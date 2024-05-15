Теперь в УЦ «Калуга Астрал» можно выпустить электронную подпись удаленно

Раньше получить сертификат КЭП удалённо тоже было возможно, но только при наличии действующего сертификата. Это ограничивало доступность услуги для новых пользователей, которым приходилось посещать офис УЦ для первичного выпуска.

УЦ «Калуга Астрал» запускает услугу удалённого выпуска сертификатов КЭП, без необходимости иметь действующий сертификат. Теперь получить электронную подпись физического лица можно онлайн через личный кабинет Астрал Подпись. Что значительно экономит время и упрощает процесс выдачи. Такая возможность появилась благодаря интеграции с государственной Единой биометрической системой (ЕБС). Это безопасно и соответствует требованиям законодательства.

Для получения сертификата КЭП достаточно открыть браузер, зарегистрироваться в личном кабинете Астрал Подпись и подтвердить личность через ЕБС. Это значительно упрощает процесс получения сертификата электронной подписи для всех желающих.

Важно! Услуга удалённого выпуска электронной подписи через ЕБС доступна только тем, кто зарегистрировал подтверждённую биометрию. Это можно сделать в 12 тыс. отделениях банков по всей России. Карта отделений размещена на сайте Единой биометрической системы.

УЦ «Калуга Астрал» продолжает совершенствовать свои услуги, делая их максимально удобными и доступными для каждого.

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