может устанавливать правила руководства компанией, процесс принятия решений, а также другие вопросы, имеющие значение для работы организации.

Согласно Закону № 14-ФЗ, физическое или юридическое лицо может выступать в роли основателя ООО при условии соблюдения определённых требований и принципов.

Физлицо

Юрлицо

  • Должно быть совершеннолетним и дееспособным.

  • У него отсутствует запрет на ведение предпринимательской деятельности.

  • Имеет удачный опыт работы учредителем (или чтоб не было плохой репутации – открытие фирм-однодневок, задолженности и т.д.).

  • Не состоит из одного учредителя.

  • Не сформировано государственными органами.

Может ли АО являться учредителем ООО

Согласно ст. 66 ГК, акционерное общество вполне может быть учредителем общества с ограниченной ответственностью. Это возможно при условии, что в АО более одного учредителя. В противном случае необходимо добавить кого-то ещё, как учредителя. Эту роль может исполнить, например, директор компании или другое юридическое лицо. 

Для определения актуального списка акционеров АО можно запросить выписку из ЕГРЮЛ. Чтобы сделать запрос, нужно перейти на веб-сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) и воспользоваться предлагаемым сервисом.

АО создаёт ООО: как это сделать и сэкономить ресурсы

В 2024 году для изменения статуса юридического лица с АО на ООО, необходимо пройти несколько шагов:

1.Решить внутренние вопросы.

Для этого нужно созвать совет директоров и принять некоторые решения – например, вынести вопрос о реорганизации, инвентаризации, подготовить новый Устав и т.д.

2.Проголосовать «за» и «против» изменения АО на ООО.

Нужно провести общее собрание, на котором проголосовать за создание нового ООО. Чтобы согласовать реорганизацию, нужно получить ¾ голосов. Те акционеры, что поставили «нет», имеют право выкупить свои акции.

3.Отправить уведомление в ФНС. 

Для этого необходимо собрать пакет документов:

  • Заполненную форму № Р12003 и №Р12001 (Приказ ФНС России № ММВ-7-6/25@).

  • Протокол общего собрания акционеров.

  • Акт об инвентаризации.

  • Шаблон протокола о реорганизации в виде выделения.

  • Устав будущей компании.

  • Платёжное поручение об уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей за регистрацию ООО.

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4.Известить реестродержателя о том, что вы в процессе реорганизации АО в ООО.

В день подачи документов в ИФНС представитель АО должен информировать регистратора, который ведёт реестр акционеров, о преобразовании юридического лица. После того как в ЕГРЮЛ появится запись о прекращении деятельности акционерной компании, новообразованное ООО обязано уведомить регистратора о данном событии. Также оно обязано предоставить ему копию записи в реестр и получить справку о списании акций.

5.Разослать кредиторам извещение о том, что планируется создать ООО. 

6.Отправить уведомление о погашении акций в ЦБ.

Согласно Положению об эмиссии, компания должна составить специальный документ. Чтобы сформировать его, можно воспользоваться Приложением № 26 данного Положения. 

7.После обновления информации в ЕГРЮЛ юрист или бухгалтер организации должен опубликовать сообщение в «Вестник госрегистрации». Сделать это можно на официальном сайте.

8.После подачи документов на реорганизацию учредителям необходимо сформировать заявку на формирование ООО. Более подробно об этом вы можете узнать из нашего материала.

В переходный период, когда акционерное общество преобразуется в ООО, управление может использовать ряд стратегий для экономии. Это может быть эффективное планирование (сокращение ненужных издержек, пересмотр контрактов и т.д.). Также если у АО есть ненужные активы, они могут быть реализованы до начала процесса преобразования.

Подведём итог

Акционерное общество, основывая ООО, помогает расширить свою коммерческую деятельность. В таком контексте создание общества с ограниченной ответственностью предоставляет преимущества для АО:

  • Возможность расширения бизнеса в новых деловых секторах.

  • Снижение уровня рисков.

  • Упрощение налоговых обязательств. 

Тем не менее следует учитывать, что создание новой организации подразумевает выполнение ряда юридических требований, включая регистрацию в ЕГРЮЛ, формирование уставного капитала и соблюдение других требований, предписанных законодательством.

Используйте электронный сервис «Регистрация бизнеса». С помощью нашего решения вы сможете быстро зарегистрировать ООО, не устанавливая дополнительные программы для заполнения документов.

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